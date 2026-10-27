Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов - 27.10.2026 Украина.ру
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Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов
Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов - 27.10.2026 Украина.ру
Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов
Законопроект №10242, который должен был поставить крест на независимых расследованиях и дать силовикам право прослушивать репортеров, после "конструктивных переговоров" снят с повестки дня Верховной рады. Документ, принятый к рассмотрению утром, был официально отозван еще до конца сессии
2026-10-27T20:44
2026-10-27T20:44
новости
украина
ярослав железняк
рада
верховная рада
слуга народа
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О провале инициативы сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале:"Да, сообщаю, что после конструктивных переговоров с первым заместителем фракции "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем и руководством парламента законопроект №10242 снят с рассмотрения (и завтра, и на этой неделе)".Инициатива №10242 грозила украинским журналистам тюремными сроками до 5 лет за публикацию данных из государственных реестров. В случае принятия документа правоохранители получили бы право легализовать слежку за прессой и их источниками, если те находят информацию о коррупции в закрытых базах данных.Это уже вторая попытка продавить документ — в декабре 2024 года нардепы отказались его рассматривать. Подробнее – в материале Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, рада, верховная рада, слуга народа
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Рада, Верховная Рада, Слуга народа

Рада сломалась: скандальный закон против журналистов прожил всего несколько часов

20:44 27.10.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : соцсети
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Законопроект №10242, который должен был поставить крест на независимых расследованиях и дать силовикам право прослушивать репортеров, после "конструктивных переговоров" снят с повестки дня Верховной рады. Документ, принятый к рассмотрению утром, был официально отозван еще до конца сессии
О провале инициативы сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале:
"Да, сообщаю, что после конструктивных переговоров с первым заместителем фракции "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем и руководством парламента законопроект №10242 снят с рассмотрения (и завтра, и на этой неделе)".
Инициатива №10242 грозила украинским журналистам тюремными сроками до 5 лет за публикацию данных из государственных реестров. В случае принятия документа правоохранители получили бы право легализовать слежку за прессой и их источниками, если те находят информацию о коррупции в закрытых базах данных.

Это уже вторая попытка продавить документ — в декабре 2024 года нардепы отказались его рассматривать. Подробнее – в материале Пять лет за правду: в Раде снова угрожают журналистам за расследования коррупции на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякРадаВерховная РадаСлуга народа
 
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