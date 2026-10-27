Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября - 27.10.2026 Украина.ру
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Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября
Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября - 27.10.2026 Украина.ру
Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября
Копенгаген в ярости от самовольного диалога представителей Норвегии и Финляндии с Москвой
2026-10-27T18:00
2026-10-27T18:01
норвегия
москва
ивано-франковск
владимир путин
александр стубб
владимир зеленский
ес
нато
эксклюзив
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично раскритиковала президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре за несогласованный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Я, честно говоря, не знаю, чего две эти страны рассчитывают добиться этим. Мы и раньше недвусмысленно подчёркивали со стороны остальных европейских стран, что, когда другие действуют в одиночку и, например, едут в Москву, европейцам важно сохранять единство", — заявила датский премьер в интервью телеканалу TV2.По словам Фредериксен, многие в Европе годами "отстаивали единство", и европейцам следует проявлять "крайнюю осторожность", прежде чем разговаривать с Москвой.В канцелярии финского президента поспешили оправдаться, заявив, что Стубб и Стёре в разговоре с Путиным представляли исключительно свои страны, а не всю Европу. Беседа прошла по их собственной инициативе и была напрямую связана с подготовкой к предстоящим мирным переговорам по Украине в Абу-Даби.Чтобы сгладить углы и успокоить европейских партнеров, сразу после диалога с Владимиром Путиным финский и норвежский лидеры позвонили Зеленскому. Однако этот жест не отменил главного: в дипломатической системе ЕС наметился серьезный раскол.В ответ на претензии Фредериксен премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что союзники и партнеры страны были заранее проинформированы о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным.По словам Стёре, за последние четыре года у Евросоюза не сформировалось единого подхода по всем вопросам, поэтому Норвегия в данном случае действовала исходя из собственных национальных интересов.Премьер напомнил, что Норвегия имеет общую границу с Россией и обширную морскую территорию. В этих условиях, отметил он, Осло заинтересован в поддержании стабильных и добрососедских отношений, которые имеют значение для безопасности страны.Изначально на телефонный разговор планировали выделить около 20 минут. Однако беседа продолжалась примерно полтора часа и, по оценке Стёре, носила профессиональный характер.По ее окончании пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент в беседе со Стуббом и Стёре подчеркнул, что для мира в Украине нужно учитывать интересы РФ."Достижение справедливого долгосрочного мира возможно лишь при условии полного и безусловного учета законных интересов Российской Федерации. В то же время было обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая приводит к затягиванию боевых действий", - говорится в сообщении."Уходите, предупредите других": польские военные пугают туристов потерявшимся беспилотникомВоенная жандармерия Польши обратилась к гражданам с экстренным предупреждением: во время испытаний на полигоне в Устке военные потеряли беспилотник. Аппарат рухнул в Балтийское море примерно в шести километрах от берега, и теперь службы опасаются, что морские течения вынесут его прямо на пляжи."Уходите, предупредите других", — призывают военные. Жителей и гостей побережья настоятельно просят не прикасаться к устройству, если его вынесет на сушу.Стоит отметить, что падение дрона в этом районе — не случайность. Польша активно разрабатывает собственные ударные беспилотники. Первые масштабные полевые испытания этих аппаратов как раз запланированы на военном полигоне в Устке. Судя по всему, один из тестовых образцов не справился с управлением и "ушел".Украинцы штурмуют Ивано-Франковск, на одну квартиру — до 60 претендентовРынок аренды недвижимости в Западной Украине переживает аномальный ажиотаж. Пока центральные и восточные регионы страны готовятся к сложному отопительному сезону, украинцы массово пакуют чемоданы, чтобы "перезимовать" в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.По информации украинских СМИ, спрос на жилье в этих регионах взлетел до небес, спровоцировав неконтролируемый рост цен. Так, в Черновицкой области (Буковина) спрос на аренду вырос на 163%, в Закарпатской области — на 110%, в Ивано-Франковской области — на 105%.Ситуацию в областном центре Прикарпатья риелторы называют критической. На одну свободную квартиру в Ивано-Франковске сегодня претендуют до 60 человек. В соседнем Ужгороде ситуация еще острее — свободных квартир там практически не осталось.Владельцы жилья, пользуясь моментом, диктуют свои условия. На фоне проблем с электроэнергией, теплом и водоснабжением в других частях страны, ценники на Западе переписываются практически ежедневно. Стоимость аренды в крупных городах региона — Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий — за последний год уже подскочила на 25–60%.
https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html
https://ukraina.ru/20261027/predateli-ukrainy-rakety-flamingo--feyk-a-ballistiki-u-vsu-ne-budet-nikogda-1084102674.html
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Яна Карцева
Яна Карцева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
норвегия, москва, ивано-франковск, владимир путин, александр стубб, владимир зеленский, ес, нато, эксклюзив
Норвегия, Москва, Ивано-Франковск, Владимир Путин, Александр Стубб, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Эксклюзив

Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября

18:00 27.10.2026 (обновлено: 18:01 27.10.2026)
 
© ctd.com.ua, Olexander Ilchenko / Перейти в фотобанкИвано-Франковск
Ивано-Франковск
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Яна Карцева
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Копенгаген в ярости от самовольного диалога представителей Норвегии и Финляндии с Москвой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично раскритиковала президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре за несогласованный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я, честно говоря, не знаю, чего две эти страны рассчитывают добиться этим. Мы и раньше недвусмысленно подчёркивали со стороны остальных европейских стран, что, когда другие действуют в одиночку и, например, едут в Москву, европейцам важно сохранять единство", — заявила датский премьер в интервью телеканалу TV2.
По словам Фредериксен, многие в Европе годами "отстаивали единство", и европейцам следует проявлять "крайнюю осторожность", прежде чем разговаривать с Москвой.
В канцелярии финского президента поспешили оправдаться, заявив, что Стубб и Стёре в разговоре с Путиным представляли исключительно свои страны, а не всю Европу. Беседа прошла по их собственной инициативе и была напрямую связана с подготовкой к предстоящим мирным переговорам по Украине в Абу-Даби.
Чтобы сгладить углы и успокоить европейских партнеров, сразу после диалога с Владимиром Путиным финский и норвежский лидеры позвонили Зеленскому. Однако этот жест не отменил главного: в дипломатической системе ЕС наметился серьезный раскол.

В ответ на претензии Фредериксен премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что союзники и партнеры страны были заранее проинформированы о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
16:06
Соблазн и шантаж из Киева. Зеленский готовит два удара Украиной по Европе Чтобы понимать, как неонацистская Украина Владимира Зеленского на самом деле готовится к миру, нужно помнить, что 26 октября глава режима подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 29 января
По словам Стёре, за последние четыре года у Евросоюза не сформировалось единого подхода по всем вопросам, поэтому Норвегия в данном случае действовала исходя из собственных национальных интересов.
Премьер напомнил, что Норвегия имеет общую границу с Россией и обширную морскую территорию. В этих условиях, отметил он, Осло заинтересован в поддержании стабильных и добрососедских отношений, которые имеют значение для безопасности страны.
Изначально на телефонный разговор планировали выделить около 20 минут. Однако беседа продолжалась примерно полтора часа и, по оценке Стёре, носила профессиональный характер.

По ее окончании пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент в беседе со Стуббом и Стёре подчеркнул, что для мира в Украине нужно учитывать интересы РФ.
"Достижение справедливого долгосрочного мира возможно лишь при условии полного и безусловного учета законных интересов Российской Федерации. В то же время было обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая приводит к затягиванию боевых действий", - говорится в сообщении.

"Уходите, предупредите других": польские военные пугают туристов потерявшимся беспилотником
Военная жандармерия Польши обратилась к гражданам с экстренным предупреждением: во время испытаний на полигоне в Устке военные потеряли беспилотник. Аппарат рухнул в Балтийское море примерно в шести километрах от берега, и теперь службы опасаются, что морские течения вынесут его прямо на пляжи.
"Уходите, предупредите других", — призывают военные.

Жителей и гостей побережья настоятельно просят не прикасаться к устройству, если его вынесет на сушу.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
16:31
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Стоит отметить, что падение дрона в этом районе — не случайность. Польша активно разрабатывает собственные ударные беспилотники. Первые масштабные полевые испытания этих аппаратов как раз запланированы на военном полигоне в Устке. Судя по всему, один из тестовых образцов не справился с управлением и "ушел".

Украинцы штурмуют Ивано-Франковск, на одну квартиру — до 60 претендентов
Рынок аренды недвижимости в Западной Украине переживает аномальный ажиотаж. Пока центральные и восточные регионы страны готовятся к сложному отопительному сезону, украинцы массово пакуют чемоданы, чтобы "перезимовать" в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
По информации украинских СМИ, спрос на жилье в этих регионах взлетел до небес, спровоцировав неконтролируемый рост цен. Так, в Черновицкой области (Буковина) спрос на аренду вырос на 163%, в Закарпатской области — на 110%, в Ивано-Франковской области — на 105%.
Ситуацию в областном центре Прикарпатья риелторы называют критической. На одну свободную квартиру в Ивано-Франковске сегодня претендуют до 60 человек. В соседнем Ужгороде ситуация еще острее — свободных квартир там практически не осталось.
Владельцы жилья, пользуясь моментом, диктуют свои условия. На фоне проблем с электроэнергией, теплом и водоснабжением в других частях страны, ценники на Западе переписываются практически ежедневно. Стоимость аренды в крупных городах региона — Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий — за последний год уже подскочила на 25–60%.
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