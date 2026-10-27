Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции - 27.10.2026 Украина.ру
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Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции - 27.10.2026 Украина.ру
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
На рассмотрение в Верховную раду вернули скандальный законопроект №10242, который фактически ставит крест на независимых антикоррупционных расследованиях. Если документ примут, за публикацию данных из государственных реестров журналистам будет грозить уголовный срок — до пяти лет тюрьмы
2026-10-27T19:29
2026-10-27T19:30
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Согласно тексту инициативы, за "несанкционированное обнародование информации" из госреестров правоохранители получат право легализовать слежку за журналистами, прослушивать их разговоры, ставить на прослушку их источники и информаторов внутри госструктур и открывать уголовные дела на тех, кто находит схемы хищений в закрытых базах данных.Это уже вторая попытка продавить документ. В декабре 2024 года нардепы не поддержали эту инициативу. Однако теперь, спустя почти два года, лоббисты законопроекта планируют вынести его на голосование снова.Попытка ввести тюремные сроки за работу с данными из госреестров происходит на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов в стране. Мошеннические хроники последних дней на Украине – в материале Захара Виноградова Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рада, верховная рада, украина.ру, коррупция
Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, Украина.ру, коррупция

Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции

19:29 27.10.2026 (обновлено: 19:30 27.10.2026)
 
© Фото : crime-dn.su / Перейти в фотобанкгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : crime-dn.su
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На рассмотрение в Верховную раду вернули скандальный законопроект №10242, который фактически ставит крест на независимых антикоррупционных расследованиях. Если документ примут, за публикацию данных из государственных реестров журналистам будет грозить уголовный срок — до пяти лет тюрьмы
Согласно тексту инициативы, за "несанкционированное обнародование информации" из госреестров правоохранители получат право легализовать слежку за журналистами, прослушивать их разговоры, ставить на прослушку их источники и информаторов внутри госструктур и открывать уголовные дела на тех, кто находит схемы хищений в закрытых базах данных.
Это уже вторая попытка продавить документ. В декабре 2024 года нардепы не поддержали эту инициативу. Однако теперь, спустя почти два года, лоббисты законопроекта планируют вынести его на голосование снова.

Попытка ввести тюремные сроки за работу с данными из госреестров происходит на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов в стране. Мошеннические хроники последних дней на Украине – в материале Захара Виноградова Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме на сайте Украина.ру.
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