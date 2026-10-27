https://ukraina.ru/20261027/ekonom-chtoby-zarabotat-ukraina-budet-platit-grazhdanam-za-vyklyuchennyy-svet-1084111173.html

Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет

Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет - 27.10.2026 Украина.ру

Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет

Пока страна готовится к очередному осенне-зимнему сезону в условиях жесткого дефицита мощности, украинский энергорегулятор (НКРЭКУ) одобрил новый проект. Бытовым потребителям и предприятиям предложили платить деньги за то, чтобы они... не пользовались электричеством

2026-10-27T18:49

2026-10-27T18:49

2026-10-27T18:49

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Согласно проекту изменений, вознаграждение будет выплачиваться за использование мощных электроприборов (бойлеров, стиральных машин, станков) в часы, когда нагрузка на энергосистему минимальна. Фактически государство хочет финансово мотивировать граждан перенести свой быт на глубокую ночь или середину дня, чтобы разгрузить сеть в пиковые вечерние часы.Для участия в программе украинцам придется заключить отдельный договор с поставщиком. Суммы выплат и тарифы еще не определены.Предложение платить за экономию звучит на фоне непрерывного роста цен. Только за последний месяц НКРЭКУ повышала тарифы на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на 25%, а с сентября минимальный тариф для населения вырос до 45,6 копеек за кВт/ч.Последние дни энергетический кризис охватил Киев и столичный регион. В ДТЭК предупредили, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения. Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. Подробнее – в материале Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, нкрэку, укрэнерго, дтэк