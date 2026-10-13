Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире - 13.10.2026 Украина.ру
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Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире
Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире - 13.10.2026 Украина.ру
Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире
В конфликте вокруг Украины началось осеннее обострение. Трамп призвал Зеленского перестать бить по российским НПЗ, а заодно уйти в отставку. Но сразу стало понятно, что Зеленский так просто на это не пойдет.
2026-10-13T15:16
2026-10-13T15:16
мнения
украина
россия
китай
джаред кушнер
владимир зеленский
дональд трамп
нпз
ес
нато
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Думаю, все понимают, что не по личной прихоти, а в силу того, что его фигура на европейской и мировой политической арене в целом курируется преимущественно европейцами, а американская составляющая здесь преимущественно касается проукраинских демократов, солидаризирующихся в антитрампистской политике вместе с правящими элитами современной Европы.Уход Зеленского и прекращение атак на российские НПЗ послужит резкому усилению позиций Трампа перед текущими выборами в Конгресс, где места республиканцев и демократов в настоящее время поделены почти поровну (219 против 214). В случае ухудшения экономической ситуации в США, и в первую очередь – из-за дальнейшего роста цен на топливо, республиканцам грозит утрата большинства в Конгрессе. А лично Трампу, теоретически, может даже светить импичмент.Понятно, что правящие европейские элиты, спящие и видящие смещение Трампа или, как минимум, ослабление его политического потенциала, играют здесь на стороне демократов. Но это лишь один момент большой политики.Другой момент – в стремлении всеми силами обеспечить Украине если не полноценную военную победу, то, хотя бы, сохранение киевского режима как своего геополитического и хозяйственного партнера. Напомним, что ископаемые ресурсы Украины составляют почти половину всего ресурсного потенциала ЕС.В случае же отставки Зеленского и смены власти в Киеве, даже не на откровенно пророссийскую, действующие европейские элиты окажутся в положении проигравших, вложивших в Украину сотни миллиардов долларов без обещанной электорату отдачи. А такой системной смены, по понятным причинам, они никак допустить не желают.Кроме того, укрепление в Вашингтоне трампистов, открыто взявших курс на сделку с Москвой, приведет не просто к смене европолитики, но и к дальнейшему обескровливанию, прежде всего, Евросоюза как системного конкурента Соединенных Штатов на мировой сцене – несмотря на НАТО и другие совместные проекты.Снятие санкций с России (даже частичное), анонсированное Белым домом, приведет к резкой активизации российско-американского сотрудничества в области глобальной энергетики и, возможно, глобальной логистики, прежде всего – в Сибири и вдоль Северного морского пути.И даже такой изначально российско-германский инфраструктурный мегаобъект – трубопровод "Северный поток", – американцы готовы взять под себя. Какой тут "дешевый российский газ", о котором мечтают альтернативные политики Германии и Европы?Не улыбается российско-украинское замирение даже таким внеевропейским и далеким от солидарности с Америкой гигантам, как Китай и Индия. Сегодня, в условиях СВО и антироссийских санкций, они получают российское топливо по льготным тарифам, а изменится ситуация – и цены вернутся к "нормальному", внебонусному уровню.В случае выполнения Зеленским требований Трампа, Россия сразу сможет записать себе тактическую победу и укрепит ее позиции в мирных переговорах. Восстановление НПЗ и рост экспорта дизеля (300 тысяч тонн немедленно) принесут миллиарды долларов. Трамп и его окружение получат перед выборами в Конгресс снижение цен на топливо. Это будет ключевой политический дивиденд.При этом его эмиссары Кушнер и Уиткофф уже ведут переговоры о покупке активов "Лукойла" на сумму в 22 миллиарда долларов. Также увеличатся доходы таких нефтяных гигантов, как "Эксон" и "Шеврон". Отчасти выиграют также Китай и Индия (потребляют 85% российского экспорта нефти), получив финансовую выгоду от стабилизации рынка.Проигравшими, политически и финансово, в таком случае останутся Украина и Европа, которая лишится возможности активно продолжать политику санкций. А вот в случае невыполнения требований Трампа они окажутся в лагере бенефициаров ситуации, сохранив единый фронт с Россией и укрепив его геополитическую субъектность.Но Москва и Вашингтон окажутся в лагере финансово и политически проигравших. Россия – по причине дальнейшего падения доходов от нефти (рост дефицита топлива и рост цен на него), а США – по причине дальнейшего подрыва авторитета Трампа как "миротворца". При этом цены на топливо здесь останутся высокими.Ни и Украина рискует понести ущерб, если Трамп выполнит свою угрозу о прекращении военной помощи Киеву, включая обмен разведданными.Для Китая, в конечном счете, выгоднее сценарий, при котором требования Трампа останутся невыполненными. В таком случае Пекин извлекает максимальную экономическую выгоду, сохраняя при этом политическую гибкость. Любой исход, ведущий к прекращению огня, сокращает его рычаги влияния и "военную скидку" на российские ресурсы (по оценкам ресурса Charter97, с 2022 года Китай сэкономил на таких скидках около 22 миллиардов долларов).В случае продолжения конфликта, Китай становится незаменимым покупателем для России. Экспорт российской нефти в КНР уже вырос до 2,09 млн баррелей в сутки, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 27%. Это дает Пекину огромный рычаг в двусторонних переговорах.При этом Пекин избавлен от необходимости занимать жесткую позицию по отставке Зеленского или прекращению ударов. Он может продолжать призывать к миру, не предпринимая никаких действий и сохраняя свободу рук. Поэтому для Китая оптимальной является стратегия "управляемой нестабильности", предполагающей поддержку конфликта на таком уровне, который гарантирует максимальные скидки и рычаги влияния на Россию, не приводя при этом к прямой конфронтации с Западом.С точки зрения арифметики непосредственных доходов и убытков от военного конфликта на Украине здесь выстраиваются следующие позиции глобальных игроков (плюсы и минусы):Получается, что основные финансовые бенефициары конфликта — Китай, Индия и западные нефтяные корпорации, а основные плательщики — Россия, Украина и Европа. США же балансируют между корпоративными сверхприбылями и государственными расходами на помощь Киеву.
https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html
https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html
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Владимир Видеманн
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мнения, украина, россия, китай, джаред кушнер, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, ес, нато, северный поток
Мнения, Украина, Россия, Китай, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ, ЕС, НАТО, Северный поток

