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Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов

Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов - 28.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 71 украинский беспилотник, за сутки — 293. Об этом Минобороны РФ вечером 27 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-28T01:27

2026-10-28T01:27

2026-10-28T01:27

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средство", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 26 октября до 8:00 мск 27 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 293 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html

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