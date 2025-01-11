Шольц высказался о справедливом мире - 11.01.2025 Украина.ру
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Шольц высказался о справедливом мире
Шольц высказался о справедливом мире - 11.01.2025 Украина.ру
Шольц высказался о справедливом мире
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов, заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств
2025-01-11T17:54
2025-01-11T17:54
олаф шольц
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"Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
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олаф шольц, украина, новости, германия, запад
Олаф Шольц, Украина, Новости, Германия, Запад

Шольц высказался о справедливом мире

17:54 11.01.2025
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© commons.wikimedia.org
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов, заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств
"Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
 
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17:54Шольц высказался о справедливом мире
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