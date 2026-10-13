https://ukraina.ru/20261013/khotyat-snyat-i-zamenit-konflikt-zelenskogo-i-klichko-doshl-do-krayney-tochki-1083778636.html

"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки

"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки - 13.10.2026 Украина.ру

"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-13T14:13

2026-10-13T14:13

2026-10-13T14:13

новости

киев

украина

россия

владимир кличко

верховная рада

вооруженные силы украины

офис президента

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353662_0:45:480:315_1920x0_80_0_0_09a97ec5734e0c4b8d1eaf56cfedc7cd.jpg

Поводом стало полное уничтожение генерации электроэнергии в городе в результате ударов баллистикой. В ряде районов уже введены аварийные отключения света, а из-за проблем с энергетикой ожидаются перебои с водоснабжением. Замглавы "Киевводоканала" предупредил: если остановится канализация, город столкнётся с эпидемиологической катастрофой.На этом фоне между Зеленским и Кличко разгорелся открытый конфликт. Президент публично обвинил мэра в том, что киевские власти не приняли почти никаких необходимых мер после предыдущих российских атак. В ответ Кличко заявил, что его пытаются снять с должности и заменить главой военной администрации, а обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.Мэр назвал безосновательными претензии о срыве отопительного сезона — он ещё не начался. Проблемы со светом Кличко списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.О конфликте Зеленского с Кличко – в материале Кличко и Зеленский не могут решить, кто отвечает за укрытия в КиевеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, владимир кличко, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, владимир зеленский