https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html

Соблазн и шантаж из Киева. Зеленский готовит два удара Украиной по Европе

Соблазн и шантаж из Киева. Зеленский готовит два удара Украиной по Европе - 27.10.2026 Украина.ру

Соблазн и шантаж из Киева. Зеленский готовит два удара Украиной по Европе

Чтобы понимать, как неонацистская Украина Владимира Зеленского на самом деле готовится к миру, нужно помнить, что 26 октября глава режима подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 29 января

2026-10-27T16:06

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То есть одной рукой держим микрофон, в который вещаем о желании мира, а другой подписываем законы об обеспечении войны украинским пушечным мясом. Красиво и красноречиво.Вторым шагом по пополнению ВСУ расходным материалом вполне может стать т.н. реформа мобилизации, о которой в тот же день рассказал премьер Сергей Корецкий. По Корецкому, до 1 декабря правительство должно разработать схему, как переложить проблему пополнения армии мобилизованными с нынешних опостылевших всем ТЦК на директоров предприятий всех форм собственности, которые забронировали для своих нужд мужиков, способных как работать, так и воевать.Корецкий тупо и просто назвал идею "прогнозируемой мобилизацией". И предлагает всем директорам разрешить бронировать сотрудников, если взамен они сами будут регулярно отправлять часть из них в армию. "Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах", — мечтательно заявил Корецкий. Явно не слыша зубовный скрежет работников ТЦК, у которых таким образом отбирают смысл их коррупционной безбедной жизни.Да, если удастся провернуть такую идею, то с ТЦК спадет ярмо и клеймо людоловов, могилизирующих сограждан жестоко и зверски безжалостно. Но, с другой стороны, у них автоматически пропадет средство нехилого заработка, составляющего миллиарды долларов. За возможность избежать мобилизации, уклониться от врачебной комиссии, не явиться в военкомат, скрыться от повестки и т.д. работники ТЦК получали взятки в огромных суммах. Если же сработает схема Корецкого, то теперь коррупционная составляющая пополнения ВСУ перейдет к директорам предприятий. А там есть где разгуляться. По данным СМИ, на Украине от мобилизации забронированы около 1,5 млн человек. И это людей больше, чем служит в ВСУ и погибает за интересы Запада на фронтах СВО. Непорядок, как вы понимаете: за что стоял Майдан, а Виктория Нуланд подкармливала печеньками?..Вот Корецкий как бы искренне уверен, что многие предприятия получают слишком много отсрочек, хотя не играют важной роли в обеспечении обороны страны. И потому хочет обсудить с директорами и предпринимателями, как исправить такую "несправедливость": сократить число забронированных, ужесточить наказание за уклонение от службы и т.д. и т.п. Даже для энергетических и оборонных предприятий власти хотят сократить максимальную долю забронированных сотрудников со 100 до 95%. Все должны воевать и погибать, иначе же денег не дадут…И постепенно становится понятно, на что рассчитывают Зеленский и его клика. Они пытаются то ли соблазнить, то ли шантажировать Европу, чтобы та дала деньги на содержание ВСУ. А то и вообще грамотно сочетать соблазн с шантажом. Играя, разумеется, на нынешней европейской безысходности и безнадеге, вызванных политической импотентностью властей и отсутствием утешительных программ и, следовательно, перспектив.Европа сегодня все больше и больше погружается в народные бунты, которые во Франции и Бельгии, в Испании и Португалии, в Греции и Италии и даже в Албании отрицают проводимую политику, а также методы и принципы управления государством и обществом. Это – отрицание народами того, что уже надоело и не дает им жить.Сегодня это уже больше, чем кризис. Многие называют эти события революцией. Некоторые специалисты вообще уже говорят о феномене самостоятельной и стихийной политизации народа снизу, что ведет к возникновению движений, которые и сносят власть. Где законно – как в Сербии на выборах, которые так удачно подвернулись по случаю. Где незаконно, если не удастся протянуть несколько месяцев до выборов (как во Франции, Испании или Греции).В современной Европе осталось еще взорваться бунтами Германии и Британии, и на континенте воцарится война всех против всех в большинстве стран. И что с этим делать, не знает никто. Пока вся надежда на силовиков и армию, которые еще сдерживают народный гнев. Но до всеобщей махновщины по Европе остается не так уж и много…И в этой ситуации Зеленский вольно или невольно предлагает два орудия то ли помощи, то ли шантажа. По принципу "или вы, европейцы, мне помогаете, или я ни за что не ручаюсь, а то и вообще натравлю на вас рассерженных украинцев, которым терять станет нечего".Первое – это, конечно же, армия, для пополнения которой и предпринимаются действенные шаги. Параметры ВСУ Зеленский уже обозначил 26 октября в интервью ТСН. Он так и сказал: "Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тыс. человек. Если мы в НАТО – количество может быть 800 тыс. и меньше".Смысл шантажа понятен: или вы принимаете меня в НАТО, обеспечивая таким образом гарантиями безопасности от нападок России, и тогда я могу пересмотреть количественные параметры армии, или же я воюю сам, но тогда вы должны дать мне денег на самую крупную армию в Европе.