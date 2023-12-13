https://ukraina.ru/20231213/1052051176.html

Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемы

Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемы - 13.12.2023 Украина.ру

Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемы

Как и подметил когда-то непревзойденный Конфуций, в США опять правили символы и знаки, которые и предопределяли новые законы общения с фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, прибывшим в Вашингтон с неизменными просьбами

2023-12-13T13:20

2023-12-13T13:20

2023-12-13T14:15

россия

украина

мнения

сша

джо байден

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Там, в Белом доме, его символически и посылали, и послали. Для начала просто встретили с заднего двора без всякой надлежащей "солнцу мировой демократии на переднем крае борьбы с путинской диктатурой" помпы. Еще в сентябре этого года Зеленского с его супружницей Еленой президент США Джо Байден встречал на красной дорожке и при супруге Джил, которая старательно хлопотала лицом, изображая несказанную радость и радушие. А вдоль дорожки монументально торчали солдаты в парадной форме с военными флагами.Сейчас же даже британская ВВС отметила, что совсем другой визит получился: черный внедорожник Зеленского подъехал к менее церемониальному входу в Западное крыло Белого дома, и там украинца встретил бесстрастный сотрудник президентской администрации, приветствуя его крайне скромно. Байденом же нигде и не пахло.И уж совсем символично Байден развернулся во время совместной пресс-конференции. Для начала он просто довольно ехидно, но простодушно рассмеялся и ничего вообще не ответил, когда его прямо спросили, когда, как и вообще победит ли Украина в войне с Россией?Потом, когда Зеленский, как и надлежит "королеве попрошаек" кинулся "дякувать" (благодарить) Байдена за помощь и новые антироссийские санкции США, американский президент подцепил многоаршинную салфетку и смачно высморкался на благодарности визави, как в носовой платок. А потом, комментируя выделение 200 млн долл помощи, просто сказал, что США "продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно".То есть не как раньше – "поддержка Украины будет сохраняться столько, сколько потребуется", а именно так: "пока это возможно". А станет невозможно, дескать, не обессудьте.А потом Байден и его команда сделали то, с Зеленским, ради чего его и притаранили в Белый дом, -- отправили в Конгресс США самому выбивать помощь у сенаторов и членов Палаты представителей. Сенаторы, среди которых большинство демократов, с Зеленским встретились и его выслушали, а вот в Палате представителей, находящейся во власти республиканцев, только спикер Майк Джонсон сподобился поговорить с украинским президентом. Да и то шифровался так, чтобы его меньше заметили в таком сомнительном общении.И общий вывод, в принципе, известен. CNN резюмировала изменение американской позиции: "Это был сдвиг, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось".А The NewYork Times вообще констатировала: звезда Зеленского погасла на Капитолийском холме. И процитировала сенатора-республиканца от штата Миссури Эрика Шмитта, который, например, безжалостно пригвоздил Зеленского с его попытками в чем-то убедить сенаторов: "Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового".Однако, с другой стороны, не все так плохо и у Зеленского, и у неонацистского режима в Украине, даже если ему захотят поменять головку-набалдашник – сменить клоуна на, например, канцеляриста Андрея Ермака, генерала Валерия Залужного или фейкомета Алексея Арестовича (внесен в России в список террористов).Во-первых, какую-то помощь все же выделили. И это означает, что Украину из войны в рамках спецвоенной операции (СВО) США окончательно выводить не собираются. Наоборот – они будут держать ее в войне и по мене надобности использовать, как постоянный раздражитель-возмутитель, направленный и против России, и против Европы. У России всегда будут отвлекать силы и ресурсы возобновлением и интенсификацией военных действий. А Европу в лице страны Евросоюза, будут дальше "обезжиривать" финансово и экономически, не давая восстанавливать сотрудничество с Россией. В первую очередь, в энергетической сфере.Во-вторых, -- и это самое главное! – команда Байдена для того и пригласила Зеленского в Вашингтон и напустила его на сенаторов-республиканцев, чтобы снять вину за провалы на украинском направлении с президента США и переложить ее на Конгресс. Конкретнее – на конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей, которые-де не хотят выделять помощь Украине. Байден, мол, хочет и выделяет, потому что поддерживает украинскую демократию, а вот республиканцы – нет. А значит, ни они, ни их кандидат Дональд Трамп не являются защитниками демократии, не могут представлять американский "град на холме" и, следовательно, побеждать на президентских выборах-2024.