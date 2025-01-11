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Георгий Лангемак: жизнь и смерть создателя "Катюши"

Георгий Лангемак: жизнь и смерть создателя "Катюши" - 11.01.2025 Украина.ру

Георгий Лангемак: жизнь и смерть создателя "Катюши"

11 января 1938 года в Москве был казнён военинженер 1-го ранга Георгий Эрихович Лангемак – создатель легендарных советских реактивных снарядов. До их залпов, вводивших нацистов в ступор, он не дожил

2025-01-11T16:03

2025-01-11T16:03

2025-01-11T16:03

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Георгий Лангемак родился 20 июля 1898 года в уездном городе Старобельске Харьковской губернии (ныне — Луганская область). Его отец, надворный советник Эрих Францевич Лангемак, преподавал там в Александровской мужской гимназии немецкий язык.Вместе с супругой Марией Константиновной, франкоязычной гражданкой швейцарского кантона Невшатель, Эрик Францевич принял российское подданство 20 декабря 1891 года. Супруги не выходили из лютеранской веры, в ней же крестили дочерей, а вот сыновья Виктор и Георгий были крещены в православии.В 1899 году семья переехала из Старобельска в Елисаветград. В 1902 году Лангемак был произведён в статские советники. Увы, насладиться генеральским статусом ему долго не пришлось, в 1905 году учитель елисаветградской гимназии скончался.Марии Константиновне пришлось из домохозяек перейти в учительницы. Учительницей госпожа Лангемак продолжала работать до самой своей смерти в оккупированном немцами Кировограде в 1942 году, так и не узнав о том, что оба её сына уже четыре года, как расстреляны, а их пепел сброшен в "место для невостребованных прахов" на Донском кладбище в Москве.Таким образом, у Жоржа было три родных языка — отцовский немецкий, материнский французский и, конечно, русский. Учился он в той самой гимназии, где ранее преподавал родитель. Там, где в те же годы набирались знаний будущие нобелевский лауреат Игорь Тамм и глава союза польских писателей Ярослав Ивашкевич.Гимназию Жорж окончил в 1916 году. "Во внимание к постоянно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же в латинском и новых языках, педагогический совет постановил наградить его серебряной медалью", — говорится в его аттестате зрелости.В тот же год он сделал предложение дочери генерала Петерса, ставшего в 1916 году Камневым, Елене (1901-1972), которая станет спутницей его жизни до самого его расстрела.К моменту окончания Жоржем гимназии уже во всю бушевала Первая мировая война, и его родня сражалась по обе стороны линии фронта.Одна из сестёр, Елена Эриховна, отправилась вслед за мужем в русскую армию. Во время налета немецкой авиации на один из госпиталей на Западном фронте её смертельно ранило осколком от разоравшейся бомбы. Брат Виктор хотел служить государю, но был признан негодным к воинской службе. Двоюродный брат Эрика Францевича Хуго Лангемак тогда служил верой и правдой кайзеру Вильгельму II в чине контр-адмирала.Георгий начинал учебу в петроградском университете и собирался заняться японской филологией. Но проучился он там недолго.По совету будущего тестя Лангемак поступает в ораниенбаумскую школу морской артиллерии и вскоре получает чин прапорщика. Послужить государю молодой русский офицер не успел — революция подоспела. И он служит новой власти в Ревеле до тех пор, пока тот не станет Таллином.25 февраля 1918 году немцы, договорившись с эстонцами, заняли Ревель. Там мичман Лангемак закончил свою войну. Заехав ненадолго в Петроград, он отправляется к матери в Елисаветград, и Мария Константиновна заставляет его восстановиться в университете. В Одессе Георгий вновь становится студентом, но вскоре следы его теряются вплоть до лета 1919 года, когда его мобилизуют в Красную армию.Ряд исследователей считают, что Лангемак успел послужить гетману и Петлюре, но никаких доказательств, кроме фото с похожим на него персонажем, не имеется.Как бывший офицер флота, Лангемак был назначен командиром батареи 4-го дивизиона артиллерии кронштадтской крепости, затем комендантом форта Тотлебен 4-го дивизиона артиллерии. Он становится кандидатом в члены РКП(б) с февраля 1920 года, а с июня — членом партии большевиков. Параллельно с командованием батареей он обучал матросов грамоте по линии ликбеза на фортах Риф и Тотлебен.2 марта 1921 года, во время Кронштадского мятежа, вместе почти со всеми членами партии Лангемак был арестован, посажен на гарнизонную гауптвахту и приговорён к расстрелу. Причиной ареста явился его прямой отказ от участия в мятеже. Он считал, что восстание преждевременно и обречено на провал. Необходимо начинать поздней весной, после того как сойдет лед и крепость станет неприступной. По воспоминаниям одного из арестованных, условия содержания были невыносимыми:"Издевательства и мучения были выше всех преград, давали кушать 01/4 фунта кофейного хлеба и 2 раза в день водичку, притом сняли сапоги, а прочие ценные вещи у меня отобрали в тюрьме — пор[т]сигар, часы, кольцо, сапоги, деньги, наган и белье".