https://ukraina.ru/20261013/osennee-obostrenie-kak-konflikt-trampa-s-zelenskim-menyaet-situatsiyu-v-mire-1083780117.html

Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире

Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире - 13.10.2026 Украина.ру

Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире

В конфликте вокруг Украины началось осеннее обострение. Трамп призвал Зеленского перестать бить по российским НПЗ, а заодно уйти в отставку. Но сразу стало понятно, что Зеленский так просто на это не пойдет.

2026-10-13T15:16

2026-10-13T15:16

2026-10-13T15:16

мнения

украина

россия

китай

джаред кушнер

владимир зеленский

дональд трамп

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ес

нато

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Думаю, все понимают, что не по личной прихоти, а в силу того, что его фигура на европейской и мировой политической арене в целом курируется преимущественно европейцами, а американская составляющая здесь преимущественно касается проукраинских демократов, солидаризирующихся в антитрампистской политике вместе с правящими элитами современной Европы.Уход Зеленского и прекращение атак на российские НПЗ послужит резкому усилению позиций Трампа перед текущими выборами в Конгресс, где места республиканцев и демократов в настоящее время поделены почти поровну (219 против 214). В случае ухудшения экономической ситуации в США, и в первую очередь – из-за дальнейшего роста цен на топливо, республиканцам грозит утрата большинства в Конгрессе. А лично Трампу, теоретически, может даже светить импичмент.Понятно, что правящие европейские элиты, спящие и видящие смещение Трампа или, как минимум, ослабление его политического потенциала, играют здесь на стороне демократов. Но это лишь один момент большой политики.Другой момент – в стремлении всеми силами обеспечить Украине если не полноценную военную победу, то, хотя бы, сохранение киевского режима как своего геополитического и хозяйственного партнера. Напомним, что ископаемые ресурсы Украины составляют почти половину всего ресурсного потенциала ЕС.В случае же отставки Зеленского и смены власти в Киеве, даже не на откровенно пророссийскую, действующие европейские элиты окажутся в положении проигравших, вложивших в Украину сотни миллиардов долларов без обещанной электорату отдачи. А такой системной смены, по понятным причинам, они никак допустить не желают.Кроме того, укрепление в Вашингтоне трампистов, открыто взявших курс на сделку с Москвой, приведет не просто к смене европолитики, но и к дальнейшему обескровливанию, прежде всего, Евросоюза как системного конкурента Соединенных Штатов на мировой сцене – несмотря на НАТО и другие совместные проекты.Снятие санкций с России (даже частичное), анонсированное Белым домом, приведет к резкой активизации российско-американского сотрудничества в области глобальной энергетики и, возможно, глобальной логистики, прежде всего – в Сибири и вдоль Северного морского пути.И даже такой изначально российско-германский инфраструктурный мегаобъект – трубопровод "Северный поток", – американцы готовы взять под себя. Какой тут "дешевый российский газ", о котором мечтают альтернативные политики Германии и Европы?Не улыбается российско-украинское замирение даже таким внеевропейским и далеким от солидарности с Америкой гигантам, как Китай и Индия. Сегодня, в условиях СВО и антироссийских санкций, они получают российское топливо по льготным тарифам, а изменится ситуация – и цены вернутся к "нормальному", внебонусному уровню.В случае выполнения Зеленским требований Трампа, Россия сразу сможет записать себе тактическую победу и укрепит ее позиции в мирных переговорах. Восстановление НПЗ и рост экспорта дизеля (300 тысяч тонн немедленно) принесут миллиарды долларов. Трамп и его окружение получат перед выборами в Конгресс снижение цен на топливо. Это будет ключевой политический дивиденд.При этом его эмиссары Кушнер и Уиткофф уже ведут переговоры о покупке активов "Лукойла" на сумму в 22 миллиарда долларов. Также увеличатся доходы таких нефтяных гигантов, как "Эксон" и "Шеврон". Отчасти выиграют также Китай и Индия (потребляют 85% российского экспорта нефти), получив финансовую выгоду от стабилизации рынка.Проигравшими, политически и финансово, в таком случае останутся Украина и Европа, которая лишится возможности активно продолжать политику санкций. А вот в случае невыполнения требований Трампа они окажутся в лагере бенефициаров ситуации, сохранив единый фронт с Россией и укрепив его геополитическую субъектность.Но Москва и Вашингтон окажутся в лагере финансово и политически проигравших. Россия – по причине дальнейшего падения доходов от нефти (рост дефицита топлива и рост цен на него), а США – по причине дальнейшего подрыва авторитета Трампа как "миротворца". При этом цены на топливо здесь останутся высокими.Ни и Украина рискует понести ущерб, если Трамп выполнит свою угрозу о прекращении военной помощи Киеву, включая обмен разведданными.Для Китая, в конечном счете, выгоднее сценарий, при котором требования Трампа останутся невыполненными. В таком случае Пекин извлекает максимальную экономическую выгоду, сохраняя при этом политическую гибкость. Любой исход, ведущий к прекращению огня, сокращает его рычаги влияния и "военную скидку" на российские ресурсы (по оценкам ресурса Charter97, с 2022 года Китай сэкономил на таких скидках около 22 миллиардов долларов).В случае продолжения конфликта, Китай становится незаменимым покупателем для России. Экспорт российской нефти в КНР уже вырос до 2,09 млн баррелей в сутки, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 27%. Это дает Пекину огромный рычаг в двусторонних переговорах.При этом Пекин избавлен от необходимости занимать жесткую позицию по отставке Зеленского или прекращению ударов. Он может продолжать призывать к миру, не предпринимая никаких действий и сохраняя свободу рук. Поэтому для Китая оптимальной является стратегия "управляемой нестабильности", предполагающей поддержку конфликта на таком уровне, который гарантирует максимальные скидки и рычаги влияния на Россию, не приводя при этом к прямой конфронтации с Западом.С точки зрения арифметики непосредственных доходов и убытков от военного конфликта на Украине здесь выстраиваются следующие позиции глобальных игроков (плюсы и минусы):Получается, что основные финансовые бенефициары конфликта — Китай, Индия и западные нефтяные корпорации, а основные плательщики — Россия, Украина и Европа. США же балансируют между корпоративными сверхприбылями и государственными расходами на помощь Киеву.

https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html

https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html

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Владимир Видеманн https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

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Владимир Видеманн https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

мнения, украина, россия, китай, джаред кушнер, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, ес, нато, северный поток