Это очень иезуитская и технологически грамотная подмена понятий, передергивание идеологических и психологических парадигм-объяснений поведения тех или иных политсил. Теперь если республиканцы не доведут ситуацию с Байденом до его импичмента, то именно они будут оправдываться за то, что не помогли Украине в достаточной мере, И что Украина вынуждена отступать перед "путинским Мордором". А Байден типа ни при чем, он всему помогает и демократ до мозга костей.И так уже частично и получилось: теперь на Палате представителей, где, напоминаю, рулят республиканцы, как бы лежит вина, если хотите, ответственность за помощь Украине и ее якобы "демократии" в неонацистском проявлении. Теперь республиканцы вынуждены будут оправдываться, если украинский фронт рухнет.Вторая грамотная подмена может случиться как раз на украинском фронте, где тоже меняется главная парадигма поведения американцев, которые хотят переложить вину за войну на… Россию. Я имею в виду то, что там от контрнаступа, который провалился, стараются перейти к так называемой "активной обороне".Раньше этот термин использовала Россия и перемолола в так называемом "контрнаступе" тысячи украинских солдат. Теперь же хотят заставить обороняться украинскую сторону и таким образом сдерживать возможное наступление российских войск. Зачем? А чтобы обороной и возможными российскими потерями в ее ходе вынудить Россию пойти на переговоры о перемирии и "замораживании" конфликта. И параллельно обвинить в нежелании мира именно Россию, которой любое "замораживание" конфликта без убедительной российской победы крайне невыгодно.Для США, которые сегодня выглядят в глазах мировой общественности, как главный поджигатель войны в Украине, важно сменить это отношение. Только так – выступая за мир -- они могут по-прежнему претендовать на мировое лидерство в глазах того же Глобального Юга, где не все страны безоговорочно хотят победы России в Украине.Вот, предложив Украине оборону и замораживание конфликта команда Байдена и хочет решить две главные проблемы в Украине. Внутреннюю – подойти к выборам в ноябре 2024 года в условиях относительного мира (перемирия) в Украине, потому что, по общему наблюдению, демократы никогда не выигрывали президентские выборы, когда США вели где-то безуспешные войны.Внешнюю – спустить всех агитационно-пропагандистских собак в мировых СМИ на Россию, которую и будут системно и настойчиво выставлять "главным агрессором". Управление общественным мнением, создание стереотипов, фейковых симулякров и идеологических обманок – это тонкая пропагандистская материя, но сильная сторона США, которые поднаторели в этом деле.США прекрасно понимают, что сейчас Россия совершенно справедливо претендует на роль мирового лидера, потому что предлагает миру новые прогрессивные смысли – переустройство отношений на условиях многополярности, равноправия и справедливости, антинеоколониальную повестку, отказ от войны и агрессии как способов решения проблем и т. д.Вот США, обвиняя Москву в нежелании устанавливать мир в Украине, и попытаются отобрать или хотя бы на время перехватить эти козыри у России. И традиционно приписать себе. Как говорится, долго ли умеючи. Это тоже очень ловкая и, увы, вполне достижимая задача, с которой США, используя все свои рычаги и финансовые возможности, могут справиться и затормозить переустройство мира. Построение нового мира.Параллельно США, разумеется, думают и собственном кошельке, планируя переложить часть финансирования Украины на ЕС. Не зря же премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила во всеуслышание, что ее страна не согласна пересматривать многолетний бюджет ЕС только с целью изыскания ресурсов для Киева. И Венгрия, и Словакия об этом говорят. Но в ЕС же есть "ливерная колбаса" Олаф Шольц во главе Германии, ковидная коррупционерка Урсула фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии или главный садовник-дипломат Жозеп Боррель во главе евродипломатии. С такими политическими рабами США многое смогут в Европе, если будут пугать европейцев "российской агрессией", которая типа начнется в Украине……Впрочем у России всегда остается в руках главный козырь и орудие противодействия подобному поведению коллективного Запада во главе с США. Это безоговорочная победа в СВО, в ходе которой будут возможные переговоры – о безоговорочной капитуляции неонацистского режима в Киеве и соблюдении условий безопасности России.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, украина, мнения, сша, джо байден