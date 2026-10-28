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Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией

Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией - 28.10.2026 Украина.ру

Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией

Совет Европы обсуждает вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков для диалога с Россией, поскольку позиции европейских стран очень сильно различаются. Об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера в ночь на 28 октября пишет газета "Известия"

2026-10-28T02:54

2026-10-28T02:54

2026-10-28T02:54

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Европейский политик отмечает, что в настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о назначении одного или нескольких представителей для переговоров с Россией."Позиции государств-членов сильно расходятся: одни по-прежнему скептически относятся к самому принципу переговоров, в то время как другие — в частности, Словакия — стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с Россией. В этих обстоятельствах назначение более чем одного переговорщика могло бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС", — сказал Картайзер изданию.По его мнению, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре "теоретически могли выполнить роль переговорщиков". Стубб, несмотря на довольно жёсткую позицию в отношении РФ, "нередко выступает с заявлениями, которые, по меркам современных европейских политиков, можно назвать весьма прагматичными". Стёре, говоря о России, также призывал западные страны "быть готовыми, но не впадать в паранойю".Однако другой позиции придерживается евродепутат от Болгарии Петар Волгин, скептически оценивающий вероятность начала реального диалога между Россией и Евросоюзом."За последние почти пять лет Европейская комиссия могла бы выдвинуть мирные инициативы и назначить специального посланника или посланников для ведения мирных переговоров. Однако она не сделала ни того, ни другого. Вот почему я считаю, что нынешние официальные разговоры на эту тему — просто попытка пустить людям пыль в глаза", — цитирует Волгина издание.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий".Больше информации на эту тему - в материале Никиты Волковича Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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