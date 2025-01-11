Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году - 11.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250111/1060202063.html
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году - 11.01.2025 Украина.ру
Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск по всем фронтам, а также проанализировал силы противника в войне на истощение:
2025-01-11T13:39
2025-01-11T13:40
россия
курахово
авдеевка
сергей полетаев
вооруженные силы украины
видео
беспилотники
конфликт
курск
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060201942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a32a86f20fab1b9637db1b5c2af0e37c.jpg.webp
00:33 - Новые рубежи ВС России после Курахово.04:03 - Сроки перегруппировки войск.07:30 - Удалось ли истощить противника? 08:26 - Оценка штурма ВС РФ.10:43 - Общий темп продвижения.17:33 - Оснащение российской армии.19:55 - О Торецке.24:04 - О продвижении ВС РФ.24:47 - О Курском направлении.33:52 - Способны ли ВСУ на масштабные операции?
россия
курахово
авдеевка
курск
донбасс
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0b/1060201942_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce1d36f8f60d54f4356fee36e5677ad1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, курахово, авдеевка, сергей полетаев , вооруженные силы украины, видео, беспилотники, конфликт, курск, донбасс, армия, сво, бпла, окружение, артиллерия, видео
Россия, Курахово, Авдеевка, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Видео, беспилотники, конфликт, Курск, Донбасс, Армия, СВО, БПЛА, окружение, артиллерия

Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году

13:39 11.01.2025 (обновлено: 13:40 11.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск по всем фронтам, а также проанализировал силы противника в войне на истощение:
00:33 - Новые рубежи ВС России после Курахово.
04:03 - Сроки перегруппировки войск.
07:30 - Удалось ли истощить противника?
08:26 - Оценка штурма ВС РФ.
10:43 - Общий темп продвижения.
17:33 - Оснащение российской армии.
19:55 - О Торецке.
24:04 - О продвижении ВС РФ.
24:47 - О Курском направлении.
33:52 - Способны ли ВСУ на масштабные операции?
 
РоссияКураховоАвдеевкаСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныВидеобеспилотникиконфликтКурскДонбассАрмияСВОБПЛАокружениеартиллерия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Командир из "Ахмата" рассказал, как группа РЭБ вступила в бой с ВСУ под Курском
13:40Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО
13:39Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году
13:03Кандидат в президенты Польши не поверил, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни
12:26Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области
11:47Режиссер Оливер Стоун назвал глупостью заявления США о планах РФ напасть на Европу
10:59Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди
10:30Зеленский обсудил с Байденом стратегические планы Украины - Белый дом
09:58Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине
09:38ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов
09:20Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян
09:13Главное за ночь 11 января
08:02София Потоцкая: невероятная история греческой куртизанки
07:30Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
07:25Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
07:15Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
07:10"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте
07:05Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году
07:00Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области
06:45"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
Лента новостейМолния