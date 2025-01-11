https://ukraina.ru/20250111/1060202824.html
Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ
Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ - 11.01.2025 Украина.ру
Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ
Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, пишет газета Aydınlık
2025-01-11T15:42
2025-01-11T15:42
2025-01-11T15:42
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россия
турция
ростислав ищенко
сергей рябков
ядерный
ядерное оружие
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Издание напомнило, что в Европе размещено 180 бомб США, а 50 таких бомб находится на авиабазе Инджирлик в Адане на юге Турции. Их оснастили "хвостовым ротором" для повышения смертоносного эффекта.Там добавили, что в 2026 году США планируют начать производство бомбы B61-13. Она в десятки раз мощнее той, что была применена в Хиросиме. При этом, издание отметило, что в связи с конфликтом на Украине "ядерная напряженность" между Россией и Западом возрастает.В декабре замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что риски, которые западные страны во главе с США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении РФ ядерного оружия.Подробнее о возможных ударах - в материале Татьяны Чугаенко и Дениса Рудометова Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, турция, ростислав ищенко, сергей рябков, ядерный, ядерное оружие
Новости, США, Россия, Турция, Ростислав Ищенко, Сергей Рябков, ядерный, Ядерное оружие
Турция может стать мишенью в ядерной войне - СМИ
Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, пишет газета Aydınlık