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Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди

Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди - 11.01.2025 Украина.ру

Украинские беспилотники врезались в многоквартирные дома в Тамбовской области, пострадали люди

Украинские беспилотники атаковали два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области, несколько человек пострадали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов

2025-01-11T10:59

2025-01-11T10:59

2025-01-11T10:59

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"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", - заверил Первышов.Позже он уточнил, что пострадали семеро человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.Он отметил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников: 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбито над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области.О других атаках ВСУ - в материале Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, россия, воронежская область, бпла, пострадавшие