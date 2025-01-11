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Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом
Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом - 11.01.2025 Украина.ру
Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом
Владимир Зеленский рассказал американскому лидеру Джо Байдену о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонной беседы Байдена и Зеленского
2025-01-11T10:30
2025-01-11T10:30
2025-01-11T10:39
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"Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.В релизе по итогам звонка подчеркивается, что США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения.Позже Байден заявил журналистам в Белом доме, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона при будущей администрации Дональда Трампа даже в случае решения своего преемника изменить позицию.Он также заверил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вашингтон, дональд трамп, капитолий
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вашингтон, Дональд Трамп, Капитолий
Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом
10:30 11.01.2025 (обновлено: 10:39 11.01.2025)
Владимир Зеленский рассказал американскому лидеру Джо Байдену о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонной беседы Байдена и Зеленского
"Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.
Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.
В релизе по итогам звонка подчеркивается, что США
за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения.
Позже Байден заявил журналистам в Белом доме, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона
при будущей администрации Дональда Трампа
даже в случае решения своего преемника изменить позицию.
Он также заверил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии
поддерживают дальнейшую помощь Украине.