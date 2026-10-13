Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября - 13.10.2026 Украина.ру
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Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября - 13.10.2026 Украина.ру
Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
Трамп призывает Зеленского сфокусироваться на окончании "нелепой войны". ВС РФ уничтожают противника и технику. Принятый Киевом закон о расширении прав венгров назвали спектаклем
2026-10-13T09:00
2026-10-13T09:00
хроники
эксклюзив
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
мадьяр
госдума
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Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на митинге в Огайо в очередной раз признал, что считал украинский конфликт одним из самых простых для урегулирования, однако на деле все оказалось сложнее. Тем не менее президент США подтвердил намерение добиться его разрешения. При этом Трамп отметил, что видит у российского лидера Владимира Путина больше заинтересованности в завершении конфликта, чем у Владимира Зеленского.По мнению главы Белого дома, теперь необходимо добиться аналогичного настроя и от украинской стороны. Трамп указал, что Зеленскому следует сфокусироваться на заключении соглашения с РФ, а не на разговорах о нем. Главным шагом для завершения "нелепой войны" американский президент считает прямую встречу Путина и Зеленского. Кроме того, на днях Трамп указал на необходимость проведения на Украине выборов, заявив, что Зеленский создает проблемы для всего мира, а стране необходим президент, способный договориться с Россией.Как сообщает издание Atlantic со ссылкой на неназванного сотрудника администрации, излишняя самонадеянность Зеленского откровенно злит Трампа. По информации источника, американский лидер требует от Киева в первую очередь прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский ответил на это отказом, хотя Трамп прямо настаивал на первоочередном шаге со стороны Украины, поскольку не считает украинские удары по НПЗ и последующий ущерб для энергосистемы Украины равноценными вещами.Немецкая газета Bild, ссылаясь на свои источники в украинских правительственных кругах, подтверждает эти кулуарные споры: в Киеве всерьез опасаются, что в ближайшие недели Трамп перейдет к жесткому давлению, чтобы принудительно остановить удары по российским НПЗ. Журналисты подчеркивают, что у Вашингтона для этого есть весомые аргументы — от прекращения поставок вооружений до блокировки доступа к американским разведывательным данным, что создает для украинской стороны критические риски.Пока в Вашингтоне и Киеве спорят об ударах, российская сторона заявляет о принципиальной готовности к диалогу. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подтвердил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Однако конкретные сроки возможного возобновления переговоров будут определяться позже и с учетом развития обстановки — как ранее отметил президент России, этот вопрос еще требует осмысления.Дипломат добавил, что действия Киева во время выборов в Госдуму РФ сорвали возможность диалога на текущем этапе, хотя сама позиция России не изменилась.Провалы ВСУВ ночь на вторник и утром взрывы гремели в Киеве, Виннице, Львове, а также во временно оккупированном Запорожье.Под удары попали Киевская, Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области, прилетело и по Днепропетровску. Не прекращаются удары по Николаеву, взрывы зафиксированы в Харькове, Сарнах и Ровно. Во Львове после прилета начался пожар.На фронтах ситуация для украинских сил ухудшается. Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ наступает в Сумской области, где боестолкновения идут возле населенного пункта Хотень. На рубежах Белгородской и Курской областей российские военнослужащие формируют буферную зону, продвигаясь в окрестностях сел Турья и Коренек.На Ореховском направлении 35-я армия ВС РФ развивает наступательные действия в районах Егоровки и Красного Родника, в то время как 5-я армия упорядочивает свои действия на закрепленном за ней участке. В районе Новосолошино фиксируются встречные бои: подразделения ВСУ предпринимают контратаки в попытках отбить утраченные позиции. Южнее Любицкого российские подразделения смогли добиться тактических успехов.Непосредственно в Орехове продолжаются боевые действия. Российская армия оказывает давление на северные и западные кварталы города, что привело к серьезным перебоям в снабжении находящихся там украинских формирований. К западу от Орехова столкновения фиксируются у Приморского, на северных подступах к Степногорску, а также в районах Лукьяновки, Новояковлевки и Юрковки.На Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои за населенный пункт Заречное. Военнослужащие ВС РФ удерживают оборонительные рубежи вдоль реки Жеребец. В районе самого Красного Лимана российская армия отражает атаки подразделений ВСУ и завязала встречные бои у Катериновки, Новомихайловки и Ивановки. Попытки противника наносить удары на направлении от Дробышево к Колодезям успеха украинской стороне не приносят. На Херсонском направлении подразделения ВС РФ прочно удерживают позиции на левом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные планомерно уничтожают пункты дислокации ВСУ, на что противник отвечает атаками FPV-дронов.