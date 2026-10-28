Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084113738.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 28 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-28T02:30
2026-10-28T02:30
украина.ру
новости
россия
лнр
днр
нижний новгород
рязанская область
рязань
курская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 28 октября объявлялась в Нижнем Новгороде, Рязани, в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в Карелии, Мордовии, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Запорожской, Смоленской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской областях*, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 27 октября и в ночь на 28 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (15:05 мск), Внуково (16:13 мск), Пензы, Саранска, Саратова (23:33 мск).Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:04 мск принимали и отправляли рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".К этому часу ограничения продолжают действовать только в аэропорту Калуги, остальные аэропорты возобновили свободный приём и выпуск самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html
россия
лнр
днр
нижний новгород
рязанская область
рязань
курская область
белгородская область
брянская область
орловская область
воронежская область
калужская область
московская область
липецк
ульяновская область
самара
пенза
тверь
саратовская область
саранск
домодедово
аэропорт
ивановская область
ленинградская область
запорожская область
херсонская область
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, лнр, днр, нижний новгород, рязанская область, рязань, курская область, белгородская область, брянская область, орловская область, воронежская область, калужская область, московская область, липецк, ульяновская область, самара, пенза, тверь, внуково, саратовская область, саранск, домодедово, росавиация, аэропорты, аэропорт, ивановская область, ленинградская область, запорожская область, херсонская область, ростовская область, пво, сво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, ракеты, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня
Украина.ру, Новости, Россия, ЛНР, ДНР, Нижний Новгород, Рязанская область, Рязань, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Орловская область, Воронежская область, Калужская область, Московская область, Липецк, Ульяновская область, Самара, Пенза, Тверь, Внуково, Саратовская область, Саранск, Домодедово, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Ивановская область, Ленинградская область, Запорожская область, Херсонская область, Ростовская область, ПВО, СВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ракеты, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:30 28.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 28 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 28 октября объявлялась в Нижнем Новгороде, Рязани, в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Запорожской, Херсонской, Ростовской областях, в Карелии, Мордовии, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Запорожской, Смоленской, Московской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тверской областях*, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 27 октября и в ночь на 28 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (15:05 мск), Внуково (16:13 мск), Пензы, Саранска, Саратова (23:33 мск).
Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:04 мск принимали и отправляли рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
К этому часу ограничения продолжают действовать только в аэропорту Калуги, остальные аэропорты возобновили свободный приём и выпуск самолётов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
Вчера, 16:31
"Предатели Украины!": ракеты "Фламинго" – фейк, а баллистики у ВСУ не будет никогдаГлава украинской оборонной компании FirePoint Ирина Терех оказалась в центре нового скандала: пресловутую украинскую крылатую ракету "Фламинго" (FP-5) она назвала не "чудо-оружием", а "политическим заявлением"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияЛНРДНРНижний НовгородРязанская областьРязаньКурская областьБелгородская областьБрянская областьОрловская областьВоронежская областьКалужская областьМосковская областьЛипецкУльяновская областьСамараПензаТверьВнуковоСаратовская областьСаранскДомодедовоРосавиацияаэропортыаэропортИвановская областьЛенинградская областьЗапорожская областьХерсонская областьРостовская областьПВОСВОБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняракетыобстрелы России сегодняатака Украины сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:52В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg
02:54Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией
02:30Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:27Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов
00:44"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров
20:44Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов
20:30"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье
20:13Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины
20:09Режим тишины в Алёшках: Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня
19:30Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали
19:29Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
19:11Андрей Суздальцев: Лидеры Европы засуетились, поняв, что им нет места за столом переговоров по Украине
18:49Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет
18:30Договориться возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной — Ищенко о переговорах
18:27Главные события на фронте, совместные проекты ДНР и Приморья. 27 октября 2026 года, вечерний эфир 53:48
18:27Reuters исправился: "Студенческий список" не обещал остановить экспорт оружия
18:00Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября
17:43Спонсировать Киев вечно или сохранить власть: итальянских политиков поссорила Украина
17:30Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября
17:16С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
Лента новостейМолния