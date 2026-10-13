Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20261013/kak-bolsheviki-otdali-ararat-turtsii-105-let-karsskomu-dogovoru--1083777643.html
Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору
Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору - 13.10.2026 Украина.ру
Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору
13 октября 1921 года в городе Карс был подписан мирный договор между Турцией и тремя закавказскими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией и Грузией, позицию которых определяла Москва. Результатом стали существенные территориальные уступки закавказских республик в пользу Турции
2026-10-13T16:00
2026-10-13T16:00
история
история
история ссср
турция
армения
грузия
ленин
иосиф сталин
ркка
османская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101093/99/1010939972_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_4d98a8a2baffec0e97137b3c3db0a6e8.jpg
Раздачу территорий Российской империи* большевики анонсировали на VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б), проходившей с 24 по 29 апреля (по новому стилю – 7-12 мая) 1917 года. "Резолюция по национальному вопросу", составленная Лениным, признавала право на образование самостоятельных государств за всеми нациями, входившими в состав Российской империи. А уже 31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров признал независимость Финляндии. Следующим этапом стал Брестский мир. Его статья 4 гласила:"Россия сделает всё, что в её силах, чтобы обеспечить скорый вывод войск из западных провинций Анатолии и их возвращение Турции. Ардаган, Карс и Батум будут незамедлительно освобождены от российских войск".Речь шла о территориях, которые Россия получила по итогам Берлинского трактата 1878 года – Батумской и Карской областях, а также Сурмалинском уезде Эриванской губернии. Последний, со священной для армян горой Арарат, находился в составе Российской империи с 1828 года, по итогам русско-персидской войны.Турки в апреле 1918 года заняли Батум и Карс. 4 июня Турция подписала договора с Азербайджанской демократической республикой, Республикой Армения и Грузинской демократической республикой.Помимо районов Батума, Карса, Ардагана и Сурмалинского уезда, Турции отходили Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда (ныне Грузия), части Шарурского, Эчмиадзинского и Александропольского уездов (ныне Армения) и Нахичеванский уезд (ныне Азербайджан). Турецкие войска и их союзники получили право беспрепятственного использования железнодорожной сети Закавказья, Турция также получила в своё распоряжение бакинские нефтяные промыслы и суда Каспийской военной флотилии.Но 30 октября 1918 года Османская империя капитулировала. В декабре 1918 года британские войска высадились в Батуме и вскоре заняли всю Батумскую область, а в марте 1919 года они заняли Карс, в который через две недели в город вошли и армянские части. Ранее вооружённые силы Армении заняли Сурмалинскую область. В апреле 1920 года конференция Верховного Совета держав Антанты попросила президента США Вудро Вильсона установить границы Армении с Турцией.10 августа 1920 года между Антантой и Турцией был подписан Севрский мирный договор, который официально оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи, а оставшуюся часть де-факто превращал в протекторат Антанты.Турция признавала Армению как "свободное и независимое государство" и соглашалась принять арбитраж Вильсона. Ещё до подписания договора армяне начали занимать приграничные области.Севрский договор был воспринят в Турции как несправедливый и колониальный. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), созванное Мустафой Кемалем в апреле 1920 года в Ангоре (Анкаре), отказалось его ратифицировать.Кемалисты опирались на "Национальный обет", принятый в январе того же года последним парламентом Османской империи. Согласно ему земли, "населённые представителями турецкой нации", должны были остаться в составе Турции.26 апреля 1920 года Кемаль обратился к председателю СНК РСФСР Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и финансовой помощи и предложением разработать общую военную стратегию на Кавказе. Эта стратегия касалась преодоления так называемого "кавказского барьера", созданного Арменией, Грузией и Антантой как препятствия для развития отношений между Советской Россией и кемалистами.