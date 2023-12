https://ukraina.ru/20231212/1051926007.html

"У Украины был шанс, но теперь всё кончено": зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон

"У Украины был шанс, но теперь всё кончено": зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон - 12.12.2023 Украина.ру

"У Украины был шанс, но теперь всё кончено": зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон

3-й визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего - Киев рискует лишиться поддержки союзника через считанные дни

2023-12-12T12:43

2023-12-12T12:43

2023-12-12T12:43

эксклюзив

владимир зеленский

украина

сша

джо байден

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049723121_1121:262:3175:1417_1920x0_80_0_0_e1af0c4e1e2e1fafce3482efda1675dd.jpg

Пока на фронте ситуация для ВСУ складывается неблагоприятным образом, президент Украины Владимир Зеленский продолжает своё турне по американскому континенту. 11 декабря из Аргентины, куда прилетал на инаугурацию своего нового коллеги Хавьера Милея, он отправился с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джо Байдена."Третий с начала кризиса визит отражает экзистенциальную необходимость для Украины поддерживать поток оружия из США", - отмечает газета The Wall Street Journal.Как подтверждение этого тезиса - сразу по прилёту президент Украины встретился ни с кем-нибдуь, а с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединённого комитета начальников штабов Чарльзом Брауном.Для чего Зеленского вызвали в АмерикуЗеленский в ходе встреч в Вашингтоне будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины, а среди ключевых тем на переговорах будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, уточнил Офис президента Украины.В свою очередь пресс-служба Белого дома заявила, что Байден пригласил Зеленского, чтобы "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины", кроме того, главы государств обсудят неотложные потребности Украины и "жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны США в критический момент".Почему Зеленского решили пригласить в Вашингтон сейчас, изданию Politico объяснил один из сотрудников Белого дома. По его словам, в администрации давно заметили, что поддержка Киева в американском обществе растёт либо после крупных изменений на фронте, либо после каких-то значимых событий с участием украинского президента, поэтому за счёт его визита Вашингтон рассчитывает вернуть интерес к этой теме, а также оказать дополнительное давление на республиканцев, выступающих против дальнейшего выделения помощи."Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность [для Украины] выйти на первые полосы газет, напомнить о том, что именно поставлено на карту, о том, что происходит сейчас на Украине и почему это по-прежнему важно для американского народа", - сказал чиновник.Поездку в Аргентину обе администрации сочли хорошей возможностью для Зеленского посетить Соединённые Штаты.12 декабря помимо переговоров с Байденом у Зеленского запланировано выступление перед Сенатом США по приглашению лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства верхней палаты Конгресса - Чака Шумера и Митча Макконнелла. Вообще-то обращение украинского президента к американским сенаторам должно было состояться неделей ранее, 5-го числа, по видеосвязи, но в последний момент оно было отменено без объяснения причин."Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников. <…> Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся", — отмечает газета The Washington Post.Зеленский скоро услышит фразу "Денег нет, но вы держитесь!"Зеленский сообщил, что в Белом доме и Конгрессе будет говорить о "результатах, которые мы сможем достичь в будущем году с опорой на достижения этого года", и дал понять, что ВСУ понадобятся истребители, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и насыщение линии фронта комплексами ПВО.Однако украинские генералы и высокопоставленные официальные лица испытывают нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США, например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует, а власти страны не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны Вашингтона, сказали американские чиновники газете The New York Times.Белый дом со своей стороны тоже не оставляет попыток воздействовать на республиканцев. В частности оглашая остаток от ранее одобренной суммы для Украины устами директора административно-бюджетного управления администрации Шаланды Янг. В интервью телеканалу CBS 10 декабря она сказала, что у США есть примерно $1 млрд на восполнение собственных запасов после оказания помощи Киеву."Всё сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится всё сложнее? Или Конгресс примет меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников - таких как Украина? <...> Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия, боеприпасов. Это хорошо оплачиваемые американские рабочие места", - заявила чиновница, сделав акцент на том, что основная сумма, выделяемая Украине, "остаётся дома".Неделей ранее, 4 декабря, прямо в преддверии планировавшегося видеообращения Зеленского к Сенату США Янг направила членам обеих палат Конгресса письмо, в котором также предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. Вторя ей, Байден обратился к законодателям, утверждая, что, заблокировав помощь Киеву, республиканцы сделали подарок президенту РФ Владимиру Путину. Однако эти "страшилки" администрации Белого дома и его хозяина возымели обратный эффект."Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить поддержку Украины. Это очередная из целого ряда неудач для Киева", - констатирует британская газета The Guardian.Речь идёт о том, что Сенат даже вынести законопроект на голосование не смог. Среди законодателей разразился такой скандал, что выступление Зеленского, если бы оно тогда состоялось, могло только усугубить ситуацию. В связи с этим нельзя исключать, что обращение президента было отменено по инициативе американской стороны.Так или иначе уже неоднократно бывало так, что после объявления об уже практически полностью исчерпанных средствах и отсутствии источников дальнейшего финансирования Белый дом всё-таки анонсировал выделение новых пакетов помощи Украине. Так и сейчас, 11 декабря американская администрация заявила, что объявят о новой военной помощи до конца месяца.12 декабря выдастся насыщенным для украинского лидера. На этот день у него ещё запланирована встреча с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном, который категорично и однозначно заявил, что не одобрит финансирование для Киева до тех пор, пока демократы не пойдут на уступки по миграционной политике, как требуют республиканцы."Ключевым препятствием для увеличения финансирования Украины служит Палата представителей, куда Зеленского ещё не пригласили поговорить с республиканцами", - пишет The Washington Post.