Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали - 27.10.2026 Украина.ру
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Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали
Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали - 27.10.2026 Украина.ру
Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали
Взрыв беспилотника в Литве — это либо неудачная провокация, либо случайность: хотя Украина заявляла о дронах, летящих на 3000 километров, даже для них это далековато. При этом поляки уже пытались скрывать дроны, прилетавшие с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-27T19:30
2026-10-27T19:30
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прибалтика
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На днях премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины разъяснений из-за беспилотника, который взорвался на территории Литвы. По его словам, Варшава не разрешает проводить операции на своей территории или над ней без согласия польского государства.Отвечая на вопрос, чем закончится история с дроном в Литве и требованиями Туска, эксперт назвал две версии — провокация или случайность — и указал на практику Варшавы.По его словам, здесь могут быть две версии. Это может быть либо неудачная провокация, либо случайность в рамках взаимоотношений между Украиной, Польшей и Литвой, пояснил эксперт.Поляки уже пытались скрывать беспилотники, которые залетали в Польшу со стороны Украины, и называть их российскими, подчеркнул он."Правительство Туска пытается сохранить с Украиной рабочие отношения вопреки работе польского президента и вопреки пожеланиям польского общества", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему международных отношений: "Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, литва, польша, ростислав ищенко, украина.ру, бпла, беспилотники, прибалтика, туск дональд, дзен, дзен сво, украина.ру дзен, провокация, весь ищенко, новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, главные новости, главное
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Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали

19:30 27.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Взрыв беспилотника в Литве — это либо неудачная провокация, либо случайность: хотя Украина заявляла о дронах, летящих на 3000 километров, даже для них это далековато. При этом поляки уже пытались скрывать дроны, прилетавшие с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины разъяснений из-за беспилотника, который взорвался на территории Литвы. По его словам, Варшава не разрешает проводить операции на своей территории или над ней без согласия польского государства.
Отвечая на вопрос, чем закончится история с дроном в Литве и требованиями Туска, эксперт назвал две версии — провокация или случайность — и указал на практику Варшавы.
"Запускать дрон через Польшу, Литву и всю Прибалтику, наверное, можно, тем более, что Украина заявляла, что у неё есть дроны, которые летят на 3000 километров. Но даже это далековато", — заявил Ищенко.
По его словам, здесь могут быть две версии. Это может быть либо неудачная провокация, либо случайность в рамках взаимоотношений между Украиной, Польшей и Литвой, пояснил эксперт.
Поляки уже пытались скрывать беспилотники, которые залетали в Польшу со стороны Украины, и называть их российскими, подчеркнул он.
"Правительство Туска пытается сохранить с Украиной рабочие отношения вопреки работе польского президента и вопреки пожеланиям польского общества", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему международных отношений: "Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм" на сайте Украина.ру.
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