https://ukraina.ru/20261027/dogovoritsya-vozmozhno-esli-ssha-pozhertvuyut-evropoy-vsled-za-ukrainoy--ischenko-o-peregovorakh-1084099178.html

Договориться возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной — Ищенко о переговорах

Договориться возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной — Ищенко о переговорах - 27.10.2026 Украина.ру

Договориться возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной — Ищенко о переговорах

Потенциал для "новой Ялты" есть: договориться на троих можно, если США пожертвуют Европой как Украиной. Но такие договорённости вряд ли будут радикальными и проживут больше двух-трёх лет — хотя для завершения кризиса на Украине этого должно хватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-27T18:30

2026-10-27T18:30

2026-10-27T18:30

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Ранее Кремль подтвердил принципиальную готовность к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина "на полях" саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, все лидеры подтвердили готовность, однако для проведения переговоров необходимо точное согласование графиков. На вопрос, чего ждать от возможной встречи трех лидеров, эксперт ответил, что определённый потенциал у неё есть, но масштаб договорённостей будет ограниченным."Хотя потенциал для новой Ялты есть. Договориться на троих возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной", — заявил Ищенко.Однако, по его словам, встаёт вопрос, устроит ли такой формат самих американцев. "Но устроит ли этот формат Штаты, которые совсем недавно боролись за гегемонию? И внутри страны большинство избирателей поддерживает борцов за гегемонию", — пояснил эксперт.Не случайно, отметил политолог, Трамп уделяет меньше внимания реформам, обещанным ещё в 2016 году, и больше — подчёркиванию роли США и их силовых возможностей в мире."Поэтому вряд ли договоренности, которых удастся достичь будут слишком радикальными, и вряд ли они проживут больше двух-трех лет. Для того, чтобы спокойно завершить украинский кризис, нам этого должно хватить. Но переговоры могут закончиться и ничем", — отметил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.

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