https://ukraina.ru/20261013/smozhet-li-tramp-skinut-zelenskogo-i-kak-otvetit-britaniya-semibratov-o-dogovornnostyakh-rossii-i-ssha-1083778919.html

Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США

Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США - 13.10.2026 Украина.ру

Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в Украина.ру, 13.10.2026

2026-10-13T14:16

2026-10-13T14:16

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владимир зеленский

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру проанализировал события, разворачивающиеся в эти дни вокруг украинского конфликта, а также оценил вероятность смещения Зеленского:00:25 – К чему ведут договорённости России с США?12:32 – В каком качестве Трамп рассматривает Россию и Украину?16:19 – Готова ли Европа менять Зеленского?22:06 – Плюсы от дизельной сделки для России.*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV

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