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Руки прочь от Зеленского! Львов официально обратился к Трампу со смелой просьбой

Руки прочь от Зеленского! Львов официально обратился к Трампу со смелой просьбой - 13.10.2026 Украина.ру

Руки прочь от Зеленского! Львов официально обратился к Трампу со смелой просьбой

Львовский облсовет призвал главу Белого дома Дональда Трампа не оказывать давление на Владимира Зеленского. Соответствующее обращение к президенту США инициировал депутат совета Юрий Бучко, а инициативу поддержали 59 его коллег

2026-10-13T15:56

2026-10-13T15:56

2026-10-13T15:56

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Началось всё накануне. 11 октября Дональд Трамп объявил: с этого момента в войне между Россией и Украиной вводится "энергетическое перемирие". Призвал обе стороны не нарушать — и, судя по всему, сам не до конца понимал, о чём говорит. Первым отреагировал Киев. По данным Axios, для Владимира Зеленского заявление Трампа стало полной неожиданностью: он признался, что "впервые слышит" о прекращении ударов по энергетике, и попросил американскую сторону уточнить, когда перемирие вступает в силу. При этом тут же добавил: Украина готова согласиться, если Россия также прекратит удары.Затем выяснилась суть "перемирия". По данным того же Axios, Трамп потребовал от Зеленского сначала прекратить удары по российским НПЗ, и лишь потом обсуждать прекращение атак на украинскую энергетику. В Госдуме к этому отнеслись сдержанно: первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что не располагает сведениями об "энергетическом перемирии", и предположил, что Трамп делает "словесные инвестиции" для сдерживания цен на нефть. Уже позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", а контакты с Вашингтоном продолжаются. Помимо этого, он напомнил, что президент РФ неоднократно давал понять: Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого всё возможное.По данным Financial Times, Вашингтон пригрозил прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ. Предупреждение было передано украинским и европейским чиновникам ещё в выходные. Под угрозой оказалась и программа PURL, по которой европейцы закупают американское оружие для ВСУ. И вот тут Киев начал путаться в показаниях. С одной стороны, украинский МИД выпустил заявление, что Украина продолжает получать разведданные от США. С другой — 13 октября украинские военные признали: информацию о запуске российских ракет они не получили, взрывы в Киеве прогремели ещё до объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что данных о запуске не было, и теперь "устанавливают причину". То есть Киев сам утверждает, что их не лишали разведданных, но при этом признает, что предупреждения о пусках не было. Зеленский же тем временем не желает прощаться со своей формулировкой о давлении на него. В интервью ABC глава киевского режима заявил, что Трамп оказывает на него давление, потому что "не может принудить [российского президента Владимира] Путина к прекращению войны". При этом Зеленский добавил, что Украина готова к энергетическому перемирию на взаимной основе. А на Варшавском форуме по безопасности Зеленский снова попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. "Это голод. И это может быть во многих странах", — сказал он. Только вот в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договорённости по вывозу зерна и использовала морские коридоры в военных целях. Россия же неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки.Washington Post со ссылкой на обозревателя Дэвида Игнатиуса между тем сегодня сообщает: отказ Украины от ударов по российским НПЗ в Вашингтоне считают главным условием своих дальнейших усилий по мирному урегулированию.

https://ukraina.ru/20261012/byt-li-energeticheskomu-peremiriyu-stalo-izvestno-zachem-ono-nuzhno-ssha-1083753682.html

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, госдума