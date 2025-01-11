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Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян

Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян - 11.01.2025 Украина.ру

Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-01-11T09:20

2025-01-11T09:20

2025-01-11T09:20

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дания

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00:27 – Пожары в Лос-Анджелесе.08:09 – О планах США на Канаду и Гренландию.18:08 – Переговоры и мир на Украине.23:39 – О курской авантюре ВСУ.30:09 – "Бизнес-коуч" Зеленский.* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

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сша

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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