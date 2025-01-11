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Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян
Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян - 11.01.2025 Украина.ру
Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-01-11T09:20
2025-01-11T09:20
2025-01-11T09:20
видео
россия
сша
украина
армен гаспарян
владимир зеленский
общественная палата
вооруженные силы украины
дания
война
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00:27 – Пожары в Лос-Анджелесе.08:09 – О планах США на Канаду и Гренландию.18:08 – Переговоры и мир на Украине.23:39 – О курской авантюре ВСУ.30:09 – "Бизнес-коуч" Зеленский.* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, украина, армен гаспарян, владимир зеленский, общественная палата, вооруженные силы украины, дания, война, америка, сво, всу, потери, конфликт, германия, видео
Видео, Россия, США, Украина, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, общественная палата, Вооруженные силы Украины, Дания, война, Америка, СВО, ВСУ, потери, конфликт, Германия
Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:27 – Пожары в Лос-Анджелесе.
08:09 – О планах США на Канаду и Гренландию.
18:08 – Переговоры и мир на Украине.
23:39 – О курской авантюре ВСУ.
30:09 – "Бизнес-коуч" Зеленский.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.