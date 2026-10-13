https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html

Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически

Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически - 13.10.2026 Украина.ру

Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически

Перед тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.

2026-10-13T15:40

2026-10-13T15:40

2026-10-13T16:14

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Во-первых, по данным Минобороны России, серия вражеских атак была предотвращена в ночь на 13 октября 2026 года – дежурные силы российской ПВО нейтрализовали 604 украинских беспилотника. То есть, несмотря на громкие заявления о перемирии, режим Зеленского не прекращает бить по российским тылам.Ракетную опасность и только "красный уровень" по БПЛА объявляли прошедшей ночью в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов: в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 13 октября силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице.Во-вторых, "англичанка гадит", что называется, по-прежнему. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября в соцсети Х сообщил: "Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идет следом".По данным Дмитриева, Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства рассказала, об открытии 8 октября в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. С одной целью – подрывать любые миротворческие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. В том числе по инициативе президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина.Дмитриев призвал: ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, когда, по его словам, мировое сообщество желает мира. Но глас вопиющего в пустыне именно таков потому, что его никто не слышит. Не хочет слышать.И наконец, в-третьих: по информации издания "Страна.ua" украинские военные чуть ли не впервые признали, что 13 октября они "ослепли". То есть не получили информацию о запуске российских ракет по Украине – взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.Означает это одно: США не только предупреждали, что могут лишить неонацистский киевский режим разведданных о пусках ракет и наведении их на российские объекты, но и начали выполнять обещанное. В ответ на нежелание Киева прекращать удары по российским НПЗ.Так ли это, предстоит еще точно выяснить, но факт остается фактом: если США сознательно "ослепляют" ВСУ, Украина остается и без информации о пусках, и без оружия для отражения ударов. А в перспективе рискует остаться и без разведданных, и без оружия по программе PURLЗеленский пытается этого избежать. С одной стороны, он отверг предложение Трампа о прекращении ударов ВСУ по российским НПЗ на том основании, что у Украины всего один завод, а в России их много – если бить по ним, ей будет больно. С другой стороны, Зеленский предложил взамен свою старую идею: прекратить огонь или на всех фронтах СВО, или по объектам энергетики.Это уже невыгодно России, которая, вынося украинскую энергетику в одну калитку, просто приближает победу в СВО и выполнение поставленных задач по обеспечению долгосрочного мира и нацбезопасности страны. Для Москвы это главное: она говорит, даже если начнутся мирные переговоры, она не прекратит боевых действий "на земле", на линии боевого столкновения" (ЛБС).В свою очередь Зеленский убеждает всех, что в ночь на 13 октября Украина не била по российским НПЗ. Не отвечая, разумеется, на вопрос: а что же и чье тогда летало над Россией? Врет, как сивый мерин.В любом случае, указанные обстоятельства говорят об одном: вполне резонно Запад хочет перемен и замен, но не изменений. Хочет смены личностей – переизбрания просроченного Зеленского с камарильей и избрания на его место нового эрзац-фюрера неонацистов, который был бы не таким одиозным, как нынешний, но не изменял бы характера происходящего. То есть воевал бы и дальше против России, ослабляя ее, но при этом прошел бы демократическую легитимацию на выборах и был более рукопожатным.Это нормальная, хитрая политттехнологичная уловка, которая должна подмарафетить и как бы обновить неонацистский режим, не меняя его каннибальской антигуманной и русофобской сути. Это чисто косметическое, но не глубинное или кардинальное обновление.Сравните посылы. Трамп с элегантностью слона в посудной лавке обосновал необходимость замены Зеленского, предложив украинцам "найти нового лидера, который умеет заключать сделки, потому что он (Зеленский. – Авт.) мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине никогда этого не делает.…Думаю, Украине пора обзавестись новым президентом".Почему? Тоже, по Трампу, просто: он-де "наносит удары по дизельному топливу. …Он не может поступать так, потому что у нас глобальная проблема, и эта проблема вызвана нехваткой НПЗ по производству дизельного топлива. Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. … Лучше бы он, черт возьми, прекратил это".