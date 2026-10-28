https://ukraina.ru/20261028/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084113738.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 28 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-28T02:30

2026-10-28T02:30

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 28 октября объявлялась в Нижнем Новгороде, Рязани, в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в Карелии, Мордовии, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Запорожской, Смоленской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 27 октября и в ночь на 28 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (15:05 мск), Внуково (16:13 мск), Пензы, Саранска, Саратова (23:33 мск).Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:04 мск принимали и отправляли рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".К этому часу ограничения продолжают действовать только в аэропорту Калуги, остальные аэропорты возобновили свободный приём и выпуск самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html

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