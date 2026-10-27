https://ukraina.ru/20261027/reuters-ispravilsya-studencheskiy-spisok-ne-obeschal-ostanovit-eksport-oruzhiya-1084110532.html

Reuters исправился: "Студенческий список" не обещал остановить экспорт оружия

Reuters исправился: "Студенческий список" не обещал остановить экспорт оружия - 27.10.2026 Украина.ру

Reuters исправился: "Студенческий список" не обещал остановить экспорт оружия

Информационное агентство Reuters было вынужденно признать свою ошибку и внести правки в громкую новость

2026-10-27T18:27

2026-10-27T18:27

2026-10-27T18:27

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Ранее СМИ сообщило, что победивший на выборах в Сербии "Студенческий список" якобы намерен остановить экспорт оружия в страны, передающие его Украине. Однако представители движения эту информацию опровергли.Как уточняется в исправленной версии материала, представители движения не сообщали, прекратит ли будущее правительство экспорт вооружений. При этом в новости сохранилась главная политическая линия Белграда — "Студенческий список" не намерен присоединяться к санкциям ЕС против России.Бакич также подчеркнул, что энергетическая зависимость страны от Москвы — это не геополитический союз, а "острая экономическая зависимость", от которой Белград не может отказаться под давлением Еврокомиссии.Заявления студентов прозвучали на фоне оглушительной победы в 52,65% голосов на внеочередных парламентских выборах 25 октября. Блок экс-президента Александра Вучича "Объединенная Сербия" набрал 39,22%. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, белград, александр вучич, reuters, ес, еврокомиссия