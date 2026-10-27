https://ukraina.ru/20261027/s-kem-rossiya-mozhet-dogovoritsya-po-ukraine-i-gde-zelenskiy-gotovit-krovavuyu-provokatsiyu--ordukhanyan-1084107726.html
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян - 27.10.2026 Украина.ру
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования... Украина.ру, 27.10.2026
2026-10-27T17:16
2026-10-27T17:16
2026-10-27T17:16
видео
украина
россия
европа
рафаэль ордуханян
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
генпрокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084107630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45a3064ad9ef367a49a12bf1ec4943a9.png
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования конфликтов, а кому не место за столом переговоров, а также рассказал о кровавой провокации, которую задумали Зеленский и его хозяева из Европы:00:46 – Будет ли результат от разных форматов встреч по Украине?03:46 – Зачем Маск давит на Зеленского?05:33 – Риски эвакуационной кампании в Алёшках;07:50 – Учения "Коалиции желающих" в Польше;11:21 – Можно ли делать бизнес с США?13:32 – Поможет ли Трампу тема Украины на выборах?*Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084107630_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c44619947fc9ba647c3910697bddc04a.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, европа, рафаэль ордуханян, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, генпрокуратура, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Рафаэль Ордуханян, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, генпрокуратура
С кем Россия может договориться по Украине и где Зеленский готовит кровавую провокацию – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, какие форматы встреч лидеров государств могут быть эффективными для урегулирования конфликтов, а кому не место за столом переговоров, а также рассказал о кровавой провокации, которую задумали Зеленский и его хозяева из Европы:
00:46 – Будет ли результат от разных форматов встреч по Украине?
03:46 – Зачем Маск давит на Зеленского?
05:33 – Риски эвакуационной кампании в Алёшках;
07:50 – Учения "Коалиции желающих" в Польше;
11:21 – Можно ли делать бизнес с США?
13:32 – Поможет ли Трампу тема Украины на выборах?
*Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру пособником нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна: https://t.me/AmericaLight