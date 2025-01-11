https://ukraina.ru/20250111/1060196488.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс - 11.01.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс

Новогодние и рождественские дни отмечены на линии боевого соприкосновения знаковыми событиями. Активные боестолкновения в Суджанском районе Курской области, где ВСУ 5 января попытались осуществить прорыв в сторону н.п Большое Солдатское, еще продолжаются.

2025-01-11T07:25

2025-01-11T07:25

2025-01-11T07:25

эксклюзив

россия

курская область

владимир зеленский

тарас шевченко

вооруженные силы украины

росгвардия

new york times

татьяна покровская

сво

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Никакого значимого успеха украинская армия не добилась, понеся большие потери в бронетехнике и живой силе. Подразделения украинской армии продолжают активно истреблять с применением авиации и артиллерии ВС РФ.Группировка войск "Север" ведёт упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловка, а также в лесополосах Суджанского приграничья. Идут бои в районе н.п. Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка. Противник пытается перебрасывать на это направление резервы, в том числе из сил специальных операций и 132 отдельного разведбата. Поступают данные о сосредоточении врага в районе н.п. Погребки и наличии у ВСУ резервов в Сумской области.По поступающей информации с района боев, штурмовые подразделения российской армии во взаимодействии со спецназом Росгвардии усилили натиск юго-восточнее Суджи. Второе направление удара — от Малой Локни в сторону Черкасского Поречного. В случае успеха на этом направлении удастся срезать северный выступ, который занимает украинская группировка. Это позволит также полностью перерезать трассу Суджа — Льгов и оставить части ВСУ без снабжения.Одной из очевидных причин такой авантюрной вылазки киевского режима был совсем не военный эффект, а некое политическое шоу, рассчитанное на Запад. Дополнительную военную помощь выбить, а ещё в надежде на некий торг с Россией по поводу размена территорий. Кто-то там "за бугром" насоветовал Зеленскому попытаться использовать для давления некий силовой вариант. Типа, русские тогда будут сговорчивее.Украинская армия, вернее её командование и киевская политическая верхушка этим вторым "курским походом" пытаются отвлечь российскую армию от продвижения на других участках СВО. Однако, это было сделано бездарно, с одним лишь расчетом на внезапность. При этом той же бронетехники ВСУ задействовали в ограниченном количестве. Неудачным был и временной фактор – ясная погода дала возможность нашей авиации и беспилотникам уничтожать врага на разных дистанциях. Мы их били, бьём и будем бить до достижения полной победы.Здесь стоит обратить внимание и на такой факт, что российская армия, помимо уничтожения врага непосредственно на Курщине, активно отрабатывает и по тылам ВСУ. Противника громят и в Сумской области, и непосредственно в приграничье, лишая таким образом возможности подвоза боеприпасов и подкрепления. Без поддержки они долго на нашей земле не продержатся, да и мародерством, которым занимаются украинские военные, сыт не будешь.Не поменялось, вопреки ожиданиям ВСУ, и положение на других направлениях. Они предполагали, что "ослабят" натиск армии РФ, которой придется стягивать силы на Курское направление. А мы наступаем и в Торецке, и Курахове, освобождение которого ставит под скорую сдачу Красноармейск. В перспективе – продвижение на Красный Лиман. Активно действует российская армия и в Харьковской области с направлением на Волчанск, Купянск, Липцы, Казачью Лопань. Так что "хитрый" киевский план не сработал.Кураховский котёл наконец-то схлопнулся вместе со всеми, кто там находился. Теперь Донецк может вздохнуть с некоторым облегчением. По официальным данным, противник защищал Курахово силами 26 батальонов (порядка 15 000 "штыков" из украинцев и наёмников), из которых по итогу убито оказалось более 80% личного состава, уничтожено до 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ. Самое главное – падение Курахово вывело российские войска на оперативный простор, и теперь окончательное освобождение ДНР стало ещё ближе.Украинские паблики не питают иллюзий насчёт перспектив удержания района Великой Новосёлки, которая вместе с близлежащими районами (Времьевка и Нескучное) уже находятся в полуокружении. Утверждается, что ответить на продвижение ВС РФ к стратегической местного значения дороге на Успеновку и до реки Мокрые Ялы, ВСУ нечем. Более того, наступление наше идет грамотно уверенно, а 127-я мотострелковая дивизия, одновременно с продвижением к дороге на Успеновку на участке Времьевки, пытается также вклиниться и в сторону самого поселка Новоселка. Тем самым. чтобы обезопасить свой левый фланг от возможных контратак ВСУ.Тяжелая ситуация для ВСУ сложилась в Нововасильевке южнее Покровска, где сейчас классическая для СВО чересполосица "серой зоны" - и мы, и противник присутствуем в разных районах села, а по вражеским данным, "тактическая обстановка на уровне хаоса". Однако превосходство ВС РФ в живой силе и ресурсах не оставляет сомнений, чем всё кончится.Освобождение Курахова позволило российской армии практически полностью зачистить от присутствия противника Южнодонецкое направление. Последний крупный населенный пункт, который остался -Великая Новоселка. Это село на границе ДНР и Запорожской области, находящееся на так называемом Времевском выступе, который сформировался здесь в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м.В настоящий момент его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. Обходят с севера со стороны Нового Комара, с востока – от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга – от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки, выступ будет фактически срезан. Таким образом, Киев лишится всех тех немногих территориальных приобретений, которых он добился в ходе своего контрнаступа.С взятием под контроль всего юга ДНР у российской армии высвободятся силы для действий на других участках фронта. Логичным продолжением освобождения Курахова должна стать Покровская войсковая операция. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этой поры группировка "Центр" особо не трогала. Штурмовать город в лоб приведет к лишним потерям. Поэтому Покровск, как до этого Угледар и Курахово, берут в клещи, отрезая от снабжения и подкреплений.Российской армии удалось закрепиться в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин города. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги, соединяющей Покровск с Селидово. Главная цель на этом участке фронта – обойти город с запада и отрезать его от трассы M-30, идущей в Днепропетровскую область. От Покровска до границы с ней остается около 25 километров. Высвободившиеся силы группировки "Юг" могли бы здесь пригодиться. Впрочем, они могут поддержать и "Восток", действующий сейчас на Запорожском направлении.На Угледарском участке фронта южнее Великой Новосёлки штурмовые подразделения российской армии замкнули кольцо окружения противника в Нескучном. Теперь для обеспечения полной блокады Великой Новосёлки нашим штурмовым отрядам необходимо установить контроль над высотами северо-западнее Времевки. На восточном фланге этого участка фронта наши войска закрыли карман шириной 1,3 км южнее Курахово, усилив давление на Дачное, где уже идут бои на восточной окраине. Севернее армейские части атакуют к Андреевке со стороны Шевченко-Славянки, чтобы выйти в тыл ВСУ в селе Улаклы и Константинополе.На минувшей неделе обнадеживающие новости приходят из Часов Яра: сообщают что огнеупорный комбинат — ключевая позиция ВСУ в городе — охвачен нашими войсками с трех сторон. А в лесу на восточной окраине наши подразделения окружили группу ВСУшников и выдвинули им ультиматум. Посмотрим, сдадутся ли.На Харьковском направлении давление со стороны российской армии возрастает с каждым днем. Под Купянском подразделения группировки "Запад" расширили плацдарм южнее Двуречной сразу на 5 км, а также вклинились в оборону ВСУ на глубину до 1,5 км. Южнее наши штурмовики продвигаются от Загрызово на Богуславку с прицелом на выход к Боровой. Оседлав высоты в районе Зеленого Гая, передовые штурмовые группы ВС РФ создают огневой мешок для противника в районе Богуславки. Севернее Харькова есть тактические успехи наших штурмовых групп в Волчанске, в Липцах российская армия успешно отражают контратаки ВСУ.Первая неделя 2025 года породила к жизни многие прогнозы и аналитические сводки, причём все они для Киева неблагоприятны. New York Times пишет, что в 2024 году Россия взяла под контроль около 3367 квадратных километров украинской территории, что является самым быстрым продвижением с первых месяцев войны, и только набирает обороты.По словам украинских украинских командиров среднего звена, расхожее мнение, что Россия не сможет выдержать такой темп наступления, оказалось необоснованным, а потеря Курахово открывает путь к Днепропетровску. Возможностей стабилизировать фронт ВСУ сейчас не усматривают, при чем главной проблемой называется управление войсками – точнее, его потеря. Кадровые реформы и переброску войск с одного участка на другой, путём раздёргивания более крупных подразделений на мелкие и без боевого слаживания, издание, цитируя украинских военных, называет "эмоциональными действиями в рамках рушащейся системы".Стоит также отметить, что взять Курахово удалось за 70 дней, и речь идет о крупнейшем узле обороны на данном участке - до 450 квадратных километров. На Украине многие уже вспомнили, что подобный же масштаб имеет захваченная ВСУ территория в Курской области, и задумались – а ну как украинский плацдарм там не уничтожается только для того, чтобы Киев продолжал гнать туда на убой все новые порции наиболее подготовленных подразделений?Боевые действия в первые дни наступившего календарного года характеризуются еще некоторыми особенностями. Например, новая российская разработка, которую только в прошлом году начали применять в зоне боевых действий, — беспилотники на сверхтонком оптоволоконном кабеле — стали одним из главных факторов разгрома украинской группировки во время ее январской попытки наступления в Курской области. Как рассказал оператор дронов с позывным Макар, такие БПЛА остановили противника во время его продвижения к хутору Бердин.Так, беспилотники на оптоволокне, которые из-за этого становятся безразличны к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, уничтожили британские танки Challenger 2 и другую технику НАТО. А курская группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснащена лучше всех остальных подразделений. В результате враг понес потери как в технике, так и в личном составе. Планы киевского командования по расширению своего плацдарма в Курской области были сорваны.Еще один немаловажный фактор, который влияет на моральный дух, боеспособность противника. Украинская армия, большая часть которой сейчас укомплектована мобилизованными, а это уже достаточно взрослые мужчины, подвержена повальному пьянству. То, что ВСУ банально спиваются, было известно и раньше. Отсутствие дисциплины и контроля со стороны командиров приводило к тому, что солдаты употребляли "огненную воду" при первой возможности.Уже в Курской области, куда киевский режим отправил свою армию в безумную атаку, украинские солдаты грабили сначала магазины. Сразу забирали все запасы спиртного, которое тут же распивали. И записывали видео у магазинов известного российского сетевика уже после изрядного возлияния. Бухают нацики, как черти. Мои источники рассказывали, что в Купянске украинские солдаты вначале покупали, а потом просто силой отнимали всё спиртное у местного населения. Такая же ситуация была и в Волчанске, да и в других населенных пунктах Харьковской области. Людей заставляли варить самогон, обещая, что завтра придут и „подпалят хату “. В самом Харькове действуют скромнее — скупают алкоголь, видимо, денег получают больше, чем на передовой.Кстати, о проблеме с алкоголизмом в ВСУ заявила, и националистка из подразделения "Волки да Винчи" Алина Михайлова. Она обратилась к губернатору Днепропетровской области с просьбой запретить продажу алкоголя военнослужащим в 50-километровой зоне от границы с ДНР. Неизвестно, сработает ли такая мера запрета на украинских военных, из которых 70% признают, что без алкоголя не могут даже уснуть.А тем временем, противник продолжает обстреливать приграничные регионы России и "новые территории". Из Запорожской области сообщили, что ВСУ совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. "Удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов", - сообщил губернатор региона.Над Белгородским регионом и Курской областью в минувшие дни сработала система ПВО — сбиты ракеты РСЗО "Хаймерс" и оперативно-тактические "Атакамс". В круглосуточном режиме подавляются и уничтожаются беспилотники самолетного типа.

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