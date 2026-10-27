https://ukraina.ru/20261027/evakuatsiya-iz-alshek-mozhet-poyti-cherez-krym--pervye-kolonny-uzhe-29-oktyabrya-1084108010.html

Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября

Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября - 27.10.2026 Украина.ру

Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября

Вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. Об этом 27 октября пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники

2026-10-27T17:30

2026-10-27T17:30

2026-10-27T17:30

новости

алешки

крым

мелания трамп

дмитрий песков

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083657150_10:0:2022:1132_1920x0_80_0_0_0a17ae76705fc69169976d22e3ca6632.jpg

По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября. При этом официального подтверждения маршрута ни от российской, ни от украинской стороны пока не было.Накануне похожую информацию распространяли херсонские СМИ со ссылкой на украинскую администрацию. Там уточняли: конкретный путь движения определит российская сторона, а для перевозки людей подготовят автобусы и машины скорой помощи.Сегодня, 27 октября, в районе города начал действовать локальный режим прекращения огня. Он рассчитан до 1 ноября. За это время планируется разминировать дороги, доставить продовольствие, воду и лекарства, а затем безопасно вывезти тех, кто решил покинуть город.Ранее Мелания Трамп объявила о договорённостях по прекращению огня в Алёшках с 29 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приветствовал её усилия и подтвердил, что желающие покинуть город смогут это сделать беспрепятственно. До начала конфликта в Алёшках проживало около 24 тысяч человек, сейчас остаются 1,7–2 тысячи, включая примерно 50 детей. После разрушения Каховской ГЭС около 90% территории города было затоплено.Подробнее – в материале Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках

алешки

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алешки, крым, мелания трамп, дмитрий песков, financial times