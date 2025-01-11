ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов - 11.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов
ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов - 11.01.2025 Украина.ру
ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов
Российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-01-11T09:38
2025-01-11T09:38
новости
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
общественная палата
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"Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов.По его словам, сейчас противник пытается срочно выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка (западнее Курахово), чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, общественная палата
Новости, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, общественная палата

ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов

09:38 11.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас противник пытается срочно выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка (западнее Курахово), чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью.
О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир Роговобщественная палата
 
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