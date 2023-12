https://ukraina.ru/20231215/1052140072.html

Радующийся Зеленский, затаившийся Орбан. Итоги "украинского" дня саммита ЕС

Радующийся Зеленский, затаившийся Орбан. Итоги "украинского" дня саммита ЕС - 15.12.2023 Украина.ру

Радующийся Зеленский, затаившийся Орбан. Итоги "украинского" дня саммита ЕС

Хотя Владимира Зеленского не пригласили на саммит ЕС из-за Виктора Орбана, украинский президент празднует победу над венгерским премьером. Однако тот намекает, что Киев выиграл бой, а не войну

2023-12-15T08:51

2023-12-15T08:51

2023-12-15T09:06

эксклюзив

ес

украина

виктор орбан

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050242302_0:53:2635:1535_1920x0_80_0_0_0a0e0e022de5d6d0ff7d5b072796435d.jpg

Начало первого дня саммита Европейского союза выдалось напряжённым. Лидеры стран Евросоюза утром 14 декабря в Брюсселе прогнозировали очень сложные переговоры из-за обсуждения серии решений по Украине, и шутили, что саммит может выйти за пределы графика не на один день.Премьер Эстонии Кая Каллас, комментируя вероятность одобрения программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро или её альтернативы, сказала, что лидеры приложат максимум усилий, чтобы утвердить эту программу без применения запасного плана. «Если это будет абсолютно тупик, если мы просидим здесь много дней, до Рождества, а может, и до Нового года — тогда подумаем о "плане Б"», — пошутила она.Премьер Финляндии Петтери Орпо рассказал, что «взял с собой много рубашек», потому что ждёт сложных переговоров. «Это займет столько времени, сколько займет», — добавил он и подчеркнул, что стоит вопрос о доверии к ЕС как объединению.«Это будет сложная встреча, и она может занять немало времени. Позаботьтесь, чтобы вы готовы были быть здесь и в субботу, и в воскресенье, если придется», — сказал журналистам глава правительства Ирландии Лео Варадкар.Но больше всего журналистов интересовала позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который 12 декабря в Будапеште заявил, что не позволит начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз, даже если он будет единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС занимать такую позицию. Однако в Брюсселе его слова уже намекали на компромисс.На вопрос, выступает ли он против присоединения Украины к ЕС, Орбан ответил, что «настаивает на процедуре». «Есть предпосылки. Когда кандидаты их выполняют — давайте начинать переговоры о членстве. Но они не были выполнены даже по оценке Еврокомиссии. Так что мы не в состоянии начинать переговоры», — сказал Орбан.«Расширение — это не теоретический вопрос. Это юридически обоснованный процесс, у которого есть семь условий. Даже по оценке Еврокомиссии, три из семи условий не выполнены Киевом, поэтому сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины», — повторил он перед началом саммита.Хотя все ожидали личного присутствия на саммите президента Украины — накануне он сам намекал на это в Осло, а новый премьер Польши Дональд Туск даже анонсировал свою встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, — однако слушать парня в чёрном худи участникам саммита пришлось по видеосвязи. Сложно сказать, был ли это прямой эфир или запись, поскольку местонахождение Зеленского на тот момент было неизвестно. Лишь вечером 14 декабря он прибыл на военную базу США в немецком Висбадене.При этом брюссельская редакция американского портала POLITICO со ссылкой на собственные источники сообщила, что Владимир Зеленский очень хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, и лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, однако не стали этого делать из-за опасений относительно реакции Виктора Орбана.По словам двух европейских дипломатов, на встрече постоянных представителей стран ЕС несколько из них выразили предостережение относительно приглашения Зеленского на саммит. Они опасались, что присутствие украинского президента может вызвать антагонизм у премьера Венгрии Орбана, и сделает его позицию в отношении Украины еще более неуступчивой.Выступая перед участниками саммита по официальному приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля, Владимир Зеленский начал с комплиментов за то, что в течение года ЕС удавалось находить консенсус и принимать решения в поддержку Украины. «Вы все поняли, что сейчас не время для полумер или колебаний. Европа приняла сильные решения и эффективно их реализовала. Я благодарен за такую силу Европы», — сказал он.А после этого президент Украины перешёл к привычным для него требованиям. Он заявил, что результатом саммита должно быть решение о согласии на тот календарный план начала движения Украины в Евросоюз, который ранее одобрила Еврокомиссия. «Был чёткий график для ЕС — сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года — об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед», — напомнил он, призвав подтвердить этот график.При этом Зеленский даже не пытался доказывать, что принятие Украины будет для стран — членов ЕС взаимовыгодным. Аргумент был один: это нужно сделать, чтобы досадить Путину. «Сегодня — день, когда решимость будет или в Брюсселе, или в Москве. Люди в Европе не поймут, если "наградой" за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — заявил он. Стоит отметить, что Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия не имеет ничего против вступления Украины в ЕС — в отличие от НАТО.