https://ukraina.ru/20261027/s-kem-rossiya-mozhet-dogovoritsya-po-ukraine-i-gde-zelenskiy-gotovit-krovavuyu-provokatsiyu--ordukhanyan-1084107726.html

С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян

С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян - 27.10.2026 Украина.ру

С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования... Украина.ру, 27.10.2026

2026-10-27T17:16

2026-10-27T17:16

2026-10-27T17:16

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дональд трамп

украина.ру

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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования конфликтов, а кому не место за столом переговоров, а также рассказал о кровавой провокации, которую задумали Зеленский и его хозяева из Европы:00:46 – Будет ли результат от разных форматов встреч по Украине?03:46 – Зачем Маск давит на Зеленского?05:33 – Риски эвакуационной кампании в Алёшках;07:50 – Учения "Коалиции желающих" в Польше;11:21 – Можно ли делать бизнес с США?13:32 – Поможет ли Трампу тема Украины на выборах?*Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight

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