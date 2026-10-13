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Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта

Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта - 13.10.2026 Украина.ру

Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта

Киев сможет полностью подготовиться к нынешнему отопительному сезону только к концу марта 2027 года, посетовал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, передает УНИАН

2026-10-13T14:14

2026-10-13T14:14

2026-10-13T14:14

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По словам эксперта, украинская столица более чем на 95 процентов зависит от объединенной энергетической системы страны. На сегодняшний день это энергетическое кольцо вокруг города обрезано, из-за чего Киев превратился в изолированный "энергоостров", который не способен существовать как самостоятельная единица. Ситуация усугубляется тем, что столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полностью остановлены еще с весны, а расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС серьезно повреждена и также не функционирует.На этом фоне руководство страны дает крайне тревожные прогнозы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее признал, что грядущая зима станет гораздо сложнее предыдущей. А энергетический эксперт Станислав Игнатьев констатировал, что из-за неспособности энергосистемы справляться с нагрузками грядущий зимний период окажется для страны самым тяжелым с 2022 года.Подробнее о проблемах Киева - в материале "Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, киев, сергей корецкий, украина, трипольская тэс, украина.ру