Георгия не убили в Ревеле и не расстреляли в Кронштадте. Казалось, он родился в рубашке. Разве что в 1922 году был "исключен из партии и снят с партийного учета из-за венчания в церкви с гражданкой Камневой Еленой Владимировной".Высшее образование Георгий всё-таки получил, хотя и не стал специалистом по японской филологии. В 1928 году он окончил Военно-техническую академию (ныне Ракетно-артиллерийская академия имени императора Петра Великого). Там под руководством профессора Николая Тихомирова он стал заниматься "самодвижущимися минами реактивного действия".До 1934 года Лангемак служил в Ленинграде. После переезда в Москву он назначается на должность заместителя директора по научной части (главного инженера) Реактивного НИИ НКТП (с 1937 НИИ № 3 НКОП). Именно там под его руководством разрабатываются реактивные снаряды для артиллерийской установки, впоследствии известной как "Катюша".Сам Георгий Эрихович открыл так называемый закон подобия, знание которого позволило определять оптимальную геометрию сопла реактивного двигателя без длительных дорогостоящих экспериментов — аналитическим расчётом. В сентябре 1935 году ему присвоено воинское звание "военинженер 1-го ранга".2 ноября 1937 года Георгий Лангемак был арестован. За "вредительство в области недопущения новых образцов на вооружение" и участие в "антисоветской террористической организации", преступлениях предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР 11 января 1938 на закрытом судебном заседании выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР он был приговорён к расстрелу.Журналист Ярослав Голованов приводит такое письмо:"В 23-м томе БСЭ (второе издание) на стр. 126 помещена статья о Костикове Андрее Григорьевиче, отмеченном высокими наградами "за большую заслугу в создании нового типа вооружения".В 1937-1938 гг., когда наша Родина переживала трудные дни массовых арестов советских кадров, Костиков, работавший в институте рядовым инженером, приложил большие усилия, чтобы добиться ареста и осуждения как врагов народа основного руководящего состава этого института, в том числе основного автора нового типа вооружения талантливого ученого-конструктора, заместителя директора института по научной части Г.Э. Лангемака.Таким образом, Костиков оказался руководителем института и "автором" этого нового типа вооружения, за которое и был сразу щедро награждён в начале войны.Получив задание на другую разработку, Костиков оказался неспособным ее выполнить, в связи с чем, еще во время войны, был снят с работы и уволен из института…"Это письмо датируется 15 января 1957 года. И под ним две подписи: С.П. Королёв и В.П. Глушко. Те самые бывшие зэки и основатели советской космонавтики. Кстати, само слово "космонавтика" по-русски впервые использовал именно Г. Лангемак, когда переводил на русский язык монографию Ари Штернфельда "Введение в космонавтику".В семье Георгий был не единственным репрессированным. Его тесть, Владимир Николаевич Камнев был расстрелян без приговора за три дня до зятя. Брат Георгия, Виктор Лангемак также был расстрелян. В НКВД его переименовали в Лангемаки, сделали греком и арестовали 21 декабря 1937 года как "врага народа" в рамках "Греческой операции"."По национальности грек, скрывает, считает себя украинцем, выходец из интеллигенции, б/п, работал учителем в 12й трудшколе — в том, что он является участником контрреволюционной националистической шпионской организации, в которую был завербован в 1935 г. и по заданию которой проводил активную контрреволюционную деятельность и сбор шпионских сведений для иностранных разведывательных органов, т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 546, 54-11 УК УССР", — говорится в обвинительном акте.28 апреля 1938 года была арестована и супруга Георгия Эриховича. Как жена "участника антисоветской, вредительской, диверсионной и шпионской организации в оборонной промышленности" 13 октября 1938 года Особым совещанием при наркоме внутренних дел СССР Елена Владимировна Лангемак, как социально опасный элемент, была сослана в Казахстан. Дочери Анна и Майя попали в Даниловский детприёмник, размещавшийся на территории одноимённого монастыря.Потом была реабилитация. Елена Владимировна с дочерьми до неё дожили. У Георгия Лангемака есть два места захоронения, и оба на Донском кладбище — на участке для невостребованных прахов и совсем поблизости, пустующее место рядом с женой и одна плита на двоих.

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история, репрессии, 1930-е, история ссср, москва, елисаветград, ракеты, красная армия