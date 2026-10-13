https://ukraina.ru/20261013/kak-bolsheviki-otdali-ararat-turtsii-105-let-karsskomu-dogovoru--1083777643.html

Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору

Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору - 13.10.2026 Украина.ру

Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору

13 октября 1921 года в городе Карс был подписан мирный договор между Турцией и тремя закавказскими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией и Грузией, позицию которых определяла Москва. Результатом стали существенные территориальные уступки закавказских республик в пользу Турции

2026-10-13T16:00

2026-10-13T16:00

2026-10-13T16:00

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Раздачу территорий Российской империи* большевики анонсировали на VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б), проходившей с 24 по 29 апреля (по новому стилю – 7-12 мая) 1917 года. "Резолюция по национальному вопросу", составленная Лениным, признавала право на образование самостоятельных государств за всеми нациями, входившими в состав Российской империи. А уже 31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров признал независимость Финляндии. Следующим этапом стал Брестский мир. Его статья 4 гласила:"Россия сделает всё, что в её силах, чтобы обеспечить скорый вывод войск из западных провинций Анатолии и их возвращение Турции. Ардаган, Карс и Батум будут незамедлительно освобождены от российских войск".Речь шла о территориях, которые Россия получила по итогам Берлинского трактата 1878 года – Батумской и Карской областях, а также Сурмалинском уезде Эриванской губернии. Последний, со священной для армян горой Арарат, находился в составе Российской империи с 1828 года, по итогам русско-персидской войны.Турки в апреле 1918 года заняли Батум и Карс. 4 июня Турция подписала договора с Азербайджанской демократической республикой, Республикой Армения и Грузинской демократической республикой.Помимо районов Батума, Карса, Ардагана и Сурмалинского уезда, Турции отходили Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда (ныне Грузия), части Шарурского, Эчмиадзинского и Александропольского уездов (ныне Армения) и Нахичеванский уезд (ныне Азербайджан). Турецкие войска и их союзники получили право беспрепятственного использования железнодорожной сети Закавказья, Турция также получила в своё распоряжение бакинские нефтяные промыслы и суда Каспийской военной флотилии.Но 30 октября 1918 года Османская империя капитулировала. В декабре 1918 года британские войска высадились в Батуме и вскоре заняли всю Батумскую область, а в марте 1919 года они заняли Карс, в который через две недели в город вошли и армянские части. Ранее вооружённые силы Армении заняли Сурмалинскую область. В апреле 1920 года конференция Верховного Совета держав Антанты попросила президента США Вудро Вильсона установить границы Армении с Турцией.10 августа 1920 года между Антантой и Турцией был подписан Севрский мирный договор, который официально оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи, а оставшуюся часть де-факто превращал в протекторат Антанты.Турция признавала Армению как "свободное и независимое государство" и соглашалась принять арбитраж Вильсона. Ещё до подписания договора армяне начали занимать приграничные области.Севрский договор был воспринят в Турции как несправедливый и колониальный. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), созванное Мустафой Кемалем в апреле 1920 года в Ангоре (Анкаре), отказалось его ратифицировать.Кемалисты опирались на "Национальный обет", принятый в январе того же года последним парламентом Османской империи. Согласно ему земли, "населённые представителями турецкой нации", должны были остаться в составе Турции.26 апреля 1920 года Кемаль обратился к председателю СНК РСФСР Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и финансовой помощи и предложением разработать общую военную стратегию на Кавказе. Эта стратегия касалась преодоления так называемого "кавказского барьера", созданного Арменией, Грузией и Антантой как препятствия для развития отношений между Советской Россией и кемалистами.Ещё до учредительного собрания ВНСТ Кемаль направил в Москву с неофициальной миссией Халиль-пашу, по итогам переговоров которого с Каменевым Совнарком РСФСР принял решение тайно выделить Турции миллион золотых рублей (774,235 кг. золота). Первые 620 кг. прибыли через коридор, установленный совместными действиями 11-й армии РККА и кемалистов через Азербайджан в конце апреля – первой половине мая 1920 года. А 28 июля – 1 августа 1920-го части РККА и кемалистские войска взяли под свой совместный контроль Нахичевань, где 28 июля была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика.10 августа между Арменией и РСФСР был подписан договор о прекращении огня, закрепивший пребывание советских войск на временной основе в спорных территориях – Зангезуре, Карабахе и Нахичевани. В это время в Москве уже находилась делегация ВНСТ во главе с министра иностранных дел Бекиром Сами Кундухом (сыном перешедшего в 1865-м на сторону турок российского генерала Мусы Кундухова).