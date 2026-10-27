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"Предатели Украины!": ракеты "Фламинго" – фейк, а баллистики у ВСУ не будет никогда

"Предатели Украины!": ракеты "Фламинго" – фейк, а баллистики у ВСУ не будет никогда - 27.10.2026 Украина.ру

"Предатели Украины!": ракеты "Фламинго" – фейк, а баллистики у ВСУ не будет никогда

Глава украинской оборонной компании FirePoint Ирина Терех оказалась в центре нового скандала: пресловутую украинскую крылатую ракету "Фламинго" (FP-5) она назвала не "чудо-оружием", а "политическим заявлением"

2026-10-27T16:31

2026-10-27T16:31

2026-10-27T16:31

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Сказала она это ещё в конце июля, но скандал разразился только в эти дни. На фоне продолжительных и точных ударов российских ракет по важным украинским объектам у политиков и общества появилась масса вопросов к собственным разработчикам вооружения. Тем более, что на эти цели выделяются миллиарды долларов, а ПВО – даже Киева, столицы – пропускает чувствительные удары. Последний пример – атака по Южному мосту и метрополитену.Народный депутат Алексей Гончаренко* раскритиковал FirePoint, заявив, что государственные заказы получают структуры без опыта, в то время как профильные КБ (вроде "Южмаша") простаивают, а вместо реальных ракет обществу предлагают "политические заявления".Терех парировала: её слова были вырваны из контекста. Она уточнила, что производство FP-5 не останавливается и не отменяется. Речь шла лишь об отсутствии планов по созданию новых моделей крылатых ракет, поскольку основные усилия компания направляет на баллистические проекты. Также она подчеркнула, что разработки ведутся без государственного финансирования.Этот инцидент стал очередным эпизодом в череде скандалов вокруг Fire Point. Напомним, что именно Терех заявляла, что для производства украинских ракет используют дверные петли из "Эпицентра" (крупнейшей сети строительных гипермаркетов). В результате российские ВКС нарастили удары по этим объектам, справедливо посчитав их военной целью. На днях же руководство "Эпицентра" заявило о поражении либо уничтожении большинства своих площадок.Больше о ракетных возможностях Украины и политической клоунаде – в мнениях украинских и российских экспертов.Публицист Алексей ВасильевС самого начала появления новостей о "Фламинго", о баллистических ракетах от этих же прохиндеев писал, что это в основном информационный пузырь, что технически это нерационально, и никаких 30 штук в сутки там отродясь не сделают...В ответ за прошедшие полтора года неоднократно натыкался, что, мол, я ничего не понимаю, что вот когда они полетят, вот увидишь… Один или два раза прилетели, а это значит, что твои выводы – ерунда.Признаться, я даже не ожидал такого бескомпромиссного признания своей правоты, что технический анализ гораздо важнее напыщенных пиар-эффектов. Любуйтесь: ракеты "Фламинго" – это не "вундервафля", а "политическое заявление", чтобы напугать россиян, заявили в компании Fire Point. Также там говорят, что "нет смысла" применять для ударов по российским тылам украинскую баллистику.Глава компании Ирина Терех заявила, что Fire Point пока не планирует создавать новые крылатые ракеты. По ее словам, разработка баллистических ракет началась еще раньше, чем работа над "Фламинго", но оказалась более сложной и длительной. Поэтому компания решила параллельно создать более простое оружие – крылатые ракеты. (…)В свою очередь главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания уже производит баллистические ракеты дальностью 300 км, но пока не видит смысла их применять из-за высокой стоимости. По его словам, доставка боевой части весом 200 кг на расстояние 300 км с помощью баллистической ракеты обходится в 600 тысяч долларов.