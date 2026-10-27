С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян - 27.10.2026 Украина.ру
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С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян - 27.10.2026 Украина.ру
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования... Украина.ру, 27.10.2026
2026-10-27T17:16
2026-10-27T17:16
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россия
европа
рафаэль ордуханян
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
генпрокуратура
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования конфликтов, а кому не место за столом переговоров, а также рассказал о кровавой провокации, которую задумали Зеленский и его хозяева из Европы:00:46 – Будет ли результат от разных форматов встреч по Украине?03:46 – Зачем Маск давит на Зеленского?05:33 – Риски эвакуационной кампании в Алёшках;07:50 – Учения "Коалиции желающих" в Польше;11:21 – Можно ли делать бизнес с США?13:32 – Поможет ли Трампу тема Украины на выборах?*Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight
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видео, украина, россия, европа, рафаэль ордуханян, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, генпрокуратура, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Рафаэль Ордуханян, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, генпрокуратура

С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян

17:16 27.10.2026
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования конфликтов, а кому не место за столом переговоров, а также рассказал о кровавой провокации, которую задумали Зеленский и его хозяева из Европы:

00:46 – Будет ли результат от разных форматов встреч по Украине?
03:46 – Зачем Маск давит на Зеленского?
05:33 – Риски эвакуационной кампании в Алёшках;
07:50 – Учения "Коалиции желающих" в Польше;
11:21 – Можно ли делать бизнес с США?
13:32 – Поможет ли Трампу тема Украины на выборах?

*Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight
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ВидеоУкраинаРоссияЕвропаРафаэль ОрдуханянВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.ругенпрокуратура
 
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