https://ukraina.ru/20261027/epitsentr-krizisa-kak-natsionalisty-vzyali-v-zalozhniki-ukrainskiy-biznes-1084103142.html

"Эпицентр" кризиса. Как националисты взяли в заложники украинский бизнес

"Эпицентр" кризиса. Как националисты взяли в заложники украинский бизнес - 27.10.2026 Украина.ру

"Эпицентр" кризиса. Как националисты взяли в заложники украинский бизнес

Владельцы украинской торговой сети "Эпицентр" заявили о том, что она практически полностью уничтожена. Сообщение с таким содержанием было опубликовано 25 октября в официальном аккаунте компании, после очередных ударов по принадлежащим ей строительным гипермаркетам

2026-10-27T17:02

2026-10-27T17:02

2026-10-27T17:26

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"Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова, всего за один день. Полное уничтожение сети", – говорится в лаконичном тексте этого заявления, которое сопровождает фотография сожжённого гипермаркета.Систематические атаки по "Эпицентрам" продолжаются практически непрерывно, потому что эти складские помещения используются в интересах украинской армии – для хранения так называемой продукции двойного назначения. 14 октября под удар попал "Эпицентр" в Хмельницком, 20 октября был поражен логистический терминал в Дубно, 21 октября пострадал гипермаркет в Ровно, а также "Эпицентр" в Киеве, расположенный в Оболонском районе украинской столицы.Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", крупный агропромышленный холдинг "Эпицентр-Агро", а также собственные заводы по производству керамической плитки, деревообрабатывающие предприятия и различные объекты логистики.Эта разветвленная сеть насчитывала в начале года 72 торговых центра, которыми владели основатели "Эпицентра", – супруги Александр и Галина Гереги. По итогам 2025 года они занимали пятую позицию в списке самых богатых украинцев, с совокупным состоянием около 1,2 миллиарда долларов. Однако, согласно мнению украинских экспертов, в нынешнем году позиции в этом рейтинге могут кардинальным образом поменяться.Совладелица торговой сети "Эпицентр" Галина Герега сообщила о том, что в последнее время были повреждены около 30 объектов компании, на которых работали семь тысяч человек, – что в общей сложности составляет более миллиона квадратных метров торговых, логистических и производственных площадей. А материальные и финансовые убытки владельцев "Эпицентра", по предварительным расчетам, составили не менее миллиарда долларов.Между тем, все хорошо понимают: атаки на украинские "Эпицентры" стали ответом на террористические удары по гражданской инфраструктуре, которые санкционировал минувшим летом Владимир Зеленский.Украинские власти сознательно сделали ставку на повышение уровня эскалации. Они атаковали складские терминалы компаний Wildberries и Ozon, расположенные в различных регионах России. В Киеве рассчитывали на то, что это спровоцирует в России внутренний экономический кризис накануне проведения парламентских выборов. Но атаки на российские торговые сети вызвали ответные удары по украинским торгово-логистическим центрам, которые нанесли их владельцам огромные экономические убытки.Аграрный бизнес Герег тоже находится под угрозой. Семья миллиардеров скупила около 167 тысяч гектаров земли и вошла в число крупнейших землевладельцев на Украине. Гереги ежегодно инвестировали в агропромышленный сектор около 2 миллиардов гривен, вложив свой капитал в покупку компании по производству кетчупов, зерновые элеваторы, животноводческие хозяйства и предприятия по переработке сахарной свеклы. Но экспорт украинской сельхозпродукции оказался сегодня парализованным, потому что российская армия заблокировала его морские маршруты после украинских ударов по российской портовой инфраструктуре.История семьи владельцев "Эпицентра" напоминает о том, как складывались отношения между украинским бизнесом и захватившими власть националистами.Александр и Галина Гереги родились на западной Украине, однако поначалу это не отражалось на их политических взглядах. Потому что прагматичные бизнесмены предпочитали иметь дело с действующей властью, договариваясь с ней по всем необходимым вопросам.Галина Герега получила в 2006 году мандат депутата Киевсовета, а в 2012-2014 годах она исполняла обязанности киевского городского головы – вместо мэра Леонида Черновецкого, которого отправили в отставку столичные депутаты.Осенью 2012 года Герега баллотировалась в Верховную Раду – по 215 округу, который находится на левобережном жилмассиве Троещина. Её соперником был Андрей Ильенко – идейный нацист, возглавлявший киевское отделение партии "Свобода". Националистические боевики терроризировали агитаторов, которые работали на их конкурентов. А потом они напали с угрозами на представителей окружной избирательной комиссии, заставив их присудить победу Ильенко, опередившего Галину Герегу всего на один процент.Александр Герега, который избрался в украинский парламент и стал членом фракции Партии регионов, вышел из неё сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. Осенью того же года он снова прошел в Верховную Раду и наладил неформальные отношения с командой Петра Порошенко*. Герега поддерживал законодательные инициативы националистов и попал за это в 2018 году под российские санкции – вместе со своей женой и её бывшим соперником, националистом Ильенко.Впоследствии Гереги прагматично договорились с командой победившего на выборах 2019 года Зеленского. Во время коронавирусной весны 2020 года "Эпицентр" поставлял украинским государственным структурам маски, респираторы и средства для дезинфекции, без конкурсов и без последующих аудитов, выручив за это менее 179 миллионов гривен. Неудивительно, что конкуренты обвиняли его владельцев в тайном сговоре со "слугами народа", которые поставили под контроль все коррупционные потоки в стране.Но прежнее партнерство с Зеленским оборачивается сейчас для бизнесменов совсем другой стороной. Еще в 2024 году Банковая взяла у "Эпицентра" дань кровью, устроив массовую мобилизацию сотрудников гипермаркетов. Потому что владельцы торговой сети не смогли или не захотели купить для них бронь, решив этот вопрос с региональными ТЦК."Всего в армии находится более четырёх тысяч работников "Эпицентра" – это большое количество. Есть торговые центры, в которых не осталось ни одного мужчины, поэтому их функции перешли к женщинам. Мы научили их водить грузовики и различную технику. Однако персонала всё ещё не хватает", – заявляла по этому поводу Галина Герега.Сейчас, осенью 2026 года, владельцы "Эпицентра" расплачиваются за действия режима Зеленского, который не собирается компенсировать потери собственникам разрушенных гипермаркетов. Они не могут открыто высказывать недовольство в условиях украинской диктатуры – чтобы не получить от Банковой персональные санкции. Но нет никаких сомнений, что негативные настроения среди украинского бизнеса однажды найдут свой политический выход, усугубляя кризис, в который погружается Украина.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20261025/totalnoe-unichtozhenie-seti-v-epitsentre-prokommentirovali-udary-po-obektam-v-chetyrkh-gorodakh-1084054708.html

https://ukraina.ru/20261023/ostalos-tolko-posochuvstvovat-ukrainskiy-biznes-okonchatelno-umiraet-1084005385.html

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