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Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев - 11.01.2025 Украина.ру
Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о проблемах внутри американского общества при Джо Байдене, а также о планах Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
2025-01-11T17:10
2025-01-11T17:10
2025-01-11T17:16
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00:28 - Пожары в Калифорнии и критика политики Байдена.10:41 - Планы Трампа на Канаду и Гренландию.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, канада, россия, германия, дональд трамп, александр агеев, джо байден, ес, вооруженные силы украины, пожар, вс рф, илон маск, америка, всу, видео
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Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
17:10 11.01.2025 (обновлено: 17:16 11.01.2025)
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о проблемах внутри американского общества при Джо Байдене, а также о планах Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
00:28 - Пожары в Калифорнии и критика политики Байдена.
10:41 - Планы Трампа на Канаду и Гренландию.