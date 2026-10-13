Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру проанализировал события, разворачивающиеся в эти дни вокруг украинского конфликта, а также оценил вероятность смещения Зеленского:
00:25 – К чему ведут договорённости России с США?
12:32 – В каком качестве Трамп рассматривает Россию и Украину?
16:19 – Готова ли Европа менять Зеленского?
22:06 – Плюсы от дизельной сделки для России.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
00:25 – К чему ведут договорённости России с США?
12:32 – В каком качестве Трамп рассматривает Россию и Украину?
16:19 – Готова ли Европа менять Зеленского?
22:06 – Плюсы от дизельной сделки для России.
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
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