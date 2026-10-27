https://ukraina.ru/20261027/sponsirovat-kiev-vechno-ili-sokhranit-vlast-italyanskikh-politikov-possorila-ukraina-1084103540.html

Спонсировать Киев вечно или сохранить власть: итальянских политиков поссорила Украина

Спонсировать Киев вечно или сохранить власть: итальянских политиков поссорила Украина - 27.10.2026 Украина.ру

Спонсировать Киев вечно или сохранить власть: итальянских политиков поссорила Украина

В правительстве Италии нет единого мнения по поводу дальнейшей помощи Украине. Пока вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини призывает прекратить финансирование и поставки оружия Киеву, глава МИД Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто выступают за продолжение поддержки

2026-10-27T17:43

2026-10-27T17:43

2026-10-27T18:18

эксклюзив

италия

украина

сальвини

джорджи мелони

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084106120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54ba7a27cf563f995f129f35307a8fb2.jpg

По данным изданий Il Messaggero и La Repubblica, вопрос дальнейшей поддержки Украины Сальвини поднял 25 октября на внеочередном съезде его партии "Лига" в Милане. На собрании, на котором его переизбрали руководителем партии на следующие четыре года, Сальвини попросил делегатов поддержать его намерение добиваться изменения курса правительства."Этот съезд, если вы вновь изберёте меня секретарём, даст мне мандат пойти в совет министров и изложить чёткую позицию "Лиги": мы не можем продолжать отправлять деньги и оружие Украине", — сказал Сальвини.Однако глава итальянской дипломатии Антонио Таяни уже на следующий день сообщил о готовности очередного пакета военных поставок Киеву. Комментируя позицию Сальвини, он заявил, что выступает за то, чтобы Италия помогала Украине столько, сколько потребуется.Министр обороны Крозетто тоже отверг пересмотр курса помощи Украине. Он напомнил, что поддержка Киева является обязательством, которое Италия взяла на себя на международном уровне – в ЕС и НАТО.Выступлением Сальвини на съезде "Лиги" осталась недовольна премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отмечает La Repubblica со ссылкой на источники из окружения вице-премьера.По их данным, Мелони позвонила своему заместителю, чтобы предупредить: демонстрировать раскол правящей коалиции в нынешней обстановке нецелесообразно. После разговора с Мелони Сальвини смягчил формулировки, отмечает издание."Линия по Украине "не может измениться". И в любом случае решать это, конечно, не Маттео Сальвини", – пишет итальянская ANSA.Издание напоминает, что позиция вновь назначенного лидера "Лиги" не нова, однако до сих пор его партия в конце концов всегда голосовала за все меры в поддержку Киева. Также в тексте отмечается, что действующая правовая основа военных поставок истекает в конце 2026 года и для их продолжения потребуется новое решение.Тем не менее, отправка нового, уже подготовленного для отправки пакета военной помощи Украине, о котором говорил министр иностранных дел Таяни, отложена до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Соответствующее решение правительство Италии приняло 27 октября, пишет газета La Repubblica."Откладывать, откладывать и ещё раз откладывать. Сначала июль, затем сентябрь, потом съезд "Лиги", теперь промежуточные выборы в США", — пишет издание, отмечая постоянный перенос сроков.Газета называет две причины отсрочки. Первая их них – разногласия внутри правящей коалиции, вторая – желание итальянских политиков дождаться голосования в США, которое могло бы сказаться на политике Вашингтона по отношению к Киеву. Это может помочь Риму определить собственную линию, отмечается в статье.В самой Италии, а также во Франции, Греции, Польше и Словакии, в 2027 году пройдут выборы, которые, по ожиданию агентства Bloomberg, могут усугубить раскол в политическом консенсусе Европы, необходимом для поддержки Украины.В настоящее время мы наблюдаем серьезные внутриполитические противоречия в Италии, как на уровне общества, так и на уровне правительства, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.По его словам, спор о поддержке или неподдержке киевского режима, который разгорается между Министерством иностранных дел, Министерством обороны и вице-премьером, свидетельствует о внутриправительственном кризисе."Следствием каких тенденций он стал? Мелони пытается лавировать между Москвой, Киевом, Вашингтоном и Брюсселем. Всё-таки не такие сильные экономические позиции у Италии и не такие сильные позиции у Мелони. Когда-то она была популярна и на пике этой популярности пришла к власти. Сейчас её главная задача — сохранить эту власть", — объяснил Бардин.Те политические лидеры, которые выступают за поддержку Украины, надеются на дальнейшую поддержку Брюсселя в будущем, продолжил политолог. Когда срок их пребывания в правительстве закончится, они рассчитывают с помощью ранее наложенных связей как-то устроится в структурах ЕС, либо остаться в Италии, но получать поддержку Брюсселя, уточнил он.В отличие от них, Сальвини пытается укрепить свои электоральные позиции внутри итальянского общества и заявляет о том, что помощь режиму Зеленского – дело дорогое."Это серьезно бьет по карману избирателей. Соответственно, он так пытается заручиться симпатиями электората", — сказал Бардин.По мнению политолога, Сальвини — фигура более харизматичная, и у него есть возможность укреплять свои позиции внутри Италии, есть потенциал роста. Таяни, в отличие от него, вряд ли уже добьётся чего-то серьёзного внутри страны, полагает Бардин."Таяни достиг предела популярности и электорального ресурса. Поэтому очевидно, что Сальвини работает на будущее, работает внутри Италии и пытается привлечь симпатии электората с помощью таких заявлений. А Таяни ориентируется на Брюссель и связывает свое будущее со структурами ЕС", — считает политолог.Собеседник Украина.ру видит в этом достаточно рациональный подход политиков из итальянского кабинета министров, которые пытаются устроить свое будущее, и делают это, как могут.При этом эксперт подчеркивает, что разговоры о сокращении поддержки киевского режима начитают набирать популярность в Европе. К этому прибегают политики в разных странах – АдГ в Германии, Ле Пен во Франции."Эти заявления работают на повышение рейтинга сильнее, чем повторение тезисов, что "мы должны быть с Украиной, она нас защищает, мы вместе". Ситуация в информационном поле меняется. Уже и итальянские политики начинают заявлять о том, что пора пересматривать позицию в отношении Украины", — подытожил Максим Бардин.

https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html

https://ukraina.ru/20260830/my-proigryvaem-voynu-ya-v-italiyu-na-ukraine-obsuzhdayut-begstvo-eks-ministra-fedorova-1082899740.html

италия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, италия, украина, сальвини, джорджи мелони, ес, нато