Осеннее обострение: как конфликт Трампа с Зеленским меняет ситуацию в мире

15:16 13.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Видеманн авторы
Владимир Видеманн
автор издания "Украина.ру"
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В конфликте вокруг Украины началось осеннее обострение. Трамп призвал Зеленского перестать бить по российским НПЗ, а заодно уйти в отставку. Но сразу стало понятно, что Зеленский так просто на это не пойдет.
Думаю, все понимают, что не по личной прихоти, а в силу того, что его фигура на европейской и мировой политической арене в целом курируется преимущественно европейцами, а американская составляющая здесь преимущественно касается проукраинских демократов, солидаризирующихся в антитрампистской политике вместе с правящими элитами современной Европы.
Уход Зеленского и прекращение атак на российские НПЗ послужит резкому усилению позиций Трампа перед текущими выборами в Конгресс, где места республиканцев и демократов в настоящее время поделены почти поровну (219 против 214). В случае ухудшения экономической ситуации в США, и в первую очередь – из-за дальнейшего роста цен на топливо, республиканцам грозит утрата большинства в Конгрессе. А лично Трампу, теоретически, может даже светить импичмент.
Понятно, что правящие европейские элиты, спящие и видящие смещение Трампа или, как минимум, ослабление его политического потенциала, играют здесь на стороне демократов. Но это лишь один момент большой политики.
Другой момент – в стремлении всеми силами обеспечить Украине если не полноценную военную победу, то, хотя бы, сохранение киевского режима как своего геополитического и хозяйственного партнера. Напомним, что ископаемые ресурсы Украины составляют почти половину всего ресурсного потенциала ЕС.
В случае же отставки Зеленского и смены власти в Киеве, даже не на откровенно пророссийскую, действующие европейские элиты окажутся в положении проигравших, вложивших в Украину сотни миллиардов долларов без обещанной электорату отдачи. А такой системной смены, по понятным причинам, они никак допустить не желают.
Кроме того, укрепление в Вашингтоне трампистов, открыто взявших курс на сделку с Москвой, приведет не просто к смене европолитики, но и к дальнейшему обескровливанию, прежде всего, Евросоюза как системного конкурента Соединенных Штатов на мировой сцене – несмотря на НАТО и другие совместные проекты.
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 06:02
Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуА быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.
Снятие санкций с России (даже частичное), анонсированное Белым домом, приведет к резкой активизации российско-американского сотрудничества в области глобальной энергетики и, возможно, глобальной логистики, прежде всего – в Сибири и вдоль Северного морского пути.
И даже такой изначально российско-германский инфраструктурный мегаобъект – трубопровод "Северный поток", – американцы готовы взять под себя. Какой тут "дешевый российский газ", о котором мечтают альтернативные политики Германии и Европы?
Не улыбается российско-украинское замирение даже таким внеевропейским и далеким от солидарности с Америкой гигантам, как Китай и Индия. Сегодня, в условиях СВО и антироссийских санкций, они получают российское топливо по льготным тарифам, а изменится ситуация – и цены вернутся к "нормальному", внебонусному уровню.
В случае выполнения Зеленским требований Трампа, Россия сразу сможет записать себе тактическую победу и укрепит ее позиции в мирных переговорах. Восстановление НПЗ и рост экспорта дизеля (300 тысяч тонн немедленно) принесут миллиарды долларов. Трамп и его окружение получат перед выборами в Конгресс снижение цен на топливо. Это будет ключевой политический дивиденд.
