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Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу - 13.10.2026 Украина.ру
Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
Бывший советник Офиса Зеленского и руководитель Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры СБУ Артём Шило признан виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-13T14:40
2026-10-13T14:40
2026-10-13T14:40
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Суд назначил ему 8 лет лишения свободы — и тут же освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.Дело касается "бэк-офиса", созданного для хищения средств "Укрзализницы". В 2021–2022 годах группа под руководством Шило похитила 240 млн грн ($5,3 млн) на закупках кабелей и трансформаторов по завышенным ценам.Во время конфликта жена Шило приобрела в Дубае восемь квартир и гостиничный номер площадью 178 м² на общую сумму более 175 млн грн ($3,9 млн).О тотальной коррупции на Украине – в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на УкраинеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дубай, владимир зеленский, киев, сбу, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Дубай, Владимир Зеленский, Киев, СБУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
Бывший советник Офиса Зеленского и руководитель Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры СБУ Артём Шило признан виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
Суд назначил ему 8 лет лишения свободы — и тут же освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.
Дело касается "бэк-офиса", созданного для хищения средств "Укрзализницы". В 2021–2022 годах группа под руководством Шило похитила 240 млн грн ($5,3 млн) на закупках кабелей и трансформаторов по завышенным ценам.
Во время конфликта жена Шило приобрела в Дубае восемь квартир и гостиничный номер площадью 178 м² на общую сумму более 175 млн грн ($3,9 млн).
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