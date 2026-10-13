https://ukraina.ru/20261013/dengi-ili-vlast-zelenskogo-zagnali-v-bezvykhodnoe-polozhenie-1083764347.html

Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение

Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение - 13.10.2026 Украина.ру

Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение

Всё чаще говорящие головы на Западе открыто называют Владимира Зеленского главным препятствием для установления мира на Украине – и прямо намекают на неизбежную смену караула в Киеве.

2026-10-13T07:19

2026-10-13T07:19

2026-10-13T07:19

эксклюзив

украина

киев

запад

марченко

тарас качка

европейская комиссия

вооруженные силы украины

набу

владимир зеленский

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Президент США Дональд Трамп, влиятельный миллиардер Илон Маск, даже кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жордан Барделла – все они требуют у Киева сесть за стол переговоров с Москвой и прекратить накачивать чужой конфликт деньгами европейских налогоплательщиков.С режима Зеленского начали требовать – и требовать очень жёстко.Дыра в карманеМинистр финансов Украины Сергей Марченко вышел к трибуне и устроил высшему руководству страны ледяной душ: мало того, что Украина допустила разрыв в финансировании ВСУ на 27 миллиардов евро, теперь она может недосчитаться ещё 29,5 миллиардов долларов – и всё по вине политического руководства страны."Вследствие невыполнения взятых на себя международных обязательств мы уже недополучили 29,5 миллиардов долларов. Мы должны скорректировать эту цифру на остальные транши, но она всё равно остаётся критической", – подчеркнул Марченко.29 миллиардов долларов – астрономическая сумма для нынешней Украины. На эти средства страна могла бы целый год без задержек выплачивать пенсии, содержать больницы, латать дороги, закупать лекарства, платить врачам и учителям.Но этих денег нет. В Брюсселе и Вашингтоне сидят опытные бухгалтеры, умеющие считать каждый цент и презирающие пустые обещания. Они положили киевским переговорщикам на стол ультиматум: пока вы не выполните своих письменных обязательств, не увидите ни цента.Для Банковой это означает перспективу остаться на бобах – перед лицом наступающей зимы, с остановившимися заводами, разваленной энергетикой и гражданами, которым скоро нечем будет платить."Пакет Качки-Кос"Главным камнем преткновения стал документ под условным названием "пакет Качки-Кос". Это совместное коммюнике, официально подписанное в декабре прошлого года вице-премьером Украины Тарасом Качкой и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Полный текст этих жестких кондиций размещен на официальном портале Европейской комиссии.Суть документа сводится к десяти требованиям, которые Киев обязался безоговорочно выполнить. Европейцы вписали туда реформу Уголовного процессуального кодекса, независимость судов, лишение властей рычагов давления на следствие и тотальную перетряску правоохранительной системы.По замыслу Брюсселя, именно эти пункты открывают дорогу к реальным переговорам о вступлении страны в Евросоюз по базовому первому кластеру реформ.Тогда украинские переговорщики легко ставили подписи под документами и щедро раздавали клятвы сделать всё, чтобы евроинтеграция началась. Сам Тарас Качка еще весной бодро уверял прессу, что работа идёт полным ходом, поводов для беспокойства нет: дескать, правительство работает по всем пунктам международных обязательств, все они будут выполнены в установленный срок.Но независимый мониторинг профильных экспертов показал, что за прошедший год Банковая сподобилась выполнить всего 15% от согласованного плана.Ключевые законы, способные изменить баланс сил в стране, легли под сукно или были сознательно выхолощены до состояния бесполезной макулатуры. Киевская верхушка наивно рассчитывала "проскочить", надеясь, что боевые действия спишут любой саботаж. Но на Западе, как минимум по этому направлению, деньги всё-таки решили попридержать.Палка для несогласныхВозникает логичный вопрос: почему президентская канцелярия упирается изо всех сил, даже если это означает остаться без жизненно необходимых сейчас денег? Ответ прост: все десять европейских требований бьют прямо в сердце властной машины, которую годами выстраивали на Банковой.Внедрение новых законов означает для Зеленского и его окружения добровольную отдачу рычагов власти – на такое не согласится никто и никогда.Возьмем первое и самое болезненное требование: введение прозрачного конкурса на должность Генерального прокурора с правом решающего голоса у независимых международных экспертов.В украинских реалиях кресло генпрокурора всегда было ключевым для президентской администрации. Свой, ручной прокурор – гарантия того, что против нужных спонсоров власти дела закрываются по щелчку пальцев, а против строптивых оппонентов, мэров городов или непокорного бизнеса моментально выкатываются обвинения в госизмене.