Ещё до учредительного собрания ВНСТ Кемаль направил в Москву с неофициальной миссией Халиль-пашу, по итогам переговоров которого с Каменевым Совнарком РСФСР принял решение тайно выделить Турции миллион золотых рублей (774,235 кг. золота). Первые 620 кг. прибыли через коридор, установленный совместными действиями 11-й армии РККА и кемалистов через Азербайджан в конце апреля – первой половине мая 1920 года. А 28 июля – 1 августа 1920-го части РККА и кемалистские войска взяли под свой совместный контроль Нахичевань, где 28 июля была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика.10 августа между Арменией и РСФСР был подписан договор о прекращении огня, закрепивший пребывание советских войск на временной основе в спорных территориях – Зангезуре, Карабахе и Нахичевани. В это время в Москве уже находилась делегация ВНСТ во главе с министра иностранных дел Бекиром Сами Кундухом (сыном перешедшего в 1865-м на сторону турок российского генерала Мусы Кундухова).Турция фактически получила от Советской России добро на войну против Греции и Армении. В частности, в распоряжение члена Военно-революционного Совета Кавказского фронта Серго Орджоникидзе были немедленно направлены для последующей передачи туркам 6 тысяч винтовок, свыше 5 млн патронов и 17 600 снарядов. К 24 августа 1920 года был выработан проект Договора о дружбе, определявший основные принципы отношений между двумя странами (непризнание договоров, навязанных сторонам силой, аннулирование прошлых договоров, передача решения статуса Черноморских проливов на рассмотрение конференции черноморских государств и т.д.)Стороны обязались принять все необходимые меры для открытия путей сообщения между Россией и Турцией в целях перевозки людей и товаров. РСФСР согласна взять на себя посредничество между Турцией и теми государствами, которые распространили свою власть на территории, включённые в "Национальный обет".Хотя в "Национальном обете" было сказано, что в районах Карса, Ардагана и Батума нужно провести референдум о государственной принадлежности данных территорий, уже в конце сентября 1920-го кемалисты начали полномасштабную войну с Арменией с целью захвата указанных земель. В начале ноября почти вся территория Армении, кроме районов Эривани и озера Севан, была занята турками. Грузия же аннексировала Лорийскую область Армении. С 2 на 3 декабря 1920 года Армения подписала мирный договор с Турцией, а уже 4 декабря в Эривань вступила Красная армия.12 декабря 1920 года Орджоникидзе в послании Ленину и Сталину писал: "положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим". Политбюро ЦК РКП(б) решило продолжать мирные переговоры с правительством Грузии, но в ночь на 12 февраля 1921 года большевики подняли восстание. Вскоре были заняты Гори, Душети и весь Борчалинский уезд.16 февраля 1921 года Ревком Грузии во главе с Филиппом Махарадзе провозгласил Грузинскую советскую республику и обратился с просьбой о военной помощи к РСФСР. Тифлис был занят 25 февраля. За два дня до этого турки предъявили правительству Грузии, эвакуировавшемуся в Кутаиси, требование оставить города Ардаган и Артвин, а 11 марта турки заняли Батум, что вызвало ноту протеста наркома иностранных дел РСФСР Чичерина.В Москве с 26 февраля 1921 года шли переговоры между представителями Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР о подписании "Договора о дружбе и братстве". Этот документ, вошедший в историю как "Московский договор", установил северо-восточную границу Турции.В частности, город Александрополь (Гюмри) и большую часть Александропольского уезда Эриванской губернии Турция обязалась передать Армянской ССР, северную часть Батумской области – Грузинской ССР, а Нахичеванский и Шаруро-Даралагёзский уезды Эриванской губернии – передать под протекторат Азербайджанской ССР. При этом в составе Турции оставались южная часть Батумской области (Артвинский округ), Карская область, Сурмалинский уезд Эриванской губернии и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии.Фактически речь шла об установлении границ Турции с Азербайджанской, Армянской и Грузинской СССР – хотя их представители Московский договор не подписывали, а Советского Союза в то время ещё не существовало. Потому статья 15 этого договора гласила: "Российское советское правительство обязуется предпринять в отношении советских республик Закавказья шаги, с тем чтобы в договорах, которые должны быть заключены между Турцией и закавказскими республиками, было признано обязательным для последних соблюдение статей настоящего договора, которые непосредственно их касаются".13 октября 1921 года был подписан Карсский договор между Турцией и закавказскими советскими республиками (при участии РСФСР), закрепивший северо-восточную границу Турции. Карсский договор распространил на Азербайджан, Армению и Грузию основные положения Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов.Именно Карсский договор окончательно закрепил переход к Турции бывших территорий Российской империи. Символично, что от РСФСР этот документ подписал Яков Ганецкий (Фюрстенберг) – правая рука Александра Парвуса, немало сделавшего для прихода большевиков к власти в России.* Справедливости ради отметим, что большевики не считали такие уступки длительными и существенными – после мировой революции межгосударственные границы должны были исчезнуть. – Ред.
