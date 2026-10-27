Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Пока страна готовится к очередному осенне-зимнему сезону в условиях жесткого дефицита мощности, украинский энергорегулятор (НКРЭКУ) одобрил новый проект. Бытовым потребителям и предприятиям предложили платить деньги за то, чтобы они... не пользовались электричеством
Согласно проекту изменений, вознаграждение будет выплачиваться за использование мощных электроприборов (бойлеров, стиральных машин, станков) в часы, когда нагрузка на энергосистему минимальна. Фактически государство хочет финансово мотивировать граждан перенести свой быт на глубокую ночь или середину дня, чтобы разгрузить сеть в пиковые вечерние часы.
Для участия в программе украинцам придется заключить отдельный договор с поставщиком. Суммы выплат и тарифы еще не определены.
Предложение платить за экономию звучит на фоне непрерывного роста цен. Только за последний месяц НКРЭКУ повышала тарифы на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на 25%, а с сентября минимальный тариф для населения вырос до 45,6 копеек за кВт/ч.
Последние дни энергетический кризис охватил Киев и столичный регион. В ДТЭК предупредили, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения. Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. Подробнее – в материале Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму на сайте Украина.ру.
Последние дни энергетический кризис охватил Киев и столичный регион. В ДТЭК предупредили, что в условиях экстренных отключений привычные почасовые графики не действуют — подача энергии прекращается без предупреждения. Причиной таких масштабных отключений стали повреждения энергообъектов в результате недавних ударов, из-за чего значительная часть генерации в регионе была остановлена. Подробнее – в материале Блэкаут не по расписанию: Киев погружается во тьму на сайте Украина.ру.
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