А вот из кого предложил выбрать "нового Зеленского" журнал Newsweek: главный соперник Зеленского – экс-главком ВСУ Валерий Залужный (ему якобы доверяют, по данным Rating Group, 64% респондентов). Среди других соискателей: глава Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов**, экс-министр обороны Михаил Федоров и экс-президент, предшественник Зеленского Петр Порошенко**. Все они, по данным соцопросов, точно побеждают Зеленского или в первом, или во втором туре.Но кто эти люди? Правильно: команда давно сбитых летчиков, которых обсуждают уже несколько лет. Колода людей, перешедших в запасные и в отстой, ничего путного не сделав, находясь на должностях.Но главное в том, что это политики – плоть от плоти режима, который ведет сегодня Украину в пропасть, продолжая не только братоубийственную, но и ликвидационную для Украины войну.В политике все соискатели "булавы" Зеленского – люди войны, "ястребы" и, кроме Порошенко**, генералы. Из них только Буданов** недавно что-то говорил о возможности перемирия, но является террористом и инициатором терактов против России и россиян, на его руках крови – по локоть.Порошенко** же, будучи президентом, вообще перевел конфликт с республиками Донбасса в гражданскую войну, бросив против мирных людей армию. Вопреки, кстати, Конституции Украины.Залужный на должности главкома ВСУ вел против ЛДНР и России полноценную войну, с бомбардировками мирных населенных пунктов и убийствами мирных жителей. Организовал кровавое вторжение в Курскую область. И слетел с должности только потому, что провалил это дело – на его место понадобился еще более кровавый мясник в погонах. Сейчас он зализывает и обеляет прежние грехи на должности посла Украины в Великобритании, благодаря чем и стал любимчиком-фаворитом многих западных политиков.Федоров на должности министра обороны призвал убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно. Чтобы, значит, Украина точно победила. Убивать россиян, по Федорову, нужно всех, без деления на солдат и мирных гражданских. И в исполнение своих замыслов Федоров технократично пытался модернизировать украинскую машину убийств.Что еще нужно для характеристики возможного будущего президента Украины?В экономике все соискатели – сторонники нынешней модели, которая лишена суверенитета и полностью работает на подсосе западных кредитов и подачек, но зато почти полностью подчинена целям войны. Пушки вместо масла – вот путеводная звезда народного хозяйства при всех без исключения соискателях. Что при олигархе Порошенко**, что при генералах.И никто ничего менять не собирается. И потому что война для них остается главным средством решения проблем, и потому, что и возможностей измениться ни у кого из них не будет. Как говорится, они-то все съедят, но кто же им даст…И, конечно же, в гуманитарной сфере эти люди ­– эти неонацисты-русофобы, исповедующие культуру отмены и запрета России и всего русского на Украине. Несмотря на русские фамилии у Буданова и Федорова, они – классическая вырусь, упыри и оборотни. И культурные, и национальные, и духовные. Они никогда не скрывали и не протестовали против объявления ВСУ наследниками украинских националистов времен Второй мировой, которые сотрудничали с гитлеровцами, у них переняли и перенесли в настоящее идеологию и символику.Кроме того, они противники канонического украинского православия и канонической же церкви – Украинской православной (УПЦ).Так что, если верить Newsweek, Украину даже в случае президентских выборов ждет нелегкая судьба. Потому что перемены будут, а вот изменения не предусмотрены. Это будет политический мейкап, при котором на волчьи пасти постараются приладить маски овечек. Ну, или баранов, если кому-то от этого общая картина станет яснее.И что самое характерное: и в Европе знают, кого и почему они толкают в президенты Украины, чтобы он обеспечивал войну. И Трамп все это знает, но ему дизель нужен, а не обновленная Украина. И в Москве прекрасно понимают, с кем имеют дело и с кем иметь придется, чтобы добиться прочного и долгосрочного мира.Это-то и обнадеживает. Равно как и успешно продолжающаяся СВО – победа в ней России все и гарантирует…*заблокирована в России из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнять требования законов**внесен в России в список террористов и экстремистовЕще о кандидатах в президенты Украины читайте в статье Владимира Скачко Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем

https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html

https://ukraina.ru/20261013/osennee-obostrenie-kak-konflikt-trampa-s-zelenskim-menyaet-situatsiyu-v-mire-1083780117.html

https://ukraina.ru/20261013/ukraine-pora-poluchit-novogo-prezidenta-uvolit-li-tramp-zelenskogo-1083776742.html

https://ukraina.ru/20261012/kandidaty-na-post-prezidenta-ukrainy-uzhe-izvestny-na-zapade-ozvuchili-imena-1083765478.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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