Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией - 28.10.2026 Украина.ру
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Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией
Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией - 28.10.2026 Украина.ру
Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией
Совет Европы обсуждает вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков для диалога с Россией, поскольку позиции европейских стран очень сильно различаются. Об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера в ночь на 28 октября пишет газета "Известия"
2026-10-28T02:54
2026-10-28T02:54
новости
россия
владимир путин
совет европы
ес
европарламент
люксембург
депутат
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Европейский политик отмечает, что в настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о назначении одного или нескольких представителей для переговоров с Россией."Позиции государств-членов сильно расходятся: одни по-прежнему скептически относятся к самому принципу переговоров, в то время как другие — в частности, Словакия — стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с Россией. В этих обстоятельствах назначение более чем одного переговорщика могло бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС", — сказал Картайзер изданию.По его мнению, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре "теоретически могли выполнить роль переговорщиков". Стубб, несмотря на довольно жёсткую позицию в отношении РФ, "нередко выступает с заявлениями, которые, по меркам современных европейских политиков, можно назвать весьма прагматичными". Стёре, говоря о России, также призывал западные страны "быть готовыми, но не впадать в паранойю".Однако другой позиции придерживается евродепутат от Болгарии Петар Волгин, скептически оценивающий вероятность начала реального диалога между Россией и Евросоюзом."За последние почти пять лет Европейская комиссия могла бы выдвинуть мирные инициативы и назначить специального посланника или посланников для ведения мирных переговоров. Однако она не сделала ни того, ни другого. Вот почему я считаю, что нынешние официальные разговоры на эту тему — просто попытка пустить людям пыль в глаза", — цитирует Волгина издание.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий".Больше информации на эту тему - в материале Никиты Волковича Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, совет европы, ес, европарламент, люксембург, депутат, финляндия, александр стубб, норвегия, словакия, болгария, европа, русофобия, переговоры, переговоры по украине 2026, украина, международные отношения, международная политика, мир без границ, украина.ру
Новости, Россия, Владимир Путин, Совет Европы, ЕС, Европарламент, Люксембург, депутат, Финляндия, Александр Стубб, Норвегия, Словакия, Болгария, Европа, Русофобия, переговоры, Переговоры по Украине 2026, Украина, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Украина.ру

Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией

02:54 28.10.2026
 
© Фото : regionplus.az
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : regionplus.az
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Совет Европы обсуждает вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков для диалога с Россией, поскольку позиции европейских стран очень сильно различаются. Об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера в ночь на 28 октября пишет газета "Известия"
Европейский политик отмечает, что в настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о назначении одного или нескольких представителей для переговоров с Россией.
"Позиции государств-членов сильно расходятся: одни по-прежнему скептически относятся к самому принципу переговоров, в то время как другие — в частности, Словакия — стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с Россией. В этих обстоятельствах назначение более чем одного переговорщика могло бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС", — сказал Картайзер изданию.
По его мнению, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре "теоретически могли выполнить роль переговорщиков". Стубб, несмотря на довольно жёсткую позицию в отношении РФ, "нередко выступает с заявлениями, которые, по меркам современных европейских политиков, можно назвать весьма прагматичными". Стёре, говоря о России, также призывал западные страны "быть готовыми, но не впадать в паранойю".
Однако другой позиции придерживается евродепутат от Болгарии Петар Волгин, скептически оценивающий вероятность начала реального диалога между Россией и Евросоюзом.
"За последние почти пять лет Европейская комиссия могла бы выдвинуть мирные инициативы и назначить специального посланника или посланников для ведения мирных переговоров. Однако она не сделала ни того, ни другого. Вот почему я считаю, что нынешние официальные разговоры на эту тему — просто попытка пустить людям пыль в глаза", — цитирует Волгина издание.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий".
Больше информации на эту тему - в материале Никиты Волковича Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины.
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