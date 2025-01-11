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Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу

Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу - 11.01.2025 Украина.ру

Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал заявления американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине полной глупостью

2025-01-11T11:47

2025-01-11T11:47

2025-01-11T12:04

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"Россия хочет Украину, а потом они пойдут на Польшу. Так однажды сказала Камала Харрис. Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера. Просто невежество, никакого образования, никакой истории", - сказал Стоун.В сентябре нынешний вице-президент США Камала Харрис, на тот момент кандидат на пост главы Соединенных Штатов, в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что РФ якобы может напасть на Польшу, страны Прибалтики и другие государства НАТО, если ей "позволить" победить на Украине. В ноябре Харрис проиграла выборы президента США, победу на них одержал ее конкурент-республиканец Дональд Трамп.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что заявления о якобы имеющихся у РФ планах после конфликта на Украине напасть на Европу - это чушь и бред. В интервью Карлсону он подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.

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