Сложная ситуация сохраняется в Алешках, где украинские беспилотники атакуют любой транспорт, включая гражданские автомобили, а также препятствуют проведению ремонтных работ по восстановлению газо- и электроснабжения города.На Великобурлукском направлении российские войска существенно расширили зону контроля внутри Харьковского котла. Штурмовые отряды освободили населенные пункты Лукашово, Лобановка, Резниково и Купино. Из-за этого подразделения ВСУ вынуждены оставлять крупные узлы обороны и рассредотачиваться по более мелким позициям, что приводит к фрагментации украинской линии обороны и придает ей очаговый характер.Спектакль КиеваНакануне украинский парламент принял законопроект, разрешающий обучение в стране на языках национальных меньшинств и коренных народов, которые имеют официальный статус в ЕС. Позже документ подписал Владимир Зеленский, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поприветствовал этот шаг. Ранее Будапешт неоднократно выражал недовольство тем, что Киев затягивает юридическое оформление требований венгерской стороны, согласованных еще в июне.Однако в венгерской оппозиционной партии "Фидес" эти уступки назвали очередным актом спектакля. Депутат Европарламента Чаба Деметер в соцсетях пояснил, что новые нормы лишь частично покрывают пакет из 11 предложений закарпатских венгров, который отстаивало прежнее правительство. В частности, изменения вообще не затрагивают использование родного языка за пределами образовательной сферы, так что ни о каких гарантиях на будущее речи не идет.По мнению евродепутата, нынешние действия официального Будапешта больше всего похожи на обман зрения и означают немедленный и необратимый отказ от важнейших инструментов защиты национальных интересов. Деметер подчеркнул, что Мадьяр умалчивает о снятии вето с ускоренного вступления Украины в Евросоюз. При этом, согласно планам Брюсселя, в будущем у стран-членов вообще отнимут возможность накладывать новые вето в ходе предвступительных переговоров.В итоге венгерское руководство рискует полностью лишиться рычагов влияния для защиты закарпатских венгров. Более того, правительство Мадьяра почему-то совсем не возражает против перенаправления огромных средств европейских (в том числе венгерских) налогоплательщиков на Украину — вместо того, чтобы выплачивать эти субсидии европейским государствам, включая саму Венгрию.Подробнее о положении венгров - в материале Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, мадьяр, госдума, ес, всу, потери всу, вс рф, удары, взрыв, нпз
Хроники, Эксклюзив, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Мадьяр, Госдума, ЕС, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, удары, взрыв, НПЗ

Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября

09:00 13.10.2026
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Сергей Зуев
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Трамп призывает Зеленского сфокусироваться на окончании "нелепой войны". ВС РФ уничтожают противника и технику. Принятый Киевом закон о расширении прав венгров назвали спектаклем
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на митинге в Огайо в очередной раз признал, что считал украинский конфликт одним из самых простых для урегулирования, однако на деле все оказалось сложнее.
Тем не менее президент США подтвердил намерение добиться его разрешения.
При этом Трамп отметил, что видит у российского лидера Владимира Путина больше заинтересованности в завершении конфликта, чем у Владимира Зеленского.
По мнению главы Белого дома, теперь необходимо добиться аналогичного настроя и от украинской стороны. Трамп указал, что Зеленскому следует сфокусироваться на заключении соглашения с РФ, а не на разговорах о нем.
Главным шагом для завершения "нелепой войны" американский президент считает прямую встречу Путина и Зеленского.
Кроме того, на днях Трамп указал на необходимость проведения на Украине выборов, заявив, что Зеленский создает проблемы для всего мира, а стране необходим президент, способный договориться с Россией.
Как сообщает издание Atlantic со ссылкой на неназванного сотрудника администрации, излишняя самонадеянность Зеленского откровенно злит Трампа. По информации источника, американский лидер требует от Киева в первую очередь прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский ответил на это отказом, хотя Трамп прямо настаивал на первоочередном шаге со стороны Украины, поскольку не считает украинские удары по НПЗ и последующий ущерб для энергосистемы Украины равноценными вещами.
Немецкая газета Bild, ссылаясь на свои источники в украинских правительственных кругах, подтверждает эти кулуарные споры: в Киеве всерьез опасаются, что в ближайшие недели Трамп перейдет к жесткому давлению, чтобы принудительно остановить удары по российским НПЗ. Журналисты подчеркивают, что у Вашингтона для этого есть весомые аргументы — от прекращения поставок вооружений до блокировки доступа к американским разведывательным данным, что создает для украинской стороны критические риски.
Пока в Вашингтоне и Киеве спорят об ударах, российская сторона заявляет о принципиальной готовности к диалогу. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подтвердил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Однако конкретные сроки возможного возобновления переговоров будут определяться позже и с учетом развития обстановки — как ранее отметил президент России, этот вопрос еще требует осмысления.
Дипломат добавил, что действия Киева во время выборов в Госдуму РФ сорвали возможность диалога на текущем этапе, хотя сама позиция России не изменилась.
Провалы ВСУ
В ночь на вторник и утром взрывы гремели в Киеве, Виннице, Львове, а также во временно оккупированном Запорожье.
Под удары попали Киевская, Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области, прилетело и по Днепропетровску. Не прекращаются удары по Николаеву, взрывы зафиксированы в Харькове, Сарнах и Ровно.
Во Львове после прилета начался пожар.
На фронтах ситуация для украинских сил ухудшается.
Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ наступает в Сумской области, где боестолкновения идут возле населенного пункта Хотень. На рубежах Белгородской и Курской областей российские военнослужащие формируют буферную зону, продвигаясь в окрестностях сел Турья и Коренек.
На Ореховском направлении 35-я армия ВС РФ развивает наступательные действия в районах Егоровки и Красного Родника, в то время как 5-я армия упорядочивает свои действия на закрепленном за ней участке. В районе Новосолошино фиксируются встречные бои: подразделения ВСУ предпринимают контратаки в попытках отбить утраченные позиции. Южнее Любицкого российские подразделения смогли добиться тактических успехов.
Непосредственно в Орехове продолжаются боевые действия. Российская армия оказывает давление на северные и западные кварталы города, что привело к серьезным перебоям в снабжении находящихся там украинских формирований. К западу от Орехова столкновения фиксируются у Приморского, на северных подступах к Степногорску, а также в районах Лукьяновки, Новояковлевки и Юрковки.
На Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои за населенный пункт Заречное. Военнослужащие ВС РФ удерживают оборонительные рубежи вдоль реки Жеребец.
В районе самого Красного Лимана российская армия отражает атаки подразделений ВСУ и завязала встречные бои у Катериновки, Новомихайловки и Ивановки. Попытки противника наносить удары на направлении от Дробышево к Колодезям успеха украинской стороне не приносят.
На Херсонском направлении подразделения ВС РФ прочно удерживают позиции на левом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные планомерно уничтожают пункты дислокации ВСУ, на что противник отвечает атаками FPV-дронов.
Сложная ситуация сохраняется в Алешках, где украинские беспилотники атакуют любой транспорт, включая гражданские автомобили, а также препятствуют проведению ремонтных работ по восстановлению газо- и электроснабжения города.
На Великобурлукском направлении российские войска существенно расширили зону контроля внутри Харьковского котла. Штурмовые отряды освободили населенные пункты Лукашово, Лобановка, Резниково и Купино. Из-за этого подразделения ВСУ вынуждены оставлять крупные узлы обороны и рассредотачиваться по более мелким позициям, что приводит к фрагментации украинской линии обороны и придает ей очаговый характер.
Спектакль Киева
Накануне украинский парламент принял законопроект, разрешающий обучение в стране на языках национальных меньшинств и коренных народов, которые имеют официальный статус в ЕС. Позже документ подписал Владимир Зеленский, а премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поприветствовал этот шаг.
Ранее Будапешт неоднократно выражал недовольство тем, что Киев затягивает юридическое оформление требований венгерской стороны, согласованных еще в июне.
Однако в венгерской оппозиционной партии "Фидес" эти уступки назвали очередным актом спектакля.
Депутат Европарламента Чаба Деметер в соцсетях пояснил, что новые нормы лишь частично покрывают пакет из 11 предложений закарпатских венгров, который отстаивало прежнее правительство. В частности, изменения вообще не затрагивают использование родного языка за пределами образовательной сферы, так что ни о каких гарантиях на будущее речи не идет.
По мнению евродепутата, нынешние действия официального Будапешта больше всего похожи на обман зрения и означают немедленный и необратимый отказ от важнейших инструментов защиты национальных интересов.
Деметер подчеркнул, что Мадьяр умалчивает о снятии вето с ускоренного вступления Украины в Евросоюз. При этом, согласно планам Брюсселя, в будущем у стран-членов вообще отнимут возможность накладывать новые вето в ходе предвступительных переговоров.
В итоге венгерское руководство рискует полностью лишиться рычагов влияния для защиты закарпатских венгров.
Более того, правительство Мадьяра почему-то совсем не возражает против перенаправления огромных средств европейских (в том числе венгерских) налогоплательщиков на Украину — вместо того, чтобы выплачивать эти субсидии европейским государствам, включая саму Венгрию.
Подробнее о положении венгров - в материале Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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ХроникиЭксклюзивКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаМадьярГосдумаЕСВСУпотери ВСУВС РФударывзрывНПЗ
 
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