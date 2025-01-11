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Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев

Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев - 11.01.2025 Украина.ру

Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру подробно рассказал о проблемах внутри американского общества при Джо Байдене, а также о планах Дональда Трампа на Канаду и Гренландию

2025-01-11T17:10

2025-01-11T17:10

2025-01-11T17:16

видео

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россия

германия

дональд трамп

александр агеев

джо байден

ес

вооруженные силы украины

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00:28 - Пожары в Калифорнии и критика политики Байдена.10:41 - Планы Трампа на Канаду и Гренландию.

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германия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, канада, россия, германия, дональд трамп, александр агеев, джо байден, ес, вооруженные силы украины, пожар, вс рф, илон маск, америка, всу, видео