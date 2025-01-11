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Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском

Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском - 11.01.2025 Украина.ру

Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском

Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в стрелковый бой с группой противника. Об этом рассказал командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс", передает РИА Новости

2025-01-11T14:23

2025-01-11T14:23

2025-01-11T14:23

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апти алаудинов

"ахмат"

вооруженные силы украины

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"В какой-то момент боя в огневой контакт вступила группа РЭБ, которая находилась в деревне. Это люди, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, но по старой доброй памяти они возят с собой гранатометы, пулеметы, то есть они тоже вступили в огневой контакт. Честь им и хвала таким РЭБовцам, которые с гранатометами, с пулеметами работают по технике", - рассказал командир.Он уточнил, что при отражении контратаки ВСУ все подразделения работали слажено.На прошлой неделе группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. СМИ публиковали видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины