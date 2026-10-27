https://ukraina.ru/20261027/andrey-suzdaltsev-lidery-evropy-zasuetilis-ponyav-chto-im-net-mesta-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-1084111299.html

Андрей Суздальцев: Лидеры Европы засуетились, поняв, что им нет места за столом переговоров по Украине

Андрей Суздальцев: Лидеры Европы засуетились, поняв, что им нет места за столом переговоров по Украине - 27.10.2026 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лидеры Европы засуетились, поняв, что им нет места за столом переговоров по Украине

Европейцы сами себя ограничили в самом начале конфликта еще в 2022 году тем, что объявили, что условия для переговоров с Россией сформулирует Украина. Другой позиции у них нет, а для того, чтобы ее выработать, нужно время. Европейцы все это время с маниакальным упорством на всех встречах твердили, что Россия "агрессор" и должна капитулировать.

2026-10-27T19:11

2026-10-27T19:11

2026-10-27T19:11

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Российский лидер заявил, что конфронтационная политика стран НАТО и Евросоюза затягивает конфликт. Стороны поддержали договоренность о возобновлении трехсторонних встреч России, Украины и США в первой половине ноября.- Андрей Иванович, почему европейцы сейчас накануне саммита АТЭС ищут контактов с российским руководством?- Отсутствие европейцев за столом переговоров означает их банкротство, ликвидацию субъектности Европы. Канцлер Мерц на минувшей неделе назвал поражение Украины поражением для всех европейцев. Если Европы не будет за столом переговоров, то зачем тогда нужно было устраивать всю эту провокацию, столько лет стимулировать Украину к войне. Теперь европейцев не берут даже в переговорный процесс.Но тут европейцам благодаря Норвегии, которая не является членом ЕС, создали небольшой центр обмена мнениями в Осло. Они хотят эту площадку закрепить для будущего диалога с Россией. Но есть нюансы, которые вызвали суету в политическом поле Европы.Европейцы сами себя ограничили в самом начале конфликта еще в 2022 году тем, что объявили, что условия для переговоров с Россией сформулирует Украина. Другой позиции у них нет, а для того, чтобы ее выработать, нужно время. Европейцы с маниакальным упорством на всех встречах твердили, что Россия агрессор и должна капитулировать.Они поняли, что время уходит, и в Москве накануне появилась делегация Словакии. Словаки предлагают в качестве переговорной площадки Братиславу. При этом непонятно, представителями кого они выступают. Поэтому к телефонам кинулись лидеры Финляндии и Норвегии. Началась большая суета вокруг того, как закрепить Европу в качестве переговорщика. И тут уже не до выяснения отношений по поводу того, кто первым вскочит на подножку уходящего переговорного состава.- Что будет значить саммит АТЭС для мировой политики и конфликта на Украине? Это возрождение Анкориджа или "новая Ялта", как об этой встрече пишут западные СМИ? Оправданы ли такие ожидания, учитывая то, что у Трампа не радужные перспективы на ближайших выборах?- Саммит АТЭС сам по себе здесь не причем. В рамках этого саммита пройдет встреча России, США и Китая. Лидеры стран для этого могли использовать любой формат, даже формат ООН, но решили встретиться на ближайшем саммите. Для "Ялты" еще рановато. К Ялтинской конференции уже определился победитель. Так что это не раздел сфер влияния, такие глупости пишет мировая пресса.На саммитах после глобальной победы должна создаваться новая система международных отношений, как, например, после Потсдамской конференции.Так что встреча в Шеньчжэне это условный "Тегеран" (тегеранская конференция 1943 года). Это определение плана ремонта в международных отношениях. Отсюда и страшное волнение в остальных странах мира. Поскольку все убедились, что реальных политических субъекта на планете всего трое. Хотя к ним можно добавить еще КНДР и Иран.- Трамп начал снимать антироссийские санкции еще до начала процесса урегулирования. Это произошло из-за того, что оказался в сложном положении из-за энергетического кризиса, вызванного событиями на Ближнем Востоке накануне выборов?- Трамп исходит только из интересов США. Сейчас ему выгодно занимать позицию миротворца. Но это позиция, а не идеология. На фоне того, что творят США в отношении Ирана, все это миротворчество выглядит как издевательство.Трамп снимает те санкции, которые мешают американскому рынку. Мы пленники стереотипов. Мы привыкли считать, что Конгресс и Сенат США жестко антироссийские. Это правильно, потому что они не видят в нас равнозначного партнера, такого же сильного, как США. С нас можно снимать санкции, или вводить новые. Здесь американцы чувствуют себя правителями мира, чем надо пользоваться. На фоне выборов и высоких цен на заправках в Штаты вдруг прибывают танкеры с российским дизельным топливом. То есть поставки идут от врага. Это воспринимаются как великая уступка с точки зрения значимости американского государства. Вот такие моменты мы должны ловить. Это очень тонкая игра.Снятие американских санкций — это, конечно, очень серьезно. Но вот, как получилось с Белоруссией. США сняли санкции с "Беларуськалия", с "Белавиа", и ничего не поменялось, потому что остались еще европейские санкции.То, что американцы снимают санкции с некоторых секторов нашей экономики, это не значит, что это сделает Европа.- Тем временем на Украине Зеленский подписал указ о подготовке городов к круговой обороне. При этом недавно олигарх Коломойский* в зале суда заявил, что остановка войны не выгодна Украине, потому что Европа перестанет финансировать ее в таком объеме. То есть киевский режим и мысли не допускает о каком-либо мирном урегулировании?- У меня нет никаких иллюзий даже по поводу экспертной встречи в Дубае в формате США-Россия-Украина. Именно организацию круговой обороны городов потребовал Гитлер от вермахта в 1944 году. Это даже не военные решения, а политико-идеологические.Что касается слов Коломойского, то в украинском обществе происходит раскол. У нас даже некоторые эксперты удивляются, когда сотрудники ТЦК ловят людей, все возмущаются, но не дают вооруженный отпор, хотя оружия на Украине очень много.На самом деле, большинство населения верит в победу Украины, но в формате очень своеобразного менталитета: пусть кто-то другой сделает нам хорошо. Это старинная украинская мечта, чтобы кто-то давал деньги просто так. Европа была ошеломлена украинской псевдогосударственностью, которая стремится сесть кому-то на шею. Украинцы уверены, что в случае победы им спишут все долги и построят новое государство. На исправление такого подхода уходят сотни лет. Я, кстати, сторонник того, чтобы Украину приняли в Евросоюз. ЕС в таком случае развалится через несколько лет.- Кстати, возобновились удары по мостам в Киеве, о необходимости которых много говорили наши эксперты.- Есть несколько четких целей, достижение которых позволит нам получить победу. Если отрезать Украину от моря, сделав невозможной работу портов, перекрыть пограничные переходы, разрушить хотя бы часть мостов через Днепр это обеспечит уже 90% нашей победы. Быстрой и с минимальными потерями.С энергетикой сложнее, потому что ее быстро восстанавливают. Украина все-таки энергетически развитое государство. Но эти удары тоже дают эффект. Об этом писал не только я, но и тысячи других людей. Мы начали наносить точечные удары, которые сказываются на ситуации на Украине. И после этого на Западе засуетились по поводу перемирия, призывая остановить удары по критическим элементам транспортной и энергетической системы Украины*признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20261027/vse-delo-v-donbasse-chego-zhdat-ot-noyabrskikh-peregovorov-rossiya-ssha-ukraina--1084084904.html

https://ukraina.ru/20261026/kakuyu-krovavuyu-provokatsiyu-gotovyat-vsu-pod-prikrytiem-evakuatsii-iz-alshek-pod-khersonom--anpilogov-1084076546.html

https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, европа, сша, дональд трамп, игорь коломойский, владимир зеленский, атэс, ес, оон