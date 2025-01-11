Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу - 11.01.2025 Украина.ру
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Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу
Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу - 11.01.2025 Украина.ру
Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу
Американский режиссер Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал заявления американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине полной глупостью
2025-01-11T11:47
2025-01-11T12:04
новости
россия
оливер стоун
камала харрис
украина
европа
такер карлсон
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"Россия хочет Украину, а потом они пойдут на Польшу. Так однажды сказала Камала Харрис. Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера. Просто невежество, никакого образования, никакой истории", - сказал Стоун.В сентябре нынешний вице-президент США Камала Харрис, на тот момент кандидат на пост главы Соединенных Штатов, в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что РФ якобы может напасть на Польшу, страны Прибалтики и другие государства НАТО, если ей "позволить" победить на Украине. В ноябре Харрис проиграла выборы президента США, победу на них одержал ее конкурент-республиканец Дональд Трамп.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что заявления о якобы имеющихся у РФ планах после конфликта на Украине напасть на Европу - это чушь и бред. В интервью Карлсону он подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, оливер стоун, камала харрис, украина, европа, такер карлсон, нато
Новости, Россия, Оливер Стоун, Камала Харрис, Украина, Европа, Такер Карлсон, НАТО

Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу

11:47 11.01.2025 (обновлено: 12:04 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью с Оливером Стоуном
Интервью с Оливером Стоуном - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Американский режиссер Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал заявления американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине полной глупостью
"Россия хочет Украину, а потом они пойдут на Польшу. Так однажды сказала Камала Харрис. Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера. Просто невежество, никакого образования, никакой истории", - сказал Стоун.
В сентябре нынешний вице-президент США Камала Харрис, на тот момент кандидат на пост главы Соединенных Штатов, в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что РФ якобы может напасть на Польшу, страны Прибалтики и другие государства НАТО, если ей "позволить" победить на Украине. В ноябре Харрис проиграла выборы президента США, победу на них одержал ее конкурент-республиканец Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что заявления о якобы имеющихся у РФ планах после конфликта на Украине напасть на Европу - это чушь и бред. В интервью Карлсону он подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияОливер СтоунКамала ХаррисУкраинаЕвропаТакер КарлсонНАТО
 
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