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Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди
Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди - 11.01.2025 Украина.ру
Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди
Украинские беспилотники атаковали два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области, несколько человек пострадали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов
2025-01-11T10:59
2025-01-11T10:59
2025-01-11T10:59
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"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", - заверил Первышов.Позже он уточнил, что пострадали семеро человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.Он отметил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников: 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбито над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области.О других атаках ВСУ - в материале Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, россия, воронежская область, бпла, пострадавшие
Новости, Черное море, Россия, Воронежская область, БПЛА, пострадавшие
Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди
Украинские беспилотники атаковали два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области, несколько человек пострадали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов
"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", - заверил Первышов.
Позже он уточнил, что пострадали семеро человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.
Он отметил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны РФ
уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников: 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря
, по шестнадцать БПЛА сбито над территориями Воронежской области
и Краснодарского края
, четырнадцать – над акваторией Азовского моря
, четыре – над территорией Белгородской области
, два БПЛА перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области
.