https://ukraina.ru/20261013/energeticheskie-voyny-neft-dorozhaet-iz-za-zelenskogo-i-khusitov-ssora-ssha-i-es-1083772072.html

Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС

Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС - 13.10.2026 Украина.ру

Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС

США и Россия обсуждают возможное участие американского инвестора в "Северных потоках" на фоне перспектив возобновления поставок российского газа в Европу после завершения конфликта на Украине

2026-10-13T09:55

2026-10-13T09:55

2026-10-13T09:55

эксклюзив

россия

сша

европа

владимир зеленский

дональд трамп

джаред кушнер

ес

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Нефть дорожает из-за заявлений Зеленского и ударов по Саудовской АравииНефть подорожала после заявлений Владимира Зеленского и новых ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии.Фьючерсы на нефть марки Brent 12 октября к 14:42 по Москве выросли на 1,27%, до 106,05 доллара за баррель, в ходе торгов достигнув максимума двух недель."Стоимость нефти марки Brent выросла почти до 106 долларов за баррель после того, как Зеленский заявил, что удары по России будут продолжаться. На Ближнем Востоке Саудовская Аравия сообщила в понедельник о новых атаках беспилотников и крылатых ракет после ударов по аэропорту Эр-Рияда в минувшие выходные. Также усилились удары по танкерам в критически важном Ормузском проливе, тогда как из Персидского залива идет больше сырой нефти", – говорится в сообщении Bloomberg.Президент США Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что Россия и Украина согласились на "энергетическое перемирие". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока ничего не может сказать по этой теме, контакты продолжаются.Агентство Reuters подчеркнуло, что рост котировок нефти несколько сдерживает соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынок.При этом аналитики рынка отметили, что на котировки нефти практически не повлиял ряд сообщений в конце минувшей недели об увеличении поставок сырья на рынок. К примеру, по информации Bloomberg, компания Saudi Aramco намерена в ноябре поставить европейским нефтеперерабатывающим заводам весь запрошенный объем нефти. Решение принято после возобновления работы ключевого магистрального нефтепровода "Восток – Запад", соединяющего месторождения Саудовской Аравии в Персидском заливе с экспортным терминалом Янбу на побережье Красного моря.Кроме этого, министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе в интервью Reuters заявила, что Германия планирует высвободить до 15 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в рамках договоренности стран G7. Хотя конкретные сроки поступления резервных ресурсов на рынок министр не уточнила, по данным немецких СМИ, уже 16 октября правительство Германии планирует представить соответствующее постановление на рассмотрение Бундесрата (верхней палаты парламента).Между тем американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз цены нефти марки Brent на декабрь до 90 долларов за баррель – с ожидавшихся ранее 85. Нефть марки WTI, по оценкам инвестбанка, будет стоить в среднем 81 доллар за баррель в декабре, и 73 доллара – в будущем году."Дизельная сделка" с Россией обострила отношения США и ЕСВ ответ на критику "дизельной сделки" со стороны Евросоюза, Дональд Трамп напомнил, что ЕС продолжает покупать энергоносители из России. "ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие фейк-ньюс, не хотят обращать внимание на эту историю" – написал он 12 октября в социальной сети Truth Social, комментируя договорённости с Владимиром Путиным.Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договорённости о поставках дизельного топлива из РФ в США. "Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине, а всё потому, что они не могут обходиться без российских энергоресурсов", – подчеркнул он.Вице-премьер РФ Александр Новак 12 октября в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Россия за 9 месяцев текущего года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 20 млрд долларов, и продолжает исполнять действующие контракты."По данным нашего министерства энергетики, цифра значительно больше, чем даже 250 млрд, что озвучено американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд – это объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, только за 9 месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов", – сказал он.В противовес "дизельной сделке" США и России, ЕС 12 октября одобрил 22-й пакет антироссийских санкций. Новых ограничений на продажу российских нефтепродуктов в этом пакете нет – они уже прописаны в предыдущих. Принятие пакета на фоне дизельной сделки выглядит попыткой Брюсселя сохранить "политическое лицо". Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что "сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет".Если учесть все уже действующие запреты, то ЕС вполне может решить, что танкеры с дизтопливом, идущие из России в Штаты, тоже требуют остановки. Это может спровоцировать острый политический кризис между Вашингтоном и Брюсселем, отметили аналитики.