https://ukraina.ru/20250519/kemal-atatyurk-otets-sovremennoy-turtsii-opravdyvavshiy-etnicheskie-chistki-1063230515.html
https://ukraina.ru/20250109/1052611537.html
https://ukraina.ru/20230519/1046306464.html
https://ukraina.ru/20260720/prav-turetchina-bosforom-90-let-konventsii-konventsii-montr-1081568579.html
турция
армения
грузия
османская империя
азербайджан
закавказье
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101093/99/1010939972_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_e93ea932ae3111cf9e9c2e3b171fec25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, турция, армения, грузия, ленин, иосиф сталин, ркка, османская империя, азербайджан, государственная граница, 1920-ые, закавказье, дипломатия, договор, переговоры, большевики, российская империя
История, История, история СССР, Турция, Армения, Грузия, Ленин, Иосиф Сталин, РККА, Османская империя, Азербайджан, государственная граница, 1920-ые, Закавказье, дипломатия, договор, переговоры, большевики, Российская империя

Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору

16:00 13.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЕреван. На заднем плане - Арарат
Ереван. На заднем плане - Арарат - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
13 октября 1921 года в городе Карс был подписан мирный договор между Турцией и тремя закавказскими советскими республиками – Азербайджаном, Арменией и Грузией, позицию которых определяла Москва. Результатом стали существенные территориальные уступки закавказских республик в пользу Турции
Раздачу территорий Российской империи* большевики анонсировали на VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б), проходившей с 24 по 29 апреля (по новому стилю – 7-12 мая) 1917 года. "Резолюция по национальному вопросу", составленная Лениным, признавала право на образование самостоятельных государств за всеми нациями, входившими в состав Российской империи. А уже 31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров признал независимость Финляндии. Следующим этапом стал Брестский мир. Его статья 4 гласила:
"Россия сделает всё, что в её силах, чтобы обеспечить скорый вывод войск из западных провинций Анатолии и их возвращение Турции. Ардаган, Карс и Батум будут незамедлительно освобождены от российских войск".
Речь шла о территориях, которые Россия получила по итогам Берлинского трактата 1878 года – Батумской и Карской областях, а также Сурмалинском уезде Эриванской губернии. Последний, со священной для армян горой Арарат, находился в составе Российской империи с 1828 года, по итогам русско-персидской войны.
Турки в апреле 1918 года заняли Батум и Карс. 4 июня Турция подписала договора с Азербайджанской демократической республикой, Республикой Армения и Грузинской демократической республикой.
Помимо районов Батума, Карса, Ардагана и Сурмалинского уезда, Турции отходили Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда (ныне Грузия), части Шарурского, Эчмиадзинского и Александропольского уездов (ныне Армения) и Нахичеванский уезд (ныне Азербайджан). Турецкие войска и их союзники получили право беспрепятственного использования железнодорожной сети Закавказья, Турция также получила в своё распоряжение бакинские нефтяные промыслы и суда Каспийской военной флотилии.
Портрет Мустафы Кемаля Ататюрка - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19 мая 2025, 16:00История
Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки19 мая 1881 года считается днём рождения Мустафы Кемаля (Кемаль - прозвище, означающее "совершенство"), известного по высокопарному прозвищу Ататюрк ("Отец турок"). Его роль в формировании современной Турции действительно сложно переоценить
Но 30 октября 1918 года Османская империя капитулировала. В декабре 1918 года британские войска высадились в Батуме и вскоре заняли всю Батумскую область, а в марте 1919 года они заняли Карс, в который через две недели в город вошли и армянские части. Ранее вооружённые силы Армении заняли Сурмалинскую область. В апреле 1920 года конференция Верховного Совета держав Антанты попросила президента США Вудро Вильсона установить границы Армении с Турцией.
10 августа 1920 года между Антантой и Турцией был подписан Севрский мирный договор, который официально оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи, а оставшуюся часть де-факто превращал в протекторат Антанты.
Турция признавала Армению как "свободное и независимое государство" и соглашалась принять арбитраж Вильсона. Ещё до подписания договора армяне начали занимать приграничные области.
