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Кандидат в президенты Польши не поверил, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни

Кандидат в президенты Польши не поверил, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни - 11.01.2025 Украина.ру

Кандидат в президенты Польши не поверил, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни

Кандидат в президенты Польши, директор Института национальной памяти республики Кароль Навроцкий в эфире радиостанции RMF FM усомнился в том, что Украина позволит эксгумации жертв Волынской резни

2025-01-11T13:03

2025-01-11T13:03

2025-01-11T13:32

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владимир зеленский

институт национальной памяти

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"Нельзя говорить о переломе. Меня радует эта информация, но мы в Институте этих переломов переживали много, вернее деклараций перелома", - сказал Навроцкий.Он заявил, что поверит в решение данного вопроса только тогда, когда начнутся эксгумации жертв Волынской резни.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина приняла первое решение о возможности эксгумации польских жертв "Украинской повстанческой армии"*.В 2017 году Киев ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни. Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.* Запрещена в России.

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новости, украина, киев, польша, владимир зеленский, институт национальной памяти