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Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ

Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ - 11.01.2025 Украина.ру

Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ

Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, пишет газета Aydınlık

2025-01-11T15:42

2025-01-11T15:42

2025-01-11T15:42

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Издание напомнило, что в Европе размещено 180 бомб США, а 50 таких бомб находится на авиабазе Инджирлик в Адане на юге Турции. Их оснастили "хвостовым ротором" для повышения смертоносного эффекта.Там добавили, что в 2026 году США планируют начать производство бомбы B61-13. Она в десятки раз мощнее той, что была применена в Хиросиме. При этом, издание отметило, что в связи с конфликтом на Украине "ядерная напряженность" между Россией и Западом возрастает.В декабре замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия.Подробнее о возможных ударах - в материале Татьяны Чугаенко и Дениса Рудометова Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, турция, ростислав ищенко, сергей рябков, ядерный, ядерное оружие