Турция фактически получила от Советской России добро на войну против Греции и Армении. В частности, в распоряжение члена Военно-революционного Совета Кавказского фронта Серго Орджоникидзе были немедленно направлены для последующей передачи туркам 6 тысяч винтовок, свыше 5 млн патронов и 17 600 снарядов. К 24 августа 1920 года был выработан проект Договора о дружбе, определявший основные принципы отношений между двумя странами (непризнание договоров, навязанных сторонам силой, аннулирование прошлых договоров, передача решения статуса Черноморских проливов на рассмотрение конференции черноморских государств и т.д.)Стороны обязались принять все необходимые меры для открытия путей сообщения между Россией и Турцией в целях перевозки людей и товаров. РСФСР согласна взять на себя посредничество между Турцией и теми государствами, которые распространили свою власть на территории, включённые в "Национальный обет".Хотя в "Национальном обете" было сказано, что в районах Карса, Ардагана и Батума нужно провести референдум о государственной принадлежности данных территорий, уже в конце сентября 1920-го кемалисты начали полномасштабную войну с Арменией с целью захвата указанных земель. В начале ноября почти вся территория Армении, кроме районов Эривани и озера Севан, была занята турками. Грузия же аннексировала Лорийскую область Армении. С 2 на 3 декабря 1920 года Армения подписала мирный договор с Турцией, а уже 4 декабря в Эривань вступила Красная армия.12 декабря 1920 года Орджоникидзе в послании Ленину и Сталину писал: "положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим". Политбюро ЦК РКП(б) решило продолжать мирные переговоры с правительством Грузии, но в ночь на 12 февраля 1921 года большевики подняли восстание. Вскоре были заняты Гори, Душети и весь Борчалинский уезд.16 февраля 1921 года Ревком Грузии во главе с Филиппом Махарадзе провозгласил Грузинскую советскую республику и обратился с просьбой о военной помощи к РСФСР. Тифлис был занят 25 февраля. За два дня до этого турки предъявили правительству Грузии, эвакуировавшемуся в Кутаиси, требование оставить города Ардаган и Артвин, а 11 марта турки заняли Батум, что вызвало ноту протеста наркома иностранных дел РСФСР Чичерина.В Москве с 26 февраля 1921 года шли переговоры между представителями Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР о подписании "Договора о дружбе и братстве". Этот документ, вошедший в историю как "Московский договор", установил северо-восточную границу Турции.В частности, город Александрополь (Гюмри) и большую часть Александропольского уезда Эриванской губернии Турция обязалась передать Армянской ССР, северную часть Батумской области – Грузинской ССР, а Нахичеванский и Шаруро-Даралагёзский уезды Эриванской губернии – передать под протекторат Азербайджанской ССР. При этом в составе Турции оставались южная часть Батумской области (Артвинский округ), Карская область, Сурмалинский уезд Эриванской губернии и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии.Фактически речь шла об установлении границ Турции с Азербайджанской, Армянской и Грузинской СССР – хотя их представители Московский договор не подписывали, а Советского Союза в то время ещё не существовало. Потому статья 15 этого договора гласила: "Российское советское правительство обязуется предпринять в отношении советских республик Закавказья шаги, с тем чтобы в договорах, которые должны быть заключены между Турцией и закавказскими республиками, было признано обязательным для последних соблюдение статей настоящего договора, которые непосредственно их касаются".13 октября 1921 года был подписан Карсский договор между Турцией и закавказскими советскими республиками (при участии РСФСР), закрепивший северо-восточную границу Турции. Карсский договор распространил на Азербайджан, Армению и Грузию основные положения Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов.Именно Карсский договор окончательно закрепил переход к Турции бывших территорий Российской империи. Символично, что от РСФСР этот документ подписал Яков Ганецкий (Фюрстенберг) – правая рука Александра Парвуса, немало сделавшего для прихода большевиков к власти в России.* Справедливости ради отметим, что большевики не считали такие уступки длительными и существенными – после мировой революции межгосударственные границы должны были исчезнуть. – Ред.

https://ukraina.ru/20250519/kemal-atatyurk-otets-sovremennoy-turtsii-opravdyvavshiy-etnicheskie-chistki-1063230515.html

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https://ukraina.ru/20230519/1046306464.html

https://ukraina.ru/20260720/prav-turetchina-bosforom-90-let-konventsii-konventsii-montr-1081568579.html

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