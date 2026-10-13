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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке - 13.10.2026 Украина.ру
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел на нитке "Петровск – Елец", которая не является экспортной. Об этом 13 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов"
2026-10-13T17:14
2026-10-13T17:14
2026-10-13T17:14
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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке. "Нитка "Петровск — Елец" — она не экспортная", — сказала собеседница агентства.Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск — Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о порыве высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково поступило в 11:00. Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса .Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. "Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода. Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Пострадавших нет", — написал глава региона в соцсетях .В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" подчеркнули, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме за счет перетоков по альтернативным маршрутам. Подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ.Газопровод "Петровск — Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия — Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-е годы.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Газпром, МЧС, газ, российский газ, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, газопровод, авария, Пенза, новости России
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел на нитке "Петровск – Елец", которая не является экспортной. Об этом 13 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов"
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке. "Нитка "Петровск — Елец" — она не экспортная", — сказала собеседница агентства.
Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск — Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.
По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о порыве высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково поступило в 11:00. Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса .
Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива.
"Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода. Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Пострадавших нет", — написал глава региона в соцсетях .
В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" подчеркнули, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме за счет перетоков по альтернативным маршрутам. Подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ.
Газопровод "Петровск — Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия — Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-е годы.