И Палата представителей вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года, сообщил 8 декабря источник РИА Новости в Конгрессе.Более того, в календаре нижней палаты Конгресса не значится никаких заседаний, посвящённых рассмотрению этой темы, в частности один комитет проведёт слушания о конкуренции с Китаем, другой - обсудит расследование в рамках процедуры импичмента президента Байдена, а 14 декабря Палата представителей уйдёт на рождественские каникулы, на следующий день - и Сенат, возобновится их работа только 8 и 9 января соответственно.А для того, чтобы запрос Белого дома воплотился в реальное выделение денег для Киева, требуется одобрение обеих палат Конгресса, т.е. даже если убедить Сенат удастся, а Палату представителей – нет, денег Украине не видать.Западные политики никак не могут прийти к согласию по вопросу дальнейшего финансирования Украины, что может привести к тому, что и США, и Евросоюз могут уже в ближайшие дни свернуть материальную поддержку страны, предупреждает уже Financial Times."Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как 2 его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи", - говорится в публикации.Списывают либо украинский проект, либо персонально ЗеленскогоНельзя исключать и такого варианта, что американские власти сами искусственно заводят ситуацию с финансированием Украины в тупик: ужесточить миграционную политику демократы не могут, поскольку это удар по одной из ключевых категорий их электората, и когда они оказываются перед таким выбором, очевидно, что своя рубашка ближе к телу, поэтому придётся сократить поддержку Киева, а в год президентских выборов – без вариантов.Тем более, как показал опрос Мичиганского университета для Financial Times, проведённый 5-6 декабря, слишком высокими траты США на Украину считают 48% респондентов, 27% сказали, что "сумма правильная", 11% хотели бы её увеличить. Справедливости ради стоит отметить, что аналогичные настроения царят и относительно поддержки Израиля – чрезмерным его спонсирование расценивают 40%. Если рассматривать в разрезе партийной принадлежности, то наибольшее количество скептически настроенных к помощи Украине американских граждан среди республиканцев, что вполне ожидаемо, 65% выступили за сокращение этой статьи, среди независимых таковых 52%, демократов - 32%. Авторы исследования связывают высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении помощи Украине и Израилю с обеспокоенностью состоянием национальной экономики."Госдолг США достиг почти $34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", - написала в соцсети X конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.Мало того, что Украина становится слишком дорогой ношей, так ещё и от рук Белого дома отбивается, как следует из многочисленных статей ведущих американских СМИ. Такая синхронная публикация подобных материалов, конечно, не могла случиться без согласия администрации, а раз так, значит, это для чего-то да нужно."Украинский конфликт наконец-то подаёт признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий. Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек [Украины], возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", - не исключает китайское издание Global Times.К тому же даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить контрнаступление, добавляет автор статьи, Украина и её западные партнёры не ожидали такого исхода, что привело к серии стратегических просчётов.То признание Залужного в интервью британскому журналу The Economist имело эффект разорвавшейся бомбы."Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит, и являются ли переговоры [с Россией] сейчас приоритетом", - рассказал Financial Times некий неназванный чиновник.Ряд американских законодателей считает, что, пользуясь случаем, власти США должны объяснить Зеленскому, что продолжать боевые действия дальше бессмысленно – лучше положение ВСУ не станет, и пора признать, что лучшее, что он может сделать в сложившейся ситуации, так это снять запрет на переговоры с представителями РФ и вернуться к диалогу в поисках урегулирования конфликта дипломатическим путём."Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", - призвал член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц, прославившийся как инициатор первой в истории отставки председателя нижней палаты Конгресса (Кевина Маккарти).Его однопартиец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN заявил: "В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия. По вопросу Украины всякий с мозгами в голове знает, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил".Киев сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия мира, в том числе требовать возвращения территорий, которые стали частью России после референдумов, подчёркивает бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер."У Украины был шанс, но теперь всё кончено. Россия выиграла эту войну. Всё закончится так, как она захочет. Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, то Россия возьмёт Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", - заявил эксперт в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.Задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", западную аудиторию заставила выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, объясняет Ирина Золотарь, руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, в интервью Financial Times.По её словам, сначала стратегия подачи исключительно оптимистичных новостей работала, но по мере того, как сводки Офиса президента и реальность, о которой рядовые граждане так или иначе узнают от родственников, участвующих в боевых действиях, и из соцсетей, стали всё сильнее расходиться, доверие к "розовым" речам Зеленского внутри страны начало ослабевать."Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки, необходимо перестать бояться говорить правду", - призвала Золотарь.Может в Вашингтоне речь пойти и не о том, что Украине пора садиться за стол переговоров с Россией, а о необходимости провести президентские выборы по графику в 2024 году, чему так противится Зеленский, осознавая падение собственных рейтингов, и прикрываясь действием военного положения. А для Штатов это возможность сменить зашедшего слишком далеко подопечного, который создаёт чересчур много проблем в последнее время.Служба внешней разведки РФ даже называет имена людей, которых официальные лица ведущих стран Запада рассматривают на смену Зеленскому, таковых пятеро: Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* и мэр Киева Виталий Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

https://ukraina.ru/20231211/1051919587.html

https://ukraina.ru/20231208/1051849078.html

https://ukraina.ru/20231211/1051916782.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, джо байден, выборы