© Фото : Открытый источникПрезидент США Вудро Вильсон и карта "американской Армении". Американская карикатура начала 1920-х годов
Президент США Вудро Вильсон и карта американской Армении. Американская карикатура начала 1920-х годов - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Открытый источник
Президент США Вудро Вильсон и карта "американской Армении". Американская карикатура начала 1920-х годов
Севрский договор был воспринят в Турции как несправедливый и колониальный. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), созванное Мустафой Кемалем в апреле 1920 года в Ангоре (Анкаре), отказалось его ратифицировать.
Кемалисты опирались на "Национальный обет", принятый в январе того же года последним парламентом Османской империи. Согласно ему земли, "населённые представителями турецкой нации", должны были остаться в составе Турции.
26 апреля 1920 года Кемаль обратился к председателю СНК РСФСР Ленину с просьбой о предоставлении Турции военной и финансовой помощи и предложением разработать общую военную стратегию на Кавказе. Эта стратегия касалась преодоления так называемого "кавказского барьера", созданного Арменией, Грузией и Антантой как препятствия для развития отношений между Советской Россией и кемалистами.
Дэвид Ллойд Джордж (Великобритания), Витторио Орландо (Испания), Жорж Клемансо (Франция) и Вудро Вильсон (США) в Версале - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января 2025, 16:00История
"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива ВильсонаВерсальский мирный договор, формально закончивший Первую мировую войну вступил в силу 10 января 1920 года. Хотя в его основу легли идеи американского президента Вудро Вильсона, но США имели основания быть недовольными
Ещё до учредительного собрания ВНСТ Кемаль направил в Москву с неофициальной миссией Халиль-пашу, по итогам переговоров которого с Каменевым Совнарком РСФСР принял решение тайно выделить Турции миллион золотых рублей (774,235 кг. золота). Первые 620 кг. прибыли через коридор, установленный совместными действиями 11-й армии РККА и кемалистов через Азербайджан в конце апреля – первой половине мая 1920 года. А 28 июля – 1 августа 1920-го части РККА и кемалистские войска взяли под свой совместный контроль Нахичевань, где 28 июля была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика.
10 августа между Арменией и РСФСР был подписан договор о прекращении огня, закрепивший пребывание советских войск на временной основе в спорных территориях – Зангезуре, Карабахе и Нахичевани. В это время в Москве уже находилась делегация ВНСТ во главе с министра иностранных дел Бекиром Сами Кундухом (сыном перешедшего в 1865-м на сторону турок российского генерала Мусы Кундухова).
Турция фактически получила от Советской России добро на войну против Греции и Армении. В частности, в распоряжение члена Военно-революционного Совета Кавказского фронта Серго Орджоникидзе были немедленно направлены для последующей передачи туркам 6 тысяч винтовок, свыше 5 млн патронов и 17 600 снарядов. К 24 августа 1920 года был выработан проект Договора о дружбе, определявший основные принципы отношений между двумя странами (непризнание договоров, навязанных сторонам силой, аннулирование прошлых договоров, передача решения статуса Черноморских проливов на рассмотрение конференции черноморских государств и т.д.)
© РИА НовостиПервый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). Москва, 1923 год
Первый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). Москва, 1923 год - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости
Первый секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе и генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин на XII съезде РКП(б). Москва, 1923 год
Стороны обязались принять все необходимые меры для открытия путей сообщения между Россией и Турцией в целях перевозки людей и товаров. РСФСР согласна взять на себя посредничество между Турцией и теми государствами, которые распространили свою власть на территории, включённые в "Национальный обет".
Хотя в "Национальном обете" было сказано, что в районах Карса, Ардагана и Батума нужно провести референдум о государственной принадлежности данных территорий, уже в конце сентября 1920-го кемалисты начали полномасштабную войну с Арменией с целью захвата указанных земель. В начале ноября почти вся территория Армении, кроме районов Эривани и озера Севан, была занята турками. Грузия же аннексировала Лорийскую область Армении. С 2 на 3 декабря 1920 года Армения подписала мирный договор с Турцией, а уже 4 декабря в Эривань вступила Красная армия.
