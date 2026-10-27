https://ukraina.ru/20261027/vzryv-bespilotnika-v-litve-provokatsiya-ili-sluchaynost-ischenko-raskryl-detali-1084105886.html

Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали

Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали - 27.10.2026 Украина.ру

Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали

Взрыв беспилотника в Литве — это либо неудачная провокация, либо случайность: хотя Украина заявляла о дронах, летящих на 3000 километров, даже для них это далековато. При этом поляки уже пытались скрывать дроны, прилетавшие с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-27T19:30

2026-10-27T19:30

2026-10-27T19:30

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На днях премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины разъяснений из-за беспилотника, который взорвался на территории Литвы. По его словам, Варшава не разрешает проводить операции на своей территории или над ней без согласия польского государства.Отвечая на вопрос, чем закончится история с дроном в Литве и требованиями Туска, эксперт назвал две версии — провокация или случайность — и указал на практику Варшавы.По его словам, здесь могут быть две версии. Это может быть либо неудачная провокация, либо случайность в рамках взаимоотношений между Украиной, Польшей и Литвой, пояснил эксперт.Поляки уже пытались скрывать беспилотники, которые залетали в Польшу со стороны Украины, и называть их российскими, подчеркнул он."Правительство Туска пытается сохранить с Украиной рабочие отношения вопреки работе польского президента и вопреки пожеланиям польского общества", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему международных отношений: "Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм" на сайте Украина.ру.

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