А тут европейские спонсоры мало того, что требуют отдать пост независимому человеку, так ещё и сами собираются этот процесс визировать.Второе требование касается Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Европейцы настойчиво требуют создать внутри НАБУ собственную экспертную службу.Сейчас ситуация доведена до абсурда: детективы ловят за руку проворовавшегося министра или депутата, но все судебные экспертизы обязаны заказывать в институтах Минюста или МВД, при этом против самого руководства НАБУ регулярно устраиваются публичные нападки.Лояльные чиновники могут годами тянуть с заключением, "терять" вещественные доказательства или выдавать абсурдные бумажки о невиновности фигуранта. Своя – а точнее, финансируемая извне – экспертиза у НАБУ сломает этот спасительный коридор для украинских коррупционеров.Третий пункт убивает столь любимую украинской "вольницей" схему силового передела. Брюссель прямо запрещает забирать дела у антикоррупционных органов и передавать их в Службу безопасности или Нацполицию.Раньше схема выглядела так: если на взятке ловили приближенного к ОП чиновника, генеральная прокуратура запросто могла поменять подследственность и перекинуть материалы своим людям в дружественную СБУ, где дело благополучно хоронили в архиве. Европейцы требуют наглухо забетонировать исключительную подследственность за детективами НАБУ.Накопились у европейцев вопросы и к ещё одному репрессивному рычагу Зеленского – так называемому Государственному бюро расследований (ГБР). Эта контора давно превратилось в жовто-блакитный аналог печально известных советских "троек", штампующий дела против политических противников в промышленных масштабах."Пакет Качки-Кос" требует провести полный международный аудит этого ведомства и запустить переаттестацию руководства.Наконец, европейцы требуют вычистить из Уголовного процессуального кодекса знаменитые процессуальные лазейки, известные как "правки Лозового". Эти хитрые юридические крючки позволяют адвокатам закрывать любые уголовные дела против топ-чиновников просто по истечении формальных сроков досудебного расследования.Отмена этих норм оставляет элиту один на один с уголовными статьями без спасательного круга.Бунт в парламентеРазрубать этот гордиев узел предстоит Верховной Раде, которая, кажется, такому раскладу тоже не рада. Парламентская повестка трещит по швам и, как сообщают украинские СМИ, перед народными избранниками выкатили "список Корецкого" из 32 неотложных законопроектов, от принятия которых напрямую зависит сохранение западной макрофинансовой помощи.А в условиях текущей украинской политической действительности это может оказаться задачей со звёздочкой. Былое доминирование фракции "Слуга народа" сегодня существует исключительно на бумаге, а сами депутаты, пожалуй, лучше всех понимают расклады: голосовать за законы из "пакета Качки-Кос" означает голосовать за ликвидацию собственной самостоятельности и, что ещё важнее, неприкосновенности.Ни один украинский парламентарий не хочет нажимать зеленую кнопку за закон, по которому его самого через месяц поведут на допрос без шанса откупиться через знакомого прокурора.Сейчас Зеленский и его команда отчаянно ищут способы протащить гибридные редакции законов. Схема – примерно следующая: в первом чтении принимается красивый европейский текст, а ко второму чтению доверенные депутаты вшивают туда незаметные правки, кастрирующие полномочия международных комиссий.Как пишет издание "Страна", Банковая пытается сыграть в наперстки, рассчитывая подписать два противоречащих друг другу закона, где один нейтрализует действие другого. Но западные функционеры – не дураки, за годы плотного взаимодействия с украинскими властями провинциальные окраинные хитрости они давно заучили, так что и за пустые бумажки транши тоже никто Киеву не разблокирует.Время платить по счетамПространство для политического маневра у Зеленского почти закончилось. Нельзя бесконечно морочить голову кредиторам, выпрашивая миллиарды и одновременно сохраняя средневековые методы феодального контроля над судами и спецслужбами.Зеленский заврался оказался в безвыходном положении, когда Банковой придется сделать окончательный выбор между двумя катастрофическими для нее сценариями.Первый путь – покориться требованиям западных доноров, проголосовать весь пакет реформ без купюр, добровольно расстаться с монополией на силовой блок и фактически передать страну под внешний контроль на уровне силового аппарата. Но – получить деньги, необходимые для продолжения ударов по России.Второй путь – имитировать бурную деятельность, саботировать законы и пытаться шантажировать Запад военной повесткой. Но к пятому году эти трюки уже приелись, а научить новым старого пса уже нереально.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, киев, запад, марченко, тарас качка, европейская комиссия, вооруженные силы украины, набу, владимир зеленский