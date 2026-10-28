https://ukraina.ru/20261028/sily-pvo-za-sutki-sbili-nad-rossiey-okolo-300-ukrainskikh-dronov-1084113556.html
Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов
Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов - 28.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 71 украинский беспилотник, за сутки — 293. Об этом Минобороны РФ вечером 27 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-28T01:27
2026-10-28T01:27
2026-10-28T01:27
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средство", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 26 октября до 8:00 мск 27 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 293 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, московская область, тверь, воронежская область, смоленск, ростовская область, черное море, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, сво, спецоперация
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 71 украинский беспилотник, за сутки — 293. Об этом Минобороны РФ вечером 27 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средство", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 26 октября до 8:00 мск 27 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 293 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.