https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически - 13.10.2026 Украина.ру
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметически
Перед тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.
2026-10-13T15:40
2026-10-13T15:40
2026-10-13T16:14
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
михаил федоров
вооруженные силы украины
нпз
newsweek
мнения
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0d/1083773585_9:0:861:479_1920x0_80_0_0_8feca734e66fa4f8ffee2a001e51e337.jpg
Во-первых, по данным Минобороны России, серия вражеских атак была предотвращена в ночь на 13 октября 2026 года – дежурные силы российской ПВО нейтрализовали 604 украинских беспилотника. То есть, несмотря на громкие заявления о перемирии, режим Зеленского не прекращает бить по российским тылам.Ракетную опасность и только "красный уровень" по БПЛА объявляли прошедшей ночью в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов: в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 13 октября силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице.Во-вторых, "англичанка гадит", что называется, по-прежнему. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября в соцсети Х сообщил: "Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идет следом".По данным Дмитриева, Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства рассказала, об открытии 8 октября в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. С одной целью – подрывать любые миротворческие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. В том числе по инициативе президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина.Дмитриев призвал: ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, когда, по его словам, мировое сообщество желает мира. Но глас вопиющего в пустыне именно таков потому, что его никто не слышит. Не хочет слышать.И наконец, в-третьих: по информации издания "Страна.ua" украинские военные чуть ли не впервые признали, что 13 октября они "ослепли". То есть не получили информацию о запуске российских ракет по Украине – взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.Означает это одно: США не только предупреждали, что могут лишить неонацистский киевский режим разведданных о пусках ракет и наведении их на российские объекты, но и начали выполнять обещанное. В ответ на нежелание Киева прекращать удары по российским НПЗ.Так ли это, предстоит еще точно выяснить, но факт остается фактом: если США сознательно "ослепляют" ВСУ, Украина остается и без информации о пусках, и без оружия для отражения ударов. А в перспективе рискует остаться и без разведданных, и без оружия по программе PURLЗеленский пытается этого избежать. С одной стороны, он отверг предложение Трампа о прекращении ударов ВСУ по российским НПЗ на том основании, что у Украины всего один завод, а в России их много – если бить по ним, ей будет больно. С другой стороны, Зеленский предложил взамен свою старую идею: прекратить огонь или на всех фронтах СВО, или по объектам энергетики.Это уже невыгодно России, которая, вынося украинскую энергетику в одну калитку, просто приближает победу в СВО и выполнение поставленных задач по обеспечению долгосрочного мира и нацбезопасности страны. Для Москвы это главное: она говорит, даже если начнутся мирные переговоры, она не прекратит боевых действий "на земле", на линии боевого столкновения" (ЛБС).В свою очередь Зеленский убеждает всех, что в ночь на 13 октября Украина не била по российским НПЗ. Не отвечая, разумеется, на вопрос: а что же и чье тогда летало над Россией? Врет, как сивый мерин.В любом случае, указанные обстоятельства говорят об одном: вполне резонно Запад хочет перемен и замен, но не изменений. Хочет смены личностей – переизбрания просроченного Зеленского с камарильей и избрания на его место нового эрзац-фюрера неонацистов, который был бы не таким одиозным, как нынешний, но не изменял бы характера происходящего. То есть воевал бы и дальше против России, ослабляя ее, но при этом прошел бы демократическую легитимацию на выборах и был более рукопожатным.Это нормальная, хитрая политттехнологичная уловка, которая должна подмарафетить и как бы обновить неонацистский режим, не меняя его каннибальской антигуманной и русофобской сути. Это чисто косметическое, но не глубинное или кардинальное обновление.Сравните посылы. Трамп с элегантностью слона в посудной лавке обосновал необходимость замены Зеленского, предложив украинцам "найти нового лидера, который умеет заключать сделки, потому что он (Зеленский. – Авт.) мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине никогда этого не делает.…Думаю, Украине пора обзавестись новым президентом".Почему? Тоже, по Трампу, просто: он-де "наносит удары по дизельному топливу. …Он не может поступать так, потому что у нас глобальная проблема, и эта проблема вызвана нехваткой НПЗ по производству дизельного топлива. Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. … Лучше бы он, черт возьми, прекратил это".А вот из кого предложил выбрать "нового Зеленского" журнал Newsweek: главный соперник Зеленского – экс-главком ВСУ Валерий Залужный (ему якобы доверяют, по данным Rating Group, 64% респондентов). Среди других соискателей: глава Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов**, экс-министр обороны Михаил Федоров и экс-президент, предшественник Зеленского Петр Порошенко**. Все они, по данным соцопросов, точно побеждают Зеленского или в первом, или во втором туре.Но кто эти люди? Правильно: команда давно сбитых летчиков, которых обсуждают уже несколько лет. Колода людей, перешедших в запасные и в отстой, ничего путного не сделав, находясь на должностях.Но главное в том, что это политики – плоть от плоти режима, который ведет сегодня Украину в пропасть, продолжая не только братоубийственную, но и ликвидационную для Украины войну.В политике все соискатели "булавы" Зеленского – люди войны, "ястребы" и, кроме Порошенко**, генералы. Из них только Буданов** недавно что-то говорил о возможности перемирия, но является террористом и инициатором терактов против России и россиян, на его руках крови – по локоть.Порошенко** же, будучи президентом, вообще перевел конфликт с республиками Донбасса в гражданскую войну, бросив против мирных людей армию. Вопреки, кстати, Конституции Украины.Залужный на должности главкома ВСУ вел против ЛДНР и России полноценную войну, с бомбардировками мирных населенных пунктов и убийствами мирных жителей. Организовал кровавое вторжение в Курскую область. И слетел с должности только потому, что провалил это дело – на его место понадобился еще более кровавый мясник в погонах. Сейчас он зализывает и обеляет прежние грехи на должности посла Украины в Великобритании, благодаря чем и стал любимчиком-фаворитом многих западных политиков.Федоров на должности министра обороны призвал убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно. Чтобы, значит, Украина точно победила. Убивать россиян, по Федорову, нужно всех, без деления на солдат и мирных гражданских. И в исполнение своих замыслов Федоров технократично пытался модернизировать украинскую машину убийств.Что еще нужно для характеристики возможного будущего президента Украины?В экономике все соискатели – сторонники нынешней модели, которая лишена суверенитета и полностью работает на подсосе западных кредитов и подачек, но зато почти полностью подчинена целям войны. Пушки вместо масла – вот путеводная звезда народного хозяйства при всех без исключения соискателях. Что при олигархе Порошенко**, что при генералах.И никто ничего менять не собирается. И потому что война для них остается главным средством решения проблем, и потому, что и возможностей измениться ни у кого из них не будет. Как говорится, они-то все съедят, но кто же им даст…И, конечно же, в гуманитарной сфере эти люди – эти неонацисты-русофобы, исповедующие культуру отмены и запрета России и всего русского на Украине. Несмотря на русские фамилии у Буданова и Федорова, они – классическая вырусь, упыри и оборотни. И культурные, и национальные, и духовные. Они никогда не скрывали и не протестовали против объявления ВСУ наследниками украинских националистов времен Второй мировой, которые сотрудничали с гитлеровцами, у них переняли и перенесли в настоящее идеологию и символику.Кроме того, они противники канонического украинского православия и канонической же церкви – Украинской православной (УПЦ).Так что, если верить Newsweek, Украину даже в случае президентских выборов ждет нелегкая судьба. Потому что перемены будут, а вот изменения не предусмотрены. Это будет политический мейкап, при котором на волчьи пасти постараются приладить маски овечек. Ну, или баранов, если кому-то от этого общая картина станет яснее.И что самое характерное: и в Европе знают, кого и почему они толкают в президенты Украины, чтобы он обеспечивал войну. И Трамп все это знает, но ему дизель нужен, а не обновленная Украина. И в Москве прекрасно понимают, с кем имеют дело и с кем иметь придется, чтобы добиться прочного и долгосрочного мира.Это-то и обнадеживает. Равно как и успешно продолжающаяся СВО – победа в ней России все и гарантирует…*заблокирована в России из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнять требования законов**внесен в России в список террористов и экстремистовЕще о кандидатах в президенты Украины читайте в статье Владимира Скачко Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем
https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html
https://ukraina.ru/20261013/osennee-obostrenie-kak-konflikt-trampa-s-zelenskim-menyaet-situatsiyu-v-mire-1083780117.html
https://ukraina.ru/20261013/ukraine-pora-poluchit-novogo-prezidenta-uvolit-li-tramp-zelenskogo-1083776742.html
https://ukraina.ru/20261012/kandidaty-na-post-prezidenta-ukrainy-uzhe-izvestny-na-zapade-ozvuchili-imena-1083765478.html
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Владимир Скачко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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Владимир Скачко
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, михаил федоров, вооруженные силы украины, нпз, newsweek, мнения, весь скачко, владимир скачко
Во-первых, по данным Минобороны России, серия вражеских атак была предотвращена в ночь на 13 октября 2026 года – дежурные силы российской ПВО нейтрализовали 604 украинских беспилотника. То есть, несмотря на громкие заявления о перемирии, режим Зеленского не прекращает бить по российским тылам.
Ракетную опасность и только "красный уровень" по БПЛА объявляли прошедшей ночью в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов: в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 13 октября силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице.
Во-вторых, "англичанка гадит", что называется, по-прежнему. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября в соцсети Х сообщил: "Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идет следом".
По данным Дмитриева, Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства рассказала, об открытии 8 октября в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. С одной целью – подрывать любые миротворческие усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. В том числе по инициативе президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина.
Дмитриев призвал: ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, когда, по его словам, мировое сообщество желает мира. Но глас вопиющего в пустыне именно таков потому, что его никто не слышит. Не хочет слышать.
И наконец, в-третьих: по информации издания "Страна.ua" украинские военные чуть ли не впервые признали, что 13 октября они "ослепли". То есть не получили информацию о запуске российских ракет по Украине – взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.
Означает это одно: США не только предупреждали, что могут лишить неонацистский киевский режим разведданных о пусках ракет и наведении их на российские объекты, но и начали выполнять обещанное. В ответ на нежелание Киева прекращать удары по российским НПЗ.
Так ли это, предстоит еще точно выяснить, но факт остается фактом: если США сознательно "ослепляют" ВСУ, Украина остается и без информации о пусках, и без оружия для отражения ударов. А в перспективе рискует остаться и без разведданных, и без оружия по программе PURL
Зеленский пытается этого избежать. С одной стороны, он отверг предложение Трампа о прекращении ударов ВСУ по российским НПЗ на том основании, что у Украины всего один завод, а в России их много – если бить по ним, ей будет больно. С другой стороны, Зеленский предложил взамен свою старую идею: прекратить огонь или на всех фронтах СВО, или по объектам энергетики.
Это уже невыгодно России, которая, вынося украинскую энергетику в одну калитку, просто приближает победу в СВО и выполнение поставленных задач по обеспечению долгосрочного мира и нацбезопасности страны. Для Москвы это главное: она говорит, даже если начнутся мирные переговоры, она не прекратит боевых действий "на земле", на линии боевого столкновения" (ЛБС).
В свою очередь Зеленский убеждает всех, что в ночь на 13 октября Украина не била по российским НПЗ. Не отвечая, разумеется, на вопрос: а что же и чье тогда летало над Россией? Врет, как сивый мерин.
В любом случае, указанные обстоятельства говорят об одном: вполне резонно Запад хочет перемен и замен, но не изменений. Хочет смены личностей – переизбрания просроченного Зеленского с камарильей и избрания на его место нового эрзац-фюрера неонацистов, который был бы не таким одиозным, как нынешний, но не изменял бы характера происходящего. То есть воевал бы и дальше против России, ослабляя ее, но при этом прошел бы демократическую легитимацию на выборах и был более рукопожатным.
Это нормальная, хитрая политттехнологичная уловка, которая должна подмарафетить и как бы обновить неонацистский режим, не меняя его каннибальской антигуманной и русофобской сути. Это чисто косметическое, но не глубинное или кардинальное обновление.
Сравните посылы. Трамп с элегантностью слона в посудной лавке обосновал необходимость замены Зеленского, предложив украинцам "найти нового лидера, который умеет заключать сделки, потому что он (Зеленский. – Авт.) мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине никогда этого не делает.…Думаю, Украине пора обзавестись новым президентом".
Почему? Тоже, по Трампу, просто: он-де "наносит удары по дизельному топливу. …Он не может поступать так, потому что у нас глобальная проблема, и эта проблема вызвана нехваткой НПЗ по производству дизельного топлива. Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. … Лучше бы он, черт возьми, прекратил это".
А вот из кого предложил выбрать "нового Зеленского" журнал Newsweek
: главный соперник Зеленского – экс-главком ВСУ Валерий Залужный
(ему якобы доверяют, по данным Rating Group, 64% респондентов). Среди других соискателей: глава Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов
**, экс-министр обороны Михаил Федоров
и экс-президент, предшественник Зеленского Петр Порошенко
**. Все они, по данным соцопросов, точно побеждают Зеленского или в первом, или во втором туре.
Но кто эти люди? Правильно: команда давно сбитых летчиков, которых обсуждают уже несколько лет. Колода людей, перешедших в запасные и в отстой, ничего путного не сделав, находясь на должностях.
Но главное в том, что это политики – плоть от плоти режима, который ведет сегодня Украину в пропасть, продолжая не только братоубийственную, но и ликвидационную для Украины войну.
В политике все соискатели "булавы" Зеленского – люди войны, "ястребы" и, кроме Порошенко**, генералы. Из них только Буданов** недавно что-то говорил о возможности перемирия, но является террористом и инициатором терактов против России и россиян, на его руках крови – по локоть.
Порошенко** же, будучи президентом, вообще перевел конфликт с республиками Донбасса в гражданскую войну, бросив против мирных людей армию. Вопреки, кстати, Конституции Украины.
Залужный на должности главкома ВСУ вел против ЛДНР и России полноценную войну, с бомбардировками мирных населенных пунктов и убийствами мирных жителей. Организовал кровавое вторжение в Курскую область. И слетел с должности только потому, что провалил это дело – на его место понадобился еще более кровавый мясник в погонах. Сейчас он зализывает и обеляет прежние грехи на должности посла Украины в Великобритании, благодаря чем и стал любимчиком-фаворитом многих западных политиков.
Федоров на должности министра обороны призвал убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно. Чтобы, значит, Украина точно победила. Убивать россиян, по Федорову, нужно всех, без деления на солдат и мирных гражданских. И в исполнение своих замыслов Федоров технократично пытался модернизировать украинскую машину убийств.
Что еще нужно для характеристики возможного будущего президента Украины?
В экономике все соискатели – сторонники нынешней модели, которая лишена суверенитета и полностью работает на подсосе западных кредитов и подачек, но зато почти полностью подчинена целям войны. Пушки вместо масла – вот путеводная звезда народного хозяйства при всех без исключения соискателях. Что при олигархе Порошенко**, что при генералах.
И никто ничего менять не собирается. И потому что война для них остается главным средством решения проблем, и потому, что и возможностей измениться ни у кого из них не будет. Как говорится, они-то все съедят, но кто же им даст…
И, конечно же, в гуманитарной сфере эти люди – эти неонацисты-русофобы, исповедующие культуру отмены и запрета России и всего русского на Украине. Несмотря на русские фамилии у Буданова и Федорова, они – классическая вырусь, упыри и оборотни. И культурные, и национальные, и духовные. Они никогда не скрывали и не протестовали против объявления ВСУ наследниками украинских националистов времен Второй мировой, которые сотрудничали с гитлеровцами, у них переняли и перенесли в настоящее идеологию и символику.
Кроме того, они противники канонического украинского православия и канонической же церкви – Украинской православной (УПЦ).
Так что, если верить Newsweek
, Украину даже в случае президентских выборов ждет нелегкая судьба. Потому что перемены будут, а вот изменения не предусмотрены. Это будет политический мейкап, при котором на волчьи пасти постараются приладить маски овечек. Ну, или баранов, если кому-то от этого общая картина станет яснее.
И что самое характерное: и в Европе знают, кого и почему они толкают в президенты Украины, чтобы он обеспечивал войну. И Трамп все это знает, но ему дизель нужен, а не обновленная Украина. И в Москве прекрасно понимают, с кем имеют дело и с кем иметь придется, чтобы добиться прочного и долгосрочного мира.
Это-то и обнадеживает. Равно как и успешно продолжающаяся СВО – победа в ней России все и гарантирует…
*заблокирована в России из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнять требования законов
**внесен в России в список террористов и экстремистов