При этом беспилотник самолётного типа с несколько изменённым крылом может доставить такую же боевую часть на 380 км всего за 40–50 тысяч долларов. Он добавил, что баллистические ракеты продолжают производить, но пока складируют для будущего проекта "Фрея" – системы противоракетной обороны, которую Украина разрабатывает вместе с Европой.Украиснкий волонтёр Юрий КасьяновСоветник президента Сергей "Флеш" Бескрестнови другие медиа-эксперты рассказывают нам о новых и новых реактивных дронах, дронах-ракетах, ракетах-дронах и крылатых ракетах врага. Практически каждую неделю по новинке. Новые дроны, новые ракеты, новые возможности врага. Это интересная информация, но абсолютно ничтожная для среднестатистического гражданина. Что с ней делать?.. Ложиться и умирать?..Россия методично, постепенно, без всякого пиара совершенствует свои средства (…), и это каждый раз – якобы разоблачение для нас… В то же время, только в отношении нашей баллистики за полтора года было уже более 60 публичных заявлений от Штилермана, Терех, Зеленского… Однако разнообразные вражеские шахеды и бандероли – летят. Ибо с одной стороны – сцена, с другой – ВПК. Но в конце-таки будет касса, и некоторым придется заплатить…Бывший депутат Верховной Рады Виталий БарвиненкоБольше крылатых "Фламинго" не будет. Это была не подготовка к серийному производству, а просто демонстрация опытных образцов, чтобы пустить пыль в глаза. Об этом с улыбкой сообщает нам глава FirePoint Ирина Терех. На фоне ударов агрессора по Южному мосту, уничтожения всех "Эпицентров", складских помещений и дата-центров мы узнаём, что у нас не будет собственной баллистики. Зато баллистика агрессора будет продолжать лететь на наши головы.А всё потому, что вчера президент Зеленский сообщил: европейская сторона ничего не делает для реализации оборонной антибаллистической инициативы Freya. Наша стойкость, помноженная на незламність (несгибаемость – Укр.), дала свои плоды. И никто не ответит за грабёж в военное время. Можно украсть велосипед и сесть в тюрьму, а можно годами воровать на ракетах и быть в шоколаде.Украинский специалист по авиастроению Андрей РубанА помните, я говорил, что FirePoint это грандиозная афера? и задачи Штиллерфунта – украсть деньги, время и боевые возможности Украины? Пока Зе обещал ракеты лучше и в 4 раза дешевле Томогавков... миллиарды долларов уплыли, семь ракет в сутки оказались блефом, триракеты в сутки – тоже...Большинство то ли сгорело, то ли улетело, хотя из 10 долетела одна,и даже часть этой [ерундовой] компании пытались втюхать арабам, НО! Ни САП, ни НАБУ, ни СБУ в упор не видят этого грабежа и мошенничества... И никто верит в нашу победу.Украинский военный эксперт Константин ГринчукРакеты компании Fire Point были созданы "для политического стейтмента", – ничуть не колеблясь, заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех. Я не перестаю удивляться, с какой наглостью ещё недавно продавщице мобильных телефонов, недоученные архитекторки и бетонщицы по производству реквизита для кварталовских недофильмов рассказывают всей Украине, как они ограбили Украину!Как потратили половину годового оборонного бюджета, а это ни много ни мало семь миллиардов долларов – на политический пиар!!! Не на самые настоящие ракеты, которые летели на Москву, не на защиту украинцев антибаллистикой, которую они уже переносили несколько раз! Которые "производили" "фламинги", покупая дверные петли в "Эпицентре" и окрашивая болванки, созданные в гаражах, в розовый цвет!Как из-за их киношного Фрайера пойнт были фактически лишены финансирования КБ "Луч" и "Южный", разработчики настоящих, а не пиарных, ракет и украинского ПВО с характеристиками, не хуже Patriot!Считаю, что признание, которое делает эта хорошо упакованная и накрашенная СЕО FirePoint, должны стать основой для выдвижения подозрений всем, кто причастен к мошенническому FirePoint, снизу и до самого верха! Ибо так обескровливать воюющую страну, оставив её без ракет и средств защиты украинцев, выводя средства на космодромы ОАЭ и очередные "Династии", могут только предатели Украины!*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ

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