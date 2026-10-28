https://ukraina.ru/20261028/v-evrosoyuze-ispugalis-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-so-starlink--bloomberg-1084114240.html

В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg

В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg - 28.10.2026 Украина.ру

В Евросоюзе испугались повторения украинского сценария со Starlink — Bloomberg

После ограничений работы спутниковой связи Starlink на Украине европейские чиновники начали активнее обсуждать меры по уменьшению зависимости от технологий США и американских военных компаний. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 28 октября пишет Bloomberg

2026-10-28T03:52

2026-10-28T03:52

2026-10-28T03:52

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По данным агентства, на саммите ЕС 15–16 октября лидеры объединения вновь подняли вопрос об укреплении обороноспособности, развитии собственных технологий и поиске альтернатив американским поставщикам."Европейские чиновники активизировали дискуссии о том, как снизить зависимость от США и американских оборонных подрядчиков, на фоне недавних взаимных обвинений, возникших в связи с ограничениями на использование системы Starlink на Украине", — говорится в публикации.При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюзу пока попросту нечем заменить Starlink. Брюссель рассматривает развитие собственной спутниковой инфраструктуры, однако на создание полноценной альтернативы Европе потребуются годы, так как она сильно зависит от Вашингтона в сфере этих технологий.Поэтому, отмечает агентство, обсуждается возможность использования существующих государственных систем связи до тех пор, пока не будет развёрнута европейская спутниковая сеть.Американский предприниматель Илон Маск ранее обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html

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