12 декабря 1920 года Орджоникидзе в послании Ленину и Сталину писал: "положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим". Политбюро ЦК РКП(б) решило продолжать мирные переговоры с правительством Грузии, но в ночь на 12 февраля 1921 года большевики подняли восстание. Вскоре были заняты Гори, Душети и весь Борчалинский уезд.
Монумент «Республика», площадь Таксим, Стамбул. Кемаль Ататюрк, слева от него – Климент Ворошилов и Семен Аралов
19 мая 2023, 18:00История
Россия опять приходит на помощь турецкому лидеру: Ворошилов и Ататюрк
16 февраля 1921 года Ревком Грузии во главе с Филиппом Махарадзе провозгласил Грузинскую советскую республику и обратился с просьбой о военной помощи к РСФСР. Тифлис был занят 25 февраля. За два дня до этого турки предъявили правительству Грузии, эвакуировавшемуся в Кутаиси, требование оставить города Ардаган и Артвин, а 11 марта турки заняли Батум, что вызвало ноту протеста наркома иностранных дел РСФСР Чичерина.
В Москве с 26 февраля 1921 года шли переговоры между представителями Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР о подписании "Договора о дружбе и братстве". Этот документ, вошедший в историю как "Московский договор", установил северо-восточную границу Турции.
В частности, город Александрополь (Гюмри) и большую часть Александропольского уезда Эриванской губернии Турция обязалась передать Армянской ССР, северную часть Батумской области – Грузинской ССР, а Нахичеванский и Шаруро-Даралагёзский уезды Эриванской губернии – передать под протекторат Азербайджанской ССР. При этом в составе Турции оставались южная часть Батумской области (Артвинский округ), Карская область, Сурмалинский уезд Эриванской губернии и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии.
© Фото : Открытый источникИзменение границ в Закавказье в соответствии с Карсским договором 1921 года
Изменение границ в Закавказье в соответствии с Карсским договором 1921 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Открытый источник
Изменение границ в Закавказье в соответствии с Карсским договором 1921 года
Фактически речь шла об установлении границ Турции с Азербайджанской, Армянской и Грузинской СССР – хотя их представители Московский договор не подписывали, а Советского Союза в то время ещё не существовало. Потому статья 15 этого договора гласила: "Российское советское правительство обязуется предпринять в отношении советских республик Закавказья шаги, с тем чтобы в договорах, которые должны быть заключены между Турцией и закавказскими республиками, было признано обязательным для последних соблюдение статей настоящего договора, которые непосредственно их касаются".
13 октября 1921 года был подписан Карсский договор между Турцией и закавказскими советскими республиками (при участии РСФСР), закрепивший северо-восточную границу Турции. Карсский договор распространил на Азербайджан, Армению и Грузию основные положения Московского договора, предусматривавшего меры по установлению торговых отношений и регулированию финансово-экономических вопросов.
Именно Карсский договор окончательно закрепил переход к Турции бывших территорий Российской империи. Символично, что от РСФСР этот документ подписал Яков Ганецкий (Фюрстенберг) – правая рука Александра Парвуса, немало сделавшего для прихода большевиков к власти в России.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
20 июля, 08:00История
Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"20 июля 1936 года была подписана "Конвенция о режиме проливов", регулирующая судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море. Она до сих пор имеет приоритет над Конвенцией ООН по морскому праву
* Справедливости ради отметим, что большевики не считали такие уступки длительными и существенными – после мировой революции межгосударственные границы должны были исчезнуть. – Ред.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРТурцияАрменияГрузияЛенинИосиф СталинРККАОсманская империяАзербайджангосударственная граница1920-ыеЗакавказьедипломатиядоговорпереговорыбольшевикиРоссийская империя
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"
16:18Зрада Экспресс: капкан для Зеленского. Как Трамп готовит американские "кайданки"
16:00Как большевики отдали Арарат Турции. 105 лет Карсскому договору
15:56Руки прочь от Зеленского! Львов официально обратился к Трампу со смелой просьбой
15:55"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить
15:45"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию
15:40Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически
15:16Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире
15:10Рада приняла очередной скандальный законопроект: что потеряют шахтёры, металлурги и беременные
14:51СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
14:40Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
14:16Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
14:14Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
14:13"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки
14:08Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
13:55"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского
13:40Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России
13:32Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю
13:30Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*
13:15Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров
Лента новостейМолния