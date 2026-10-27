"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье - 27.10.2026 Украина.ру
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"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье
"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье - 27.10.2026 Украина.ру
"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье
Орехов находится в оперативном окружении. Туда украинские военные могут проехать только по дороге через Таврийское, которая находится под российским огневым контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-27T20:30
2026-10-27T20:30
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На вопрос о ситуации на Запорожском направлении эксперт отметил, что Орехов уже в оперативном окружении ВС РФ, а украинское наступление обесценено."Орехов находится в оперативном окружении. Сами украинские бойцы говорят, что шли пешком 18 километров от Ясной Поляны до Орехова около трех суток, прячась по посадкам от наших дронов", — сообщил Анпилогов.Он добавил, что на днях ВС РФ заняли населенные пункты Общее и Омельник. Между Новопавловкой и Юрковкой фактически серая зона, то есть в Орехов ВСУ могут проехать только по дороге через Таврийское, которая находится под российским огневым контролем, пояснил эксперт."Одновременно с этим группировка "Днепр" форсировала Конку в нижнем ее течении и заняла Малокатериновку и Юльевку. Тем самым мы обесценили украинское наступление, которое противник вел с самого начала года", — продолжил он.Резервы у Киева закончились, и удерживать временно оккупированное Запорожье ВСУ теперь нечем, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье

20:30 27.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Орехов находится в оперативном окружении. Туда украинские военные могут проехать только по дороге через Таврийское, которая находится под российским огневым контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На вопрос о ситуации на Запорожском направлении эксперт отметил, что Орехов уже в оперативном окружении ВС РФ, а украинское наступление обесценено.
"Орехов находится в оперативном окружении. Сами украинские бойцы говорят, что шли пешком 18 километров от Ясной Поляны до Орехова около трех суток, прячась по посадкам от наших дронов", — сообщил Анпилогов.
Он добавил, что на днях ВС РФ заняли населенные пункты Общее и Омельник. Между Новопавловкой и Юрковкой фактически серая зона, то есть в Орехов ВСУ могут проехать только по дороге через Таврийское, которая находится под российским огневым контролем, пояснил эксперт.
"Одновременно с этим группировка "Днепр" форсировала Конку в нижнем ее течении и заняла Малокатериновку и Юльевку. Тем самым мы обесценили украинское наступление, которое противник вел с самого начала года", — продолжил он.
Резервы у Киева закончились, и удерживать временно оккупированное Запорожье ВСУ теперь нечем, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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