При этом его эмиссары Кушнер и Уиткофф уже ведут переговоры о покупке активов "Лукойла" на сумму в 22 миллиарда долларов. Также увеличатся доходы таких нефтяных гигантов, как "Эксон" и "Шеврон". Отчасти выиграют также Китай и Индия (потребляют 85% российского экспорта нефти), получив финансовую выгоду от стабилизации рынка.
Проигравшими, политически и финансово, в таком случае останутся Украина и Европа, которая лишится возможности активно продолжать политику санкций. А вот в случае невыполнения требований Трампа они окажутся в лагере бенефициаров ситуации, сохранив единый фронт с Россией и укрепив его геополитическую субъектность.
Но Москва и Вашингтон окажутся в лагере финансово и политически проигравших. Россия – по причине дальнейшего падения доходов от нефти (рост дефицита топлива и рост цен на него), а США – по причине дальнейшего подрыва авторитета Трампа как "миротворца". При этом цены на топливо здесь останутся высокими.
США могут уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины в случае долгой войны на Ближнем Востоке – Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 21:29
Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с ТрампомПрезидент США Дональд Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес руководства Украины, но его выпад на минувших выходных получился жёстким и прямолинейным.
Ни и Украина рискует понести ущерб, если Трамп выполнит свою угрозу о прекращении военной помощи Киеву, включая обмен разведданными.
Для Китая, в конечном счете, выгоднее сценарий, при котором требования Трампа останутся невыполненными. В таком случае Пекин извлекает максимальную экономическую выгоду, сохраняя при этом политическую гибкость. Любой исход, ведущий к прекращению огня, сокращает его рычаги влияния и "военную скидку" на российские ресурсы (по оценкам ресурса Charter97, с 2022 года Китай сэкономил на таких скидках около 22 миллиардов долларов).
В случае продолжения конфликта, Китай становится незаменимым покупателем для России. Экспорт российской нефти в КНР уже вырос до 2,09 млн баррелей в сутки, а доля России в китайском импорте достигла рекордных 27%. Это дает Пекину огромный рычаг в двусторонних переговорах.
При этом Пекин избавлен от необходимости занимать жесткую позицию по отставке Зеленского или прекращению ударов. Он может продолжать призывать к миру, не предпринимая никаких действий и сохраняя свободу рук. Поэтому для Китая оптимальной является стратегия "управляемой нестабильности", предполагающей поддержку конфликта на таком уровне, который гарантирует максимальные скидки и рычаги влияния на Россию, не приводя при этом к прямой конфронтации с Западом.
С точки зрения арифметики непосредственных доходов и убытков от военного конфликта на Украине здесь выстраиваются следующие позиции глобальных игроков (плюсы и минусы):

Страна

Сумма

Китай

+$27 млрд (экономия)

Индия

+$13–17 млрд (экономия)

США (корпорации)

+$467 млрд (прибыль нефтяных гигантов)

США (госбюджет)

–$116 млрд (расходы на помощь Киеву)

Россия

–$1,1 трлн (потери ВВП) + $13,5 млрд (ущерб НПЗ)

Европа

–$1,68 трлн (совокупные потери)

Украина

–$2,3 трлн (совокупные потери) + $588 млрд на предполагаемое послевоенное восстановление

Получается, что основные финансовые бенефициары конфликта — Китай, Индия и западные нефтяные корпорации, а основные плательщики — Россия, Украина и Европа. США же балансируют между корпоративными сверхприбылями и государственными расходами на помощь Киеву.
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