https://ukraina.ru/20261013/otogreyutsya-vesnoy-v-kieve-priznali-chto-vklyuchat-batarei-tolko-k-kontsu-marta-1083778501.html
Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта - 13.10.2026 Украина.ру
Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
Киев сможет полностью подготовиться к нынешнему отопительному сезону только к концу марта 2027 года, посетовал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, передает УНИАН
2026-10-13T14:14
2026-10-13T14:14
2026-10-13T14:14
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По словам эксперта, украинская столица более чем на 95 процентов зависит от объединенной энергетической системы страны. На сегодняшний день это энергетическое кольцо вокруг города обрезано, из-за чего Киев превратился в изолированный "энергоостров", который не способен существовать как самостоятельная единица. Ситуация усугубляется тем, что столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полностью остановлены еще с весны, а расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС серьезно повреждена и также не функционирует.На этом фоне руководство страны дает крайне тревожные прогнозы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее признал, что грядущая зима станет гораздо сложнее предыдущей. А энергетический эксперт Станислав Игнатьев констатировал, что из-за неспособности энергосистемы справляться с нагрузками грядущий зимний период окажется для страны самым тяжелым с 2022 года.Подробнее о проблемах Киева - в материале "Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, киев, сергей корецкий, украина, трипольская тэс, украина.ру
Новости, Киевская область, Киев, Сергей Корецкий, Украина, Трипольская ТЭС, Украина.ру
Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
Киев сможет полностью подготовиться к нынешнему отопительному сезону только к концу марта 2027 года, посетовал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, передает УНИАН
По словам эксперта, украинская столица более чем на 95 процентов зависит от объединенной энергетической системы страны. На сегодняшний день это энергетическое кольцо вокруг города обрезано, из-за чего Киев превратился в изолированный "энергоостров", который не способен существовать как самостоятельная единица.
Ситуация усугубляется тем, что столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полностью остановлены еще с весны, а расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС серьезно повреждена и также не функционирует.
На этом фоне руководство страны дает крайне тревожные прогнозы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее признал, что грядущая зима станет гораздо сложнее предыдущей.
А энергетический эксперт Станислав Игнатьев констатировал, что из-за неспособности энергосистемы справляться с нагрузками грядущий зимний период окажется для страны самым тяжелым с 2022 года.
Подробнее о проблемах Киева - в материале "Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы на сайте Украина.ру.