Если же не получается ни то ни другое, то укро-армию численностью 800 тыс. человек можно пригласить в Европу в качестве наемников-ландскнехтов, чтобы она утихомирила европейские бунты. Украинским воякам из карательных батальонов и заградительных отрядов неонацистов вряд ли будет жалко парижских или мадридских студентов – они, если что, всех без колебания и за хорошую зарплату уложат под греческую смоковницу, как перезревший инжир…Или же после поражения в СВО (что, в конце концов, практически неизбежно) эта армия двинется в Европу сама. За работой и пропитанием. Ибо Украина после подписания мирного договора и поражения будет находиться в таком состоянии, что не сможет переварить, устроить, дать работу и заработок, кров и домашний уют такой прорве народа в военной форме, привыкшего решать свои проблемы силой оружия и более-менее умеющего это делать.Это, кстати, всеобщая проблема – что делать с демобилизованными после окончания войны. Но если страна на подъеме, то она более-менее спокойно интегрирует бывших солдат в мирную жизнь. И другое дело – нынешняя Украина: без индустрии, с разрушенными финансами и социалкой, без медицины, образования, культуры. Сантехник, взявший в руки автомат, вряд ли вернется к работе с вантузом. Особенно когда ему этот вантуз и не предложат…А какое количество оружия хлынет в Европу и пополнит там арсеналы организованных давно и вновь возникших преступных группировок! Многие прогнозируют, что пресловутая "русская мафия" и прочие евроселебрити-мафиози померкнут перед украинцами, в таком количестве добывающими место под евросолнцем.А вот Зеленский это знает и на это вполне может рассчитывать, разговаривая с европейцами. По его словам, конкретные условия поддержки ВСУ он готов обсуждать с НАТО.Второе – это шантаж европейцев беженцами. Еще 16 октября сего года на саммите ЕС Зеленский фактически открыто пригрозил Европе миллионами беженцев в случае поражения Украины в СВО без европейской помощи. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил: "А что будет, если мы падем? Сколько тогда? Не знаю. В Европу приедут 20 млн украинцев. …Для меня это совершенно очевидно".И что самое интересное: ранее такой поток беженцев с Украины допустили и сами брюссельские аналитики, признавая, что беженцы осложнят работу систем здравоохранения и социальных служб стран Европы, а также обострят политическую напряженность. Дестабилизация же Европы скажется и на НАТО, и на США, и на американской торговле и военных обязательствах.Аналогичные оценки 20-миллионного притока в Европу украинских беженцев в случае краха Украины 28 сентября со ссылкой на прогноз брюссельского аналитического центра "Друзья Европы" предлагал и журнал Forbes, уточнив, что такой поворот является "худшим сценарием". Журнал написал: "Даже часть из этих 20 млн ляжет тяжким бременем на жилищный фонд, школы, системы здравоохранения, социальные службы и государственные бюджеты по всей Европе. Это обострит политическую напряженность в Европейском союзе, где иммиграция и без того вызывает острые споры".Зеленский же и это знает и потому пугает эмиграцией, невзирая на планы и усилия европейцев хоть как-то обуздать потоки беженцев на континент.И речи Зеленского действительно уже похожи на шантаж, который падает на хорошо унавоженную почву. Как известно, по данным ООН, за время конфликта Украину покинули около 6,8 млн человек. Центр экономической стратегии Украины в феврале приводил данные о 5,6 млн беженцев. По данным же Евростата, на конец июня под временной защитой ЕС находились 4,41 млн украинцев (в Германии — 1,29 млн человек, в Польше — 961,2 тыс. и в Чехии — 390,8 тыс.).И плюс к ним – еще 20 млн. Согласитесь, более чем солидный приварок, способный вогнать в ступор кого угодно. И Еврокомиссия уже обсуждает постепенный переход от временной защиты людей к другим основаниям пребывания, включая трудоустройство, либо содействие добровольному возвращению домой, на Украину. И в Польше ограничили социальные льготы украинцам, в Ирландии, Венгрии и Словакии — возможности бесплатного проживания, в некоторых других странах – прочие отдельные программы поддержки украинских беженцев.И Зеленский говорит о ВСУ в Европе. Более того, заявляет, что определять количество военнослужащих Киев должен и будет самостоятельно: 800 тыс., так 800 тыс.А клевреты Зеленского ищут пути, чтобы численность солдат не падала. Депутат Рады Руслан Горбенко из партии "Слуга народа" скептически отнесся к отмене бронирования ради новых солдат ВСУ. По его мнению, из каждых 100 несчастных, потерявших бронь, в ВСУ пойдут лишь 5–10 человек.И потому Горбенко предлагает мобилизовать бывших сотрудников правоохранительных органов, которые вышли на пенсию, но еще не достигли предельного возраста для службы. "У нас 130 тысяч пенсионеров от 40 до 60 лет, умеющих обращаться с оружием, а ТЦК их не видит", — убеждает всех депутат со знанием дела.Эти люди действительно готовы – стрелять они умеют. А куда, как случай подскажет…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20261026/voyna-pod-prikrytiem-zapad-odurmanivaet-rossiyu-tumanom-lzhi-1084073175.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, украина, владимир зеленский, сергей корецкий, весь скачко, европа