После выступления Зеленского саммит продолжился в закрытом режиме. И вот в 20:25 по московскому времени Шарль Мишель сообщил на своей странице в сети Х (бывший Твиттер*), что Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.«Европейский совет также предоставил Грузии статус кандидата. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства, и пригласил Еврокомиссию представить отчет к марту с целью принятия такого решения. Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента» – пафосно написал глава Евросовета.В коротком общении с журналистами Мишель назвал сегодняшнее решение «историческим моментом», который показал силу Евросоюза. «Это очень мощный политический сигнал и политическое решение», – подчеркнул он.«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», – сразу же прокомментировал Зеленский сообщение Мишеля в сети Х. Позже в Telegram он сообщил о телефонных разговорах с председателем Европейского совета и президентом Франции Эммануэлем Макроном после решения лидеров ЕС одобрить начало переговоров о вступлении с Украиной.Более часа не было информации, каким образом удалось убедить Виктора Орбана изменить своё мнение, после чего вездесущая брюссельская редакция POLITICO сообщила, что премьер Венгрии сознательно оставил встречу лидеров ЕС на время голосования за решение по Украине.«Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты», — рассказал изданию представитель команды Шарля Мишеля. Таким образом, все остальные страны — члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной, то есть было 26 голосов за и один воздержался.По словам же двух чиновников, которые были проинформированы о ходе переговоров, премьера Венгрии фактически выставил за дверь канцлер Германии Олаф Шольц. «Шольц сказал Орбану в присутствии других участников саммита, что если тот действительно не желает соглашаться, то может покинуть комнату и выпить кофе, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение в его отсутствие», — пишет POLITICO. В то же время один из чиновников уточнил, что такое предложение не было спонтанным, а было согласовано во время предварительных обсуждений.В конце концов, и сам Виктор Орбан подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, но своего отношения к этому вопросу не изменил. Об этом он заявил в опубликованном в Facebook* видео после объявления решения саммита ЕС.Венгерский премьер в очередной раз повторил позицию Будапешта о том, что Украина не готова к тому, чтобы мы начали с ней переговоры о членстве в ЕС. «Решение начинать переговоры с Украиной в этих обстоятельствах — абсолютно бессмысленное, нерациональное и неправильное», — заявил он.В то же время, пояснил Орбан, после почти восьмичасового обсуждения остальные 26 стран — членов ЕС настаивали на поддержке переговоров с Украиной, и решили «идти своим путем». «Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении!» – резюмировал он.Ближе к полуночи по Будапешту и Брюсселю (около двух ночи в Москве) политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предостерёг, что ситуации, где требуется единогласие для дальнейшего движения Украины в ЕС, будут случаться ещё не раз.Он напомнил, что страны — члены ЕС ещё должны «также единодушно» согласовать конкретные рамки переговоров с Киевом. «Кроме того, в течение следующих лет потребуется не менее 70 единодушных решений для одобрения вступления Украины в ЕС», — подытожил Балаш Орбан.Но такое «махание кулаками после драки» вызвало лишь раздражение других участников саммита. Так, премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что Виктор Орбан не получил «ничего» в обмен на то, что не реализовал свою основную позицию – вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо был ещё резче: он заявил, что если какой-нибудь лидер не участвует в принятии решения и не накладывает вето, то «потом вам просто лучше заткнуться» (afterwards you just will have to keep your mouth shut). После этого он добавил: «Я не должен был этого говорить».При этом, по сообщениям POLITICO, Виктор Орбан пока непреклонен в своём вето на выделение Киеву в ближайшие четыре года дополнительных 50 миллиардов евро из фондов ЕС (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда льготных кредитов). Венгерский лидер неоднократно подчеркивал своё несогласие с направлением средств из бюджета ЕС в Украину, утверждая, что военная поддержка Киева со стороны блока не приносит плодов, отмечает издание.«Лидеры ЕС направляют свои дипломатические усилия на то, чтобы повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они разделились на более мелкие группы в попытке найти компромисс — классика ночных саммитов в Брюсселе. По словам трёх дипломатов ЕС, президент Европейского совета Шарль Мишель провел встречу с Орбаном и ограниченной группой глав правительств», — пишет POLITICO.Однако всё дело в том, что в этом вопросе у ЕС существует упомянутый Каей Каллас «план Б» — межправительственное соглашение о финансировании Украины без участия Венгрии. Тем более что «живые деньги» нужно выделить из национальных бюджетов стран — членов ЕС только на дополнительные гранты для Киева. И хотя они составляют 17 миллиардов евро, доля Венгрии в этой сумме лишь 360 миллионов.Премьер-министр Португалии Антонио Коста уже предложил: давайте разделим этот взнос на 26 стран — и дело с концом. Не возражал против этого и президент Франции, но он заявил, что «отсутствие всех 27 человек за столом послужит неверным сигналом», сообщает POLITICO. Странно, однако, что Макрон не возражал Шольцу, когда тот выпроваживал Орбана из зала заседаний саммита во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, ес, украина, виктор орбан, владимир зеленский