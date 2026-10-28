https://ukraina.ru/20261028/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084113738.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 28 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-28T02:30
2026-10-28T02:30
2026-10-28T02:30
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 28 октября объявлялась в Нижнем Новгороде, Рязани, в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в Карелии, Мордовии, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Запорожской, Смоленской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 27 октября и в ночь на 28 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (15:05 мск), Внуково (16:13 мск), Пензы, Саранска, Саратова (23:33 мск).Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:04 мск принимали и отправляли рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".К этому часу ограничения продолжают действовать только в аэропорту Калуги, остальные аэропорты возобновили свободный приём и выпуск самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html
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украина.ру, новости, россия, лнр, днр, нижний новгород, рязанская область, рязань, курская область, белгородская область, брянская область, орловская область, воронежская область, калужская область, московская область, липецк, ульяновская область, самара, пенза, тверь, внуково, саратовская область, саранск, домодедово, росавиация, аэропорты, аэропорт, ивановская область, ленинградская область, запорожская область, херсонская область, ростовская область, пво, сво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, ракеты, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 28 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 28 октября объявлялась в Нижнем Новгороде, Рязани, в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в Карелии, Мордовии, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Запорожской, Смоленской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской областях*, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 27 октября и в ночь на 28 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (15:05 мск), Внуково (16:13 мск), Пензы, Саранска, Саратова (23:33 мск).
Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:04 мск принимали и отправляли рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
К этому часу ограничения продолжают действовать только в аэропорту Калуги, остальные аэропорты возобновили свободный приём и выпуск самолётов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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