США и Россия ведут переговоры по "Северным потокам" и зарубежным активам ЛУКОЙЛаСША и Россия обсуждают возможное участие американского инвестора в операторах магистральных газопроводов "Северный поток" на фоне перспектив возобновления поставок российского газа в Европу после завершения конфликта на Украине. Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на 5 источников, знакомых с ходом переговоров. По данным СМИ, стороны также обсуждают возможную продажу принадлежащих ЛУКОЙЛу активов в Европе и других регионах.В переговорах по потенциальным сделкам участвуют спецпосланник президента США Джаред Кушнер и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Стороны в последние недели проводили встречи в Москве и Нью-Йорке. Reuters отмечает, что пока неясно, в какой степени вопрос "Северных потоков" обсуждался непосредственно на этих встречах, однако тема остается в повестке переговоров.Американская сторона рассматривает потенциальные энергетические сделки как один из элементов более широкого экономического взаимодействия с Россией. По словам источника в Белом доме, любые соглашения с Россией должны заключаться с участием Международной финансовой корпорации развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC – госагентство США, созданное в 2019 году для финансирования и страхования частных инвестиций американского бизнеса за рубежом) и Минфина США, а также обеспечивать выгоду для американских компаний и налогоплательщиков.Reuters пишет, что в последнее время отдельные переговоры относительно "Северных потоков" не проводились. Однако 12 октября уже немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что США хотят зарабатывать на поставках российского газа в Европу через "Северный поток", и Вашингтон и Москва уже обсуждают возможное участие американского инвестора в проекте.Наличие работоспособной нитки газопровода "Северный поток – 2" и желание воспользоваться высокими ценами на газ в ЕС уже подтолкнуло американского инвестора Стивена Линча в июне прошлого года к переговорам по покупке этого газопровода. Потенциально схема выглядела красиво: нахождение газопровода в собственности американского инвестора сняло бы вопросы с санкциями США и сертификацией газопровода в ЕС (требование 3-го энергопакета о разделении функций добычи и транспортировки газа исполнилось бы автоматически), а возможная своповая сделка с условным Азербайджаном позволила бы поставлять в ЕС формально нероссийский газ.Однако санкционные формулировки ЕС такую возможность пока обрубают. Во-первых, регламент REPowerEU запрещает закупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, происходящий из России или экспортируемый из России, в т.ч. когда такой газ является частью смеси (вводится поэтапно для трубопроводного газа и СПГ, полностью должен вступить в силу до конца 2027 года). Во вторых, санкционный режим против газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" запрещает европейским компаниям совершать какие-либо сделки, связанные с использованием этих трубопроводов. Непреодолимым препятствием это не является ввиду возможности получения исключений, но оставляет "Северные потоки" в зоне санкционных рисков.По данным Reuters, Кушнер и Дмитриев также обсуждают возможную продажу активов российской компании ЛУКОЙЛ в Европе и других регионах. Речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях, принадлежащих LUKOIL International GmbH (LIG). Приобрести эти активы может консорциум с участием американской DFC, а также инвесторов из Катара и ОАЭ. В рамках предполагаемой схемы США могут снять санкции с соответствующих активов.Представитель Белого дома заявил агентству, что Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф совместно с DFC обсуждали сделку, которая предусматривала бы существенный первоначальный платеж и долю США в будущей прибыли. При этом как раз 8 октября LUKOIL International GmbH официально сообщила, что её предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle истекло, поскольку не получило одобрения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).О потенциальном участии DFC в консорциуме, формируемом американским инвестором Тоддом Боэли для покупки LUKOIL International GmbH, западные СМИ уже писали. The Financial Times в конце сентября даже раскрывало потенциальный состав консорциума, в т.ч. возможность получения DFC около 15% в создаваемой структуре. Другими участниками консорциума, помимо структур самого Боэли, назывались эмиратские International Holding Company (IHC, связан с шейхом Тахнуном бин Заедом Аль Нахайяном, братом президента ОАЭ) и Allied Investment Partners, а также катарская семья Аль-Хайат, имеющая совместные проекты с окружением Трампа.Это уже вторая попытка Боэли купить LIG. Первая попытка, реализовать которую пытался Xtellus Partners в виде безденежной сделки по обмену LIG на подсанкционные акции ЛУКОЙЛа, находящиеся в распоряжении американских инвесторов, была заблокирована Минфином США.

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https://ukraina.ru/20261009/kholodnaya-zima-i-pustye-khranilischa-evrope-grozit-gazovyy-kollaps-1083703440.html

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эксклюзив, россия, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, джаред кушнер, ес