https://ukraina.ru/20250111/1060200913.html

Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом

Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом - 11.01.2025 Украина.ру

Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом

Владимир Зеленский рассказал американскому лидеру Джо Байдену о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонной беседы Байдена и Зеленского

2025-01-11T10:30

2025-01-11T10:30

2025-01-11T10:39

новости

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

вашингтон

дональд трамп

капитолий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041728447_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33e338cced905394c0f01efca8474d11.png

"Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны", - говорится в опубликованном сообщении.Как отмечается, глава Белого дома в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.В релизе по итогам звонка подчеркивается, что США за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения.Позже Байден заявил журналистам в Белом доме, что ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона при будущей администрации Дональда Трампа даже в случае решения своего преемника изменить позицию.Он также заверил, что значительное число конгрессменов от обеих партий в Капитолии поддерживают дальнейшую помощь Украине.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вашингтон, дональд трамп, капитолий