"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров - 28.10.2026 Украина.ру
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"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров
"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров - 28.10.2026 Украина.ру
"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий". Об этом 27 октября пишет газета The Guardian
2026-10-28T00:44
2026-10-28T00:44
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Туск перед заседанием польского правительства прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, этот разговор состоялся после серии предварительных согласований."Звонок состоялся после консультаций со мной, среди прочих, но прежде всего с президентом Зеленским и американской стороной… о том, что европейским политикам было бы полезно установить рабочие контакты в связи с запланированными переговорами о прекращении огня, которые могут состояться в Абу-Даби", — цитирует газета главу польского правительства.По его словам, Стабб и Стёре также сообщили Путину, что безопасность северного и восточного флангов НАТО "не подлежит обсуждению".Премьер-министр Польши подчеркнул, что, несмотря на возобновление диалога, "ничего не меняется" в "полной поддержке Украины" со стороны Европы, а также в коллективных взглядах на "[более широкую] архитектуру безопасности и гарантии безопасности для Украины"."Нам не следует питать иллюзий: ясно, что затевает российская сторона, но я буду оставаться в постоянном контакте со всеми, кто обладает доброй волей и верит в возможность достижения соглашения — или, по крайней мере, прекращения огня до зимы", — добавил Туск.Ранее сообщалось, что российский президент в разговоре с европейскими политиками изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261027/lidery-finlyandii-i-norvegii-pozvonili-putinu-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084112438.html
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украина.ру, новости, польша, туск дональд, европа, ес, финляндия, норвегия, александр стубб, россия, владимир путин, нато, украина, владимир зеленский, переговоры по украине 2026, оаэ, международные отношения, международная политика, мир без границ, the guardian
Украина.ру, Новости, Польша, Туск Дональд, Европа, ЕС, Финляндия, Норвегия, Александр Стубб, Россия, Владимир Путин, НАТО, Украина, Владимир Зеленский, Переговоры по Украине 2026, ОАЭ, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, The Guardian

"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров

00:44 28.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий". Об этом 27 октября пишет газета The Guardian
Туск перед заседанием польского правительства прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, этот разговор состоялся после серии предварительных согласований.
"Звонок состоялся после консультаций со мной, среди прочих, но прежде всего с президентом Зеленским и американской стороной… о том, что европейским политикам было бы полезно установить рабочие контакты в связи с запланированными переговорами о прекращении огня, которые могут состояться в Абу-Даби", — цитирует газета главу польского правительства.
По его словам, Стабб и Стёре также сообщили Путину, что безопасность северного и восточного флангов НАТО "не подлежит обсуждению".
Премьер-министр Польши подчеркнул, что, несмотря на возобновление диалога, "ничего не меняется" в "полной поддержке Украины" со стороны Европы, а также в коллективных взглядах на "[более широкую] архитектуру безопасности и гарантии безопасности для Украины".
"Нам не следует питать иллюзий: ясно, что затевает российская сторона, но я буду оставаться в постоянном контакте со всеми, кто обладает доброй волей и верит в возможность достижения соглашения — или, по крайней мере, прекращения огня до зимы", — добавил Туск.
Ранее сообщалось, что российский президент в разговоре с европейскими политиками изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
Вчера, 20:13
Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для УкраиныВо вторник, 27 октября, состоялся трехсторонний телефонный разговор между президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом России Владимиром Путиным
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