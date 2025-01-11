Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев - 11.01.2025 Украина.ру
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Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев - 11.01.2025 Украина.ру
Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о проблемах внутри американского общества при Джо Байдене, а также о планах Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
2025-01-11T17:10
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00:28 - Пожары в Калифорнии и критика политики Байдена.10:41 - Планы Трампа на Канаду и Гренландию.
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видео, канада, россия, германия, дональд трамп, александр агеев, джо байден, ес, вооруженные силы украины, пожар, вс рф, илон маск, америка, всу, видео
Видео, Канада, Россия, Германия, Дональд Трамп, Александр Агеев, Джо Байден, ЕС, Вооруженные силы Украины, пожар, ВС РФ, Илон Маск, Америка, ВСУ

Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев

17:10 11.01.2025 (обновлено: 17:16 11.01.2025)
 
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о проблемах внутри американского общества при Джо Байдене, а также о планах Дональда Трампа на Канаду и Гренландию
00:28 - Пожары в Калифорнии и критика политики Байдена.
10:41 - Планы Трампа на Канаду и Гренландию.
 
ВидеоКанадаРоссияГерманияДональд ТрампАлександр АгеевДжо БайденЕСВооруженные силы УкраиныпожарВС РФИлон МаскАмерикаВСУ
 
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