Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США - 13.10.2026 Украина.ру
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Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США - 13.10.2026 Украина.ру
Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в Украина.ру, 13.10.2026
2026-10-13T14:16
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владимир зеленский
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру проанализировал события, разворачивающиеся в эти дни вокруг украинского конфликта, а также оценил вероятность смещения Зеленского:00:25 – К чему ведут договорённости России с США?12:32 – В каком качестве Трамп рассматривает Россию и Украину?16:19 – Готова ли Европа менять Зеленского?22:06 – Плюсы от дизельной сделки для России.*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
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видео, россия, сша, украина, украина.ру, владимир зеленский, дональд трамп, видео
Видео, Россия, США, Украина, Украина.ру, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США

14:16 13.10.2026
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру проанализировал события, разворачивающиеся в эти дни вокруг украинского конфликта, а также оценил вероятность смещения Зеленского:

00:25 – К чему ведут договорённости России с США?
12:32 – В каком качестве Трамп рассматривает Россию и Украину?
16:19 – Готова ли Европа менять Зеленского?
22:06 – Плюсы от дизельной сделки для России.

*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
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