https://ukraina.ru/20261027/pyat-let-za-pravdu-v-rade-snova-ugrozhayut-zhurnalistam-za-rassledovaniya-korruptsii-1084112169.html
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции - 27.10.2026 Украина.ру
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
На рассмотрение в Верховную раду вернули скандальный законопроект №10242, который фактически ставит крест на независимых антикоррупционных расследованиях. Если документ примут, за публикацию данных из государственных реестров журналистам будет грозить уголовный срок — до пяти лет тюрьмы
2026-10-27T19:29
2026-10-27T19:29
2026-10-27T19:30
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Согласно тексту инициативы, за "несанкционированное обнародование информации" из госреестров правоохранители получат право легализовать слежку за журналистами, прослушивать их разговоры, ставить на прослушку их источники и информаторов внутри госструктур и открывать уголовные дела на тех, кто находит схемы хищений в закрытых базах данных.Это уже вторая попытка продавить документ. В декабре 2024 года нардепы не поддержали эту инициативу. Однако теперь, спустя почти два года, лоббисты законопроекта планируют вынести его на голосование снова.Попытка ввести тюремные сроки за работу с данными из госреестров происходит на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов в стране. Мошеннические хроники последних дней на Украине – в материале Захара Виноградова Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, рада, верховная рада, украина.ру, коррупция
Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, Украина.ру, коррупция
Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
19:29 27.10.2026 (обновлено: 19:30 27.10.2026)
На рассмотрение в Верховную раду вернули скандальный законопроект №10242, который фактически ставит крест на независимых антикоррупционных расследованиях. Если документ примут, за публикацию данных из государственных реестров журналистам будет грозить уголовный срок — до пяти лет тюрьмы
Согласно тексту инициативы, за "несанкционированное обнародование информации" из госреестров правоохранители получат право легализовать слежку за журналистами, прослушивать их разговоры, ставить на прослушку их источники и информаторов внутри госструктур и открывать уголовные дела на тех, кто находит схемы хищений в закрытых базах данных.
Это уже вторая попытка продавить документ. В декабре 2024 года нардепы не поддержали эту инициативу. Однако теперь, спустя почти два года, лоббисты законопроекта планируют вынести его на голосование снова.
Попытка ввести тюремные сроки за работу с данными из госреестров происходит на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов в стране. Мошеннические хроники последних дней на Украине – в материале Захара Виноградова Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
на сайте Украина.ру.