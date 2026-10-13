https://ukraina.ru/20261013/mirnaya-sdelka-ssha-i-evropy-ne-vygodna-nikomu-u-ukrainy-est-tolko-odin-variant-chtoby-vyzhit--1083783552.html

"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить

"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить - 13.10.2026 Украина.ру

"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить

В западной прессе появился очередной план сделки между Россией и Украиной. В частности, обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что России и Украине планируют предоставить взаимные выгоды в финансовой и оборонной сферах, а также заложить основу для разрешения территориальных споров

2026-10-13T15:55

2026-10-13T15:55

2026-10-13T15:55

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нпз

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эту информацию. Он отметил, что Кремль ознакомился с заметкой The Washington Post, но о самом "мирном плане" Москве ничего не известно. Равно как и об обсуждаемых в СМИ якобы имеющихся планах американского лидера Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной и отключить Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским НПЗ.На Украине тоже не намерены обсуждать эти предложения. Советник главы Офиса президента Украины Дмитрий Литвин назвал публикацию "неплохим пиаром со стороны США", а не согласованной позицией.Главная проблема документа, по мнению экспертов, — отсутствие проработанных механизмов. Не понятно, как именно будут сняты санкции с России и кто это гарантирует, а также, как будут выглядеть гарантии безопасности для российской стороны. Кто и в какие сроки будет контролировать соблюдение прекращения огня?Подробнее разбирались эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНовый "мирный план" из США: давайте надеяться, что Киев не будет воровать!США и Европа разрабатывают совместный мирный план по Украине, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с России, заключение ею комплексного соглашения с Европой и гарантии безопасности. А также инвестиции в Украину — при гарантиях того, что их... не разворуют."Переговорщики запросили у Киева подробную смету расходов и гарантии того, что эти деньги не будут разворованы послевоенными спекулянтами. Украинцы пока не предоставили цифры, но ожидается, что они сделают это в ближайшие несколько дней, если мирные переговоры не провалятся", — выражает надежду небезызвестный Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post, написанной со ссылкой на источники.План рассматривается как территориальный компромисс, который "не понравится ни одной из сторон", а в качестве "сладкого бонуса" стороны получат пакет мер поддержки.Собственно, уже опора на то, что западные инвестиции на Украине не разворуют, делает весь план бессмысленным.Ну а если смотреть в целом, то "территории" никогда и не были сутью конфликта. Кроме снятия санкций (которые можно в любой момент вернуть обратно), России хотят дать возможность вести переговоры с Европой о соглашениях, которые снимут её озабоченность по поводу безопасности, хотя пока неясно, что это будут за соглашения. И, возможно, доступ к энергетическому рынку Европы. Находящемуся на спаде и всё менее платежеспособному.Пока не будет понимания, каким именно образом будет устранена сама основа для озабоченности России по части безопасности, этот "мирный план" из Вашингтона стоит воспринимать как десятки его предшественников. То есть, сугубо с академическим интересом.Украинский политик Борислав Береза*Если бы речь шла о рациональном решении, то Россия согласилась бы. Но речь о Путине (…), пока он имеет возможность воевать, останавливаться не будет. Поэтому усиление ударов по НПЗ, портам, хабам и дата-центрам, а впоследствии и по энергосистеме дадут гораздо больше мотивации закончить войну, чем все аргументы этого плана.Кстати, удары по теневому флоту могут ускорить конец войны. Потому, что делать — понятно. Сейчас Путин надеется, что ему удастся разрушить поддержку ЕС Украины из-за влияния на выборы. Также в Кремле рассчитывают на то, что несуразные действия украинской власти, ошибки в дипломатии и концентрация на коррупционном обогащении, которые стали сильным деморализующим фактором для украинцев и партнёров, повлияет на общее положение вещей. А пока у меня нет надежд на реализацию этого плана. К сожалению…Украинский оппозиционный политик Александр Дубинский (находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады – Ред.)Если говорят о наличии в Украине "партии капитуляции", то это должно подразумевать наличие и "партии перемоги". В теории, тогда должны быть и "центристы", которые не разделяют крайних ценностей правых и левых украинской закваски. Однако этой силы в политическом пространстве, не смотря на всю здравость этой логики (я себя отношу как раз к "центристам"), почти нет.Хотя, если разобраться, то к "центристам" относится всё население, которое хочет, чтобы от нас отстали и дали жить нормально. Но именно этого нам дать и не хотят, пытаясь перетянуть или в сторону российского, или в сторону американо-европейского вектора влияния.Чтобы изменить эту ситуацию, важнейшим политическим решением должно стать принятие нейтрального статуса Украиной и закрепление его в Конституции. Это — первый и главный пункт "украинского мирного плана", кто бы его не выдвигал. Все иное — не более, чем болтология, ведущая к продолжению войны.*Внесён в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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эксклюзив, украина, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, the washington post, нпз, всемирный банк