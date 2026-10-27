https://ukraina.ru/20261027/rada-slomalas-skandalnyy-zakon-protiv-zhurnalistov-prozhil-vsego-neskolko-chasov-1084112834.html

Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов

Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов - 27.10.2026 Украина.ру

Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов

Законопроект №10242, который должен был поставить крест на независимых расследованиях и дать силовикам право прослушивать репортеров, после "конструктивных переговоров" снят с повестки дня Верховной рады. Документ, принятый к рассмотрению утром, был официально отозван еще до конца сессии

2026-10-27T20:44

2026-10-27T20:44

2026-10-27T20:44

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О провале инициативы сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале:"Да, сообщаю, что после конструктивных переговоров с первым заместителем фракции "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем и руководством парламента законопроект №10242 снят с рассмотрения (и завтра, и на этой неделе)".Инициатива №10242 грозила украинским журналистам тюремными сроками до 5 лет за публикацию данных из государственных реестров. В случае принятия документа правоохранители получили бы право легализовать слежку за прессой и их источниками, если те находят информацию о коррупции в закрытых базах данных.Это уже вторая попытка продавить документ — в декабре 2024 года нардепы отказались его рассматривать. Подробнее – в материале Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, рада, верховная рада, слуга народа