https://ukraina.ru/20250111/1060202063.html

Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году

Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году - 11.01.2025 Украина.ру

Побоище под Бердиным, падение Торецка и кое-что ещё: Полетаев об успехах ВС России в 2025 году

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских войск по всем фронтам, а также проанализировал силы противника в войне на истощение:

2025-01-11T13:39

2025-01-11T13:39

2025-01-11T13:40

россия

курахово

авдеевка

сергей полетаев

вооруженные силы украины

видео

беспилотники

конфликт

курск

донбасс

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00:33 - Новые рубежи ВС России после Курахово.04:03 - Сроки перегруппировки войск.07:30 - Удалось ли истощить противника? 08:26 - Оценка штурма ВС РФ.10:43 - Общий темп продвижения.17:33 - Оснащение российской армии.19:55 - О Торецке.24:04 - О продвижении ВС РФ.24:47 - О Курском направлении.33:52 - Способны ли ВСУ на масштабные операции?

россия

курахово

авдеевка

курск

донбасс

армия

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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