https://ukraina.ru/20250111/1060202063.html
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году - 11.01.2025 Украина.ру
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск по всем фронтам, а также проанализировал силы противника в войне на истощение:
2025-01-11T13:39
2025-01-11T13:39
2025-01-11T13:40
россия
курахово
авдеевка
сергей полетаев
вооруженные силы украины
видео
беспилотники
конфликт
курск
донбасс
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00:33 - Новые рубежи ВС России после Курахово.04:03 - Сроки перегруппировки войск.07:30 - Удалось ли истощить противника? 08:26 - Оценка штурма ВС РФ.10:43 - Общий темп продвижения.17:33 - Оснащение российской армии.19:55 - О Торецке.24:04 - О продвижении ВС РФ.24:47 - О Курском направлении.33:52 - Способны ли ВСУ на масштабные операции?
россия
курахово
авдеевка
курск
донбасс
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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россия, курахово, авдеевка, сергей полетаев , вооруженные силы украины, видео, беспилотники, конфликт, курск, донбасс, армия, сво, бпла, окружение, артиллерия, видео
Россия, Курахово, Авдеевка, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Видео, беспилотники, конфликт, Курск, Донбасс, Армия, СВО, БПЛА, окружение, артиллерия
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
13:39 11.01.2025 (обновлено: 13:40 11.01.2025)
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск по всем фронтам, а также проанализировал силы противника в войне на истощение:
00:33 - Новые рубежи ВС России после Курахово.
04:03 - Сроки перегруппировки войск.
07:30 - Удалось ли истощить противника?
08:26 - Оценка штурма ВС РФ.
10:43 - Общий темп продвижения.
17:33 - Оснащение российской армии.
24:04 - О продвижении ВС РФ.
24:47 - О Курском направлении.
33:52 - Способны ли ВСУ
на масштабные операции?