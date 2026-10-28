https://ukraina.ru/20261028/nichego-ne-menyaetsya-tusk-otsenil-razgovor-s-putinym-i-nazval-datu-peregovorov-1084113240.html

"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров

"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров - 28.10.2026 Украина.ру

"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ, однако "не следует питать иллюзий". Об этом 27 октября пишет газета The Guardian

2026-10-28T00:44

2026-10-28T00:44

2026-10-28T00:44

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Туск перед заседанием польского правительства прокомментировал недавний телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, этот разговор состоялся после серии предварительных согласований."Звонок состоялся после консультаций со мной, среди прочих, но прежде всего с президентом Зеленским и американской стороной… о том, что европейским политикам было бы полезно установить рабочие контакты в связи с запланированными переговорами о прекращении огня, которые могут состояться в Абу-Даби", — цитирует газета главу польского правительства.По его словам, Стабб и Стёре также сообщили Путину, что безопасность северного и восточного флангов НАТО "не подлежит обсуждению".Премьер-министр Польши подчеркнул, что, несмотря на возобновление диалога, "ничего не меняется" в "полной поддержке Украины" со стороны Европы, а также в коллективных взглядах на "[более широкую] архитектуру безопасности и гарантии безопасности для Украины"."Нам не следует питать иллюзий: ясно, что затевает российская сторона, но я буду оставаться в постоянном контакте со всеми, кто обладает доброй волей и верит в возможность достижения соглашения — или, по крайней мере, прекращения огня до зимы", — добавил Туск.Ранее сообщалось, что российский президент в разговоре с европейскими политиками изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261027/lidery-finlyandii-i-norvegii-pozvonili-putinu-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084112438.html

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