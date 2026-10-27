https://ukraina.ru/20261027/rezhim-tishiny-v-alshkakh-melaniya-tramp-zayavila-o-rasshirenii-zony-prekrascheniya-ognya-1084112282.html

Режим тишины в Алёшках: Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня

Режим тишины в Алёшках: Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня - 27.10.2026 Украина.ру

Режим тишины в Алёшках: Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня

Первая леди США Мелания Трамп заявила что режим тишины, который должен был обеспечить безопасность в херсонских Алёшках, расширен за пределы города. Об этом сообщает Reuters

2026-10-27T20:09

2026-10-27T20:09

2026-10-27T20:09

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Супруга Дональда Трампа выступила посредником в организации гуманитарной паузы вокруг города в Херсонской области, и американская сторона сейчас координирует логистику."Сроки перенесены на два дня раньше запланированного графика, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и способствовать доставке критически важной гуманитарной помощи. Географическая зона прекращения огня была расширена за пределы Алёшек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев", — утверждает она.В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец официально заявил, что договоренности выполняются в полном объеме"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой", — сообщает украинский омбудсмен.Сегодня в 4.00 по мск на определенных территориях введен режим прекращения огня. Перемирие продлится до 1 ноября.В Кремле высоко оценили усилия Мелании Трамп по организации миссии, отметив, что Москва делает всё возможное, чтобы жители Алёшек получили помощь и была организована эвакуация мирных жителей.Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, алешки, херсонская область, украина, мелания трамп, дональд трамп, reuters, верховная рада, financial times