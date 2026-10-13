https://ukraina.ru/20261013/chudesa-pravosudiya-po-kievski-eks-rukovoditel-upravleniya-sbu-poluchil-8-let--i-srazu-vyshel-na-1083779370.html

Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу

Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу - 13.10.2026 Украина.ру

Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу

Бывший советник Офиса Зеленского и руководитель Главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры СБУ Артём Шило признан виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-13T14:40

2026-10-13T14:40

2026-10-13T14:40

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Суд назначил ему 8 лет лишения свободы — и тут же освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.Дело касается "бэк-офиса", созданного для хищения средств "Укрзализницы". В 2021–2022 годах группа под руководством Шило похитила 240 млн грн ($5,3 млн) на закупках кабелей и трансформаторов по завышенным ценам.Во время конфликта жена Шило приобрела в Дубае восемь квартир и гостиничный номер площадью 178 м² на общую сумму более 175 млн грн ($3,9 млн).О тотальной коррупции на Украине – в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на УкраинеБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дубай, владимир зеленский, киев, сбу, вооруженные силы украины, украина.ру