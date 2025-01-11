Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском - 11.01.2025 Украина.ру
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Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском
Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском - 11.01.2025 Украина.ру
Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском
Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в стрелковый бой с группой противника. Об этом рассказал командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс", передает РИА Новости
2025-01-11T14:23
2025-01-11T14:23
новости
россия
курская область
апти алаудинов
"ахмат"
вооруженные силы украины
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"В какой-то момент боя в огневой контакт вступила группа РЭБ, которая находилась в деревне. Это люди, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, но по старой доброй памяти они возят с собой гранатометы, пулеметы, то есть они тоже вступили в огневой контакт. Честь им и хвала таким РЭБовцам, которые с гранатометами, с пулеметами работают по технике", - рассказал командир.Он уточнил, что при отражении контратаки ВСУ все подразделения работали слажено.На прошлой неделе группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. СМИ публиковали видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, "Ахмат", Вооруженные силы Украины

Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском

14:23 11.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Группа радиоэлектронной борьбы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" при попытке контрнаступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области вступила в стрелковый бой с группой противника. Об этом рассказал командир сводной артиллерийской группы с позывным "Пресс", передает РИА Новости
"В какой-то момент боя в огневой контакт вступила группа РЭБ, которая находилась в деревне. Это люди, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, но по старой доброй памяти они возят с собой гранатометы, пулеметы, то есть они тоже вступили в огневой контакт. Честь им и хвала таким РЭБовцам, которые с гранатометами, с пулеметами работают по технике", - рассказал командир.
Он уточнил, что при отражении контратаки ВСУ все подразделения работали слажено.
"Когда у них часть колонны отделилась и ушла в сторону с попыткой высадить десант в одной из точек, она вышла практически на артразведку ("Ахмата" - ред.), там были БПЛАшники и на тот момент экипаж танка - без танка, они готовили себе позиции и так далее... Вот эти ребята, в том числе, приняли стрелковый бой. Да, там были раненные ребята, но в общем-то ситуацию они купировали в этой точке, после чего подошел танк наш и окончательно вопрос закрыл", - рассказал "Пресс" об одном из эпизодов боя.
На прошлой неделе группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. СМИ публиковали видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений сил РФ.
О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьАпти Алаудинов"Ахмат"Вооруженные силы Украины
 
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