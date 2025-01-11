Шольц высказался о справедливом мире
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов, заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств
"Мы должны работать над честными переговорами, которые наконец положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.