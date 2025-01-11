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ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов

ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов - 11.01.2025 Украина.ру

ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов

Российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-01-11T09:38

2025-01-11T09:38

2025-01-11T09:38

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"Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров", - сказал Рогов.По его словам, сейчас противник пытается срочно выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка (западнее Курахово), чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, общественная палата