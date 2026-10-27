https://ukraina.ru/20261027/evakuatsiya-iz-alshek-mozhet-poyti-cherez-krym--pervye-kolonny-uzhe-29-oktyabrya-1084108010.html
Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября
Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября - 27.10.2026 Украина.ру
Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября
Вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. Об этом 27 октября пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники
2026-10-27T17:30
2026-10-27T17:30
2026-10-27T17:30
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мелания трамп
дмитрий песков
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По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября. При этом официального подтверждения маршрута ни от российской, ни от украинской стороны пока не было.Накануне похожую информацию распространяли херсонские СМИ со ссылкой на украинскую администрацию. Там уточняли: конкретный путь движения определит российская сторона, а для перевозки людей подготовят автобусы и машины скорой помощи.Сегодня, 27 октября, в районе города начал действовать локальный режим прекращения огня. Он рассчитан до 1 ноября. За это время планируется разминировать дороги, доставить продовольствие, воду и лекарства, а затем безопасно вывезти тех, кто решил покинуть город.Ранее Мелания Трамп объявила о договорённостях по прекращению огня в Алёшках с 29 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приветствовал её усилия и подтвердил, что желающие покинуть город смогут это сделать беспрепятственно. До начала конфликта в Алёшках проживало около 24 тысяч человек, сейчас остаются 1,7–2 тысячи, включая примерно 50 детей. После разрушения Каховской ГЭС около 90% территории города было затоплено.Подробнее – в материале Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алешки, крым, мелания трамп, дмитрий песков, financial times
Новости, Алешки, Крым, Мелания Трамп, Дмитрий Песков, Financial Times
Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября
Вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. Об этом 27 октября пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники
По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября. При этом официального подтверждения маршрута ни от российской, ни от украинской стороны пока не было.
Накануне похожую информацию распространяли херсонские СМИ со ссылкой на украинскую администрацию. Там уточняли: конкретный путь движения определит российская сторона, а для перевозки людей подготовят автобусы и машины скорой помощи.
Сегодня, 27 октября, в районе города начал действовать локальный режим прекращения огня. Он рассчитан до 1 ноября. За это время планируется разминировать дороги, доставить продовольствие, воду и лекарства, а затем безопасно вывезти тех, кто решил покинуть город.
Ранее Мелания Трамп объявила о договорённостях по прекращению огня в Алёшках с 29 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приветствовал её усилия и подтвердил, что желающие покинуть город смогут это сделать беспрепятственно.
До начала конфликта в Алёшках проживало около 24 тысяч человек, сейчас остаются 1,7–2 тысячи, включая примерно 50 детей. После разрушения Каховской ГЭС около 90% территории города было затоплено.