В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/v-evrosoyuze-ispugalis-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-so-starlink--bloomberg-1084114240.html
В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg
В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg - 28.10.2026 Украина.ру
В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg
После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 28 октября пишет Bloomberg
2026-10-28T03:52
2026-10-28T03:52
новости
украина.ру
ес
евросоюз
брюссель
илон маск
starlink
технологии
космос
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/09/1043415194_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_94bb1fdbf691e9218e24c2cebb1754e2.jpg
По данным агентства, на саммите ЕС 15–16 октября лидеры объединения вновь подняли вопрос об укреплении обороноспособности, развитии собственных технологий и поиске альтернатив американским поставщикам."Европейские чиновники активизировали дискуссии о том, как снизить зависимость от США и американских оборонных подрядчиков, на фоне недавних взаимных обвинений, возникших в связи с ограничениями на использование системы Starlink на Украине", — говорится в публикации.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюзу пока попросту нечем заменить Starlink. Брюссель рассматривает развитие собственной спутниковой инфраструктуры, однако на создание полноценной альтернативы Европе потребуются годы, так как она сильно зависит от Вашингтона в сфере этих технологий.Поэтому, отмечает агентство, обсуждается возможность использования существующих государственных систем связи до тех пор, пока не будет развёрнута европейская спутниковая сеть.Американский предприниматель Илон Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html
брюссель
европа
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/09/1043415194_1:0:721:540_1920x0_80_0_0_849043dabcb61ca963784fdacecc438c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, ес, евросоюз, брюссель, илон маск, starlink, технологии, космос, впк, европа, спутник, сша, bloomberg, каллас кая, украина, вооруженные силы украины, всу, военная помощь украине
Новости, Украина.ру, ЕС, Евросоюз, Брюссель, Илон Маск, Starlink, технологии, космос, ВПК, Европа, спутник, США, bloomberg, Каллас Кая, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь Украине

В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg

03:52 28.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
Читать в
ДзенTelegram
После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 28 октября пишет Bloomberg
По данным агентства, на саммите ЕС 15–16 октября лидеры объединения вновь подняли вопрос об укреплении обороноспособности, развитии собственных технологий и поиске альтернатив американским поставщикам.
"Европейские чиновники активизировали дискуссии о том, как снизить зависимость от США и американских оборонных подрядчиков, на фоне недавних взаимных обвинений, возникших в связи с ограничениями на использование системы Starlink на Украине", — говорится в публикации.
При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюзу пока попросту нечем заменить Starlink. Брюссель рассматривает развитие собственной спутниковой инфраструктуры, однако на создание полноценной альтернативы Европе потребуются годы, так как она сильно зависит от Вашингтона в сфере этих технологий.
Поэтому, отмечает агентство, обсуждается возможность использования существующих государственных систем связи до тех пор, пока не будет развёрнута европейская спутниковая сеть.
Американский предприниматель Илон Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 18:30
"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для УкраиныСкандал вокруг отключения Starlink и Starshield для Украины может серьёзно потрясти основы администрации США. И первой жертвой здесь может стать министр обороны США Питер Хегсет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руЕСЕвросоюзБрюссельИлон МаскStarlinkтехнологиикосмосВПКЕвропаспутникСШАbloombergКаллас КаяУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:52В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg
02:54Пыль в глаза? В Евросоюзе обсуждают вопрос о "бригаде" переговорщиков с Россией
02:30Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:27Силы ПВО за сутки сбили над Россией около 300 украинских дронов
00:44"Ничего не меняется": Туск оценил разговор с Путиным и назвал дату переговоров
20:44Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов
20:30"Орехов в окружении": Анпилогов о том, почему ВСУ больше нечем удерживать Запорожье
20:13Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины
20:09Режим тишины в Алёшках: Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня
19:30Взрыв беспилотника в Литве: провокация или случайность? Ищенко раскрыл детали
19:29Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции
19:11Андрей Суздальцев: Лидеры Европы засуетились, поняв, что им нет места за столом переговоров по Украине
18:49Экономь, чтобы заработать: Украина будет платить гражданам за выключенный свет
18:30Договориться возможно, если США пожертвуют Европой вслед за Украиной — Ищенко о переговорах
18:27Главные события на фронте, совместные проекты ДНР и Приморья. 27 октября 2026 года, вечерний эфир 53:48
18:27Reuters исправился: "Студенческий список" не обещал остановить экспорт оружия
18:00Жилищная лихорадка на Западной Украине, поляки потеряли дрон на Балтике. Итоги 27 октября
17:43Спонсировать Киев вечно или сохранить власть: итальянских политиков поссорила Украина
17:30Эвакуация из Алёшек может пойти через Крым — первые колонны уже 29 октября
17:16С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
Лента новостейМолния