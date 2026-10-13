"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки - 13.10.2026 Украина.ру
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"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки
"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки - 13.10.2026 Украина.ру
"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки
Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-13T14:13
2026-10-13T14:13
новости
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россия
владимир кличко
верховная рада
вооруженные силы украины
офис президента
владимир зеленский
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Поводом стало полное уничтожение генерации электроэнергии в городе в результате ударов баллистикой. В ряде районов уже введены аварийные отключения света, а из-за проблем с энергетикой ожидаются перебои с водоснабжением. Замглавы "Киевводоканала" предупредил: если остановится канализация, город столкнётся с эпидемиологической катастрофой.На этом фоне между Зеленским и Кличко разгорелся открытый конфликт. Президент публично обвинил мэра в том, что киевские власти не приняли почти никаких необходимых мер после предыдущих российских атак. В ответ Кличко заявил, что его пытаются снять с должности и заменить главой военной администрации, а обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.Мэр назвал безосновательными претензии о срыве отопительного сезона — он ещё не начался. Проблемы со светом Кличко списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.О конфликте Зеленского с Кличко – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в КиевеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, владимир кличко, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, владимир зеленский
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Кличко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Владимир Зеленский

"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки

14:13 13.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПротивостояние Кличко-Зеленский продолжается: мэр Киева отреагировал на нелестные заявления Потужного
Противостояние Кличко-Зеленский продолжается: мэр Киева отреагировал на нелестные заявления Потужного - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
Поводом стало полное уничтожение генерации электроэнергии в городе в результате ударов баллистикой. В ряде районов уже введены аварийные отключения света, а из-за проблем с энергетикой ожидаются перебои с водоснабжением. Замглавы "Киевводоканала" предупредил: если остановится канализация, город столкнётся с эпидемиологической катастрофой.
На этом фоне между Зеленским и Кличко разгорелся открытый конфликт. Президент публично обвинил мэра в том, что киевские власти не приняли почти никаких необходимых мер после предыдущих российских атак. В ответ Кличко заявил, что его пытаются снять с должности и заменить главой военной администрации, а обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.
Мэр назвал безосновательными претензии о срыве отопительного сезона — он ещё не начался. Проблемы со светом Кличко списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.
О конфликте Зеленского с Кличко – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в Киеве
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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