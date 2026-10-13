Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке - 13.10.2026 Украина.ру
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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке - 13.10.2026 Украина.ру
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел на нитке "Петровск – Елец", которая не является экспортной. Об этом 13 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов"
2026-10-13T17:14
2026-10-13T17:14
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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке. "Нитка "Петровск — Елец" — она не экспортная", — сказала собеседница агентства.Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск — Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о порыве высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково поступило в 11:00. Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса .Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. "Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода. Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Пострадавших нет", — написал глава региона в соцсетях .В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" подчеркнули, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме за счет перетоков по альтернативным маршрутам. Подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ.Газопровод "Петровск — Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия — Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-е годы.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, газпром, мчс, газ, российский газ, главные новости, главное, украина.ру дзен, газопровод, авария, пенза, новости россии
Новости, Россия, Киев, Газпром, МЧС, газ, российский газ, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, газопровод, авария, Пенза, новости России

Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке

17:14 13.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Павел Львов
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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел на нитке "Петровск – Елец", которая не является экспортной. Об этом 13 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов"
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке. "Нитка "Петровск — Елец" — она не экспортная", — сказала собеседница агентства.
Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск — Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.
По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о порыве высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково поступило в 11:00. Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса .
Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива.
"Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода. Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Пострадавших нет", — написал глава региона в соцсетях .
В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" подчеркнули, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме за счет перетоков по альтернативным маршрутам. Подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ.
Газопровод "Петровск